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Артём Мазанов
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Художник Пётр Павленский опубликовал интимное видео с участием кандидата на пост мэра Парижа. Тот снялся с выборов Материал редакции

Павленский получил политическое убежище во Франции в 2017 году после своих акций и доследственной проверки по делу о насильственных действиях.

37 комментариев
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Бенжамен Гриво​

Кандидат в мэры Парижа Бенжамен Гриво снялся с выборов после публикации в интернете интимного ролика с участием политика. Об этом пишет газета Liberation.

«Коммерсантъ» рассказал, что в ролике Гриво «ведёт весьма вольные переговоры онлайн с неизвестной собеседницей, подкрепляя свои слова недвусмысленными действиями».

После публикации видео политик заявил, что «знает жестокость политической жизни», но «поток грязи задел не только его». «Моя семья этого не заслуживает, никто никогда не должен испытывать такое насилие», — пояснил он. При этом Гриво не стал комментировать подлинность ролика.

Ответственность за публикацию видео взял на себя российский художник Пётр Павленский, который в 2017 году получил политическое убежище во Франции. Он объяснил свои действия тем, что Гриво — «тот, кто постоянно опирается на семейные ценности, говорит, что хочет быть мэром семей, и всегда приводит в пример свою жену и детей». Поэтому художник решил «разоблачить лицемерие». Он также пояснил, что получил ролик от «источника», связанного с политиком.

Я не против того, чтобы у людей была сексуальная жизнь. Но он хочет быть главой города, он лжёт избирателям. Теперь я живу во Франции, я парижанин, это важно для меня.

Пётр Павленский
художник

В январе 2017 года Павленский уехал из России во Францию после того, как в отношении него началась доследственная проверка по делу о насильственных действиях сексуального характера. Он получил политическое убежище в мае 2017 года.

Наиболее известная акция Павленского в России — «Угроза»: в 2015 году художник поджёг центральный вход в здание ФСБ на Лубянке. А за два года до этого он прибил свою мошонку гвоздём к каменной брусчатке на Красной площади.

​Павленский у двери ФСБ на Лубянке

#новости #франция

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37 комментариев
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Утренний микрофон

22

Павленский настолько ебанутый, что ты даже не знаешь плохо ли это, или уже даже хорошо 

Ответить

Евсей Дмитриев

Утренний
0

Чем он ебанутй? Просто банальные вторичные клешированые темы выдаёт. Разве что школьников таким впечатлишь

Ответить

Первая

17

Фух...Подумалось, что видео с Павленским.

Ответить

Наивный фитиль

Первая
2

Жаль

Ответить

ouxen

Наивный
0

как Павленский ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Поперечный щит

ouxen
0

Порхай как бабочка? 

Ответить

Илья Тимофеев

7

 А за два года до этого он прибил свою мошонку гвоздём к каменной брусчатке на Красной площади.

А еще он в колючую проволоку заматывался. Дикий мужчина!

Ответить

Твиттерский Жук

Илья
2

Мочку уха резал!

Ответить

Andre Macareno

Твиттерский
1

А еще зашивал рот и поджигал вход во французский банк

Ответить

Полицейский чайник

7

Заголовок написан так, что я сначала подумал, что Павленский опубликовал **своё** интимное видео с участием кандидата на пост мэра Парижа.

Ответить

Наивный фитиль

Полицейский
1

Естественно, ты за этим видео и пришел в пост и каменты.

Ответить

theLastLetters

5

Ни в одной стране мира выборы без русских не обходятся. Вперде роисся!

Ответить

Мамин Данила

4

вы знаете зачем я здесь 

Ответить

Олег Ивахнов

Мамин
1

Не вышлю

Ответить

Emile Zäkiev

Олег
0

ну просят же

Ответить

Dra

2

Очень интересно, откуда Павленский видео взял.

Ответить

Александр Великий

Dra
1

Он также пояснил, что получил ролик от «источника», связанного с политиком.

Ответить

Dra

Александр
3

Ок, да. Но не очень понятно, как он умудрился во Франции в политику влезть, как с этим источником контакт наладил.

Ответить

Александр Великий

Dra
5

Ну он художник, Париж центр мирового искусства. Они там все ебутся друг с другом и знают друг друга.

Ответить

Василий Лебедев

2

Вангую, что скоро начнут скрытно снимать дефекацию неугодных и им придется сниматься с выборов и покидать посты, потому что они "лгали, что не гадят по большому".

Ответить

Вкусный Макс

2

Русский пидорас поднасрал в Париже

Ответить

Иван Алексеев

2

Можно фулл?

Ответить

Мрачный томагавк_два

0

Павленский - проект российских спецслужб. Специально такого снарядили в Париж, чтобы больше там наших сбежавших оппозиционеров не принимали. 

Он также пояснил, что получил ролик от «источника»

Да понятно, от какого источника.

Ответить

Саратовский супер_стар

Мрачный
3

Теории заговоров пошли. Павленский, Навальный, Зеленский - все агенты российских спецслужб. Зачем наделять спецслужбы организационными суперспособностями? Уже давно известно, что это криворукие ебланы, которые вопросы могут решать только силой и все, на что они способны - цирк с Петровым с Башировым, у которых номера в паспорте отличаются на одну цифру. 

Ответить

Dra

Мрачный
1

Вот насколько я далёк от теорий заговора, но поневоле в такое начнёшь верить после подобных новостей)

Ответить

Anna Luben

1

Пригрели змею, получается

Ответить

Словесный Интервент

1

Заголовок кликбейт, ссылка на коммерсант ведёт к ошибке 404, самого видео нет... Так себе оформили новость. 

Ответить

Олег Ивахнов

1

«тот, кто постоянно опирается на семейные ценности, говорит, что хочет быть мэром семей, и всегда приводит в пример свою жену и детей». Поэтому художник решил «разоблачить лицемерие».

Правильно. Нехуй.

Ответить

Иван Семёныч

1

«Коммерсантъ» рассказал, что в ролике Гриво «ведёт весьма вольные переговоры онлайн с неизвестной собеседницей, подкрепляя свои слова недвусмысленными действиями».

Дрочил чтоли на камвхору? 

Ответить

Стандартный хичхакер

0

Теперь я живу во Франции, я парижанин

А я москвич.

Ответить

Иван Гессе

Стандартный
1

а нет?

Ответить

Стандартный хичхакер

Иван
0

По логике Павленского - коренной.

Ответить

Иван Гессе

Стандартный
3

он же не говорил что коренной
по твоей логике и пётр первый москвич

Ответить

Стандартный хичхакер

Иван
1

Если бы Пётр Первый изъявил желание называться москвичом - у него были бы все основания. Он в Москве родился и вырос, провёл значительную часть своей жизни. Тем не менее, Москву он не любил, поэтому москвичом себя вряд ли хотел считать.

А вот Пётр Павленский, живущий в Париже без году неделя на правах беженца, в парижане рановато записывается, как бы ему там ни нравилось. По моей логике.

Ответить

Иван Гессе

Стандар…
0

сначала хотел согласиться, а потом проверил — павленский там уже 3 года живёт

Ответить

Стандартный

Иван
0

Это не много, на мой взгляд. Плюс - у него российское гражданство, тоже нетипичный атрибут для парижанина.

Ответить

Подобный теркин30см

0

теперь на рунетках уже и подрочить нельзя? 

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