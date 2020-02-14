Павленский получил политическое убежище во Франции в 2017 году после своих акций и доследственной проверки по делу о насильственных действиях.

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Бенжамен Гриво​

Кандидат в мэры Парижа Бенжамен Гриво снялся с выборов после публикации в интернете интимного ролика с участием политика. Об этом пишет газета Liberation.

«Коммерсантъ» рассказал, что в ролике Гриво «ведёт весьма вольные переговоры онлайн с неизвестной собеседницей, подкрепляя свои слова недвусмысленными действиями».

После публикации видео политик заявил, что «знает жестокость политической жизни», но «поток грязи задел не только его». «Моя семья этого не заслуживает, никто никогда не должен испытывать такое насилие», — пояснил он. При этом Гриво не стал комментировать подлинность ролика.

Ответственность за публикацию видео взял на себя российский художник Пётр Павленский, который в 2017 году получил политическое убежище во Франции. Он объяснил свои действия тем, что Гриво — «тот, кто постоянно опирается на семейные ценности, говорит, что хочет быть мэром семей, и всегда приводит в пример свою жену и детей». Поэтому художник решил «разоблачить лицемерие». Он также пояснил, что получил ролик от «источника», связанного с политиком.

Я не против того, чтобы у людей была сексуальная жизнь. Но он хочет быть главой города, он лжёт избирателям. Теперь я живу во Франции, я парижанин, это важно для меня. Пётр Павленский художник

В январе 2017 года Павленский уехал из России во Францию после того, как в отношении него началась доследственная проверка по делу о насильственных действиях сексуального характера. Он получил политическое убежище в мае 2017 года.

Наиболее известная акция Павленского в России — «Угроза»: в 2015 году художник поджёг центральный вход в здание ФСБ на Лубянке. А за два года до этого он прибил свою мошонку гвоздём к каменной брусчатке на Красной площади.