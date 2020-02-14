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Павленский получил политическое убежище во Франции в 2017 году после своих акций и доследственной проверки по делу о насильственных действиях.
Кандидат в мэры Парижа Бенжамен Гриво снялся с выборов после публикации в интернете интимного ролика с участием политика. Об этом пишет газета Liberation.
«Коммерсантъ» рассказал, что в ролике Гриво «ведёт весьма вольные переговоры онлайн с неизвестной собеседницей, подкрепляя свои слова недвусмысленными действиями».
После публикации видео политик заявил, что «знает жестокость политической жизни», но «поток грязи задел не только его». «Моя семья этого не заслуживает, никто никогда не должен испытывать такое насилие», — пояснил он. При этом Гриво не стал комментировать подлинность ролика.
Ответственность за публикацию видео взял на себя российский художник Пётр Павленский, который в 2017 году получил политическое убежище во Франции. Он объяснил свои действия тем, что Гриво — «тот, кто постоянно опирается на семейные ценности, говорит, что хочет быть мэром семей, и всегда приводит в пример свою жену и детей». Поэтому художник решил «разоблачить лицемерие». Он также пояснил, что получил ролик от «источника», связанного с политиком.
В январе 2017 года Павленский уехал из России во Францию после того, как в отношении него началась доследственная проверка по делу о насильственных действиях сексуального характера. Он получил политическое убежище в мае 2017 года.
Наиболее известная акция Павленского в России — «Угроза»: в 2015 году художник поджёг центральный вход в здание ФСБ на Лубянке. А за два года до этого он прибил свою мошонку гвоздём к каменной брусчатке на Красной площади.
Павленский настолько ебанутый, что ты даже не знаешь плохо ли это, или уже даже хорошо
Чем он ебанутй? Просто банальные вторичные клешированые темы выдаёт. Разве что школьников таким впечатлишь
Фух...Подумалось, что видео с Павленским.
Жаль
А за два года до этого он прибил свою мошонку гвоздём к каменной брусчатке на Красной площади.
А еще он в колючую проволоку заматывался. Дикий мужчина!
Мочку уха резал!
Заголовок написан так, что я сначала подумал, что Павленский опубликовал **своё** интимное видео с участием кандидата на пост мэра Парижа.
вы знаете зачем я здесь
Очень интересно, откуда Павленский видео взял.
Он также пояснил, что получил ролик от «источника», связанного с политиком.
Ну он художник, Париж центр мирового искусства. Они там все ебутся друг с другом и знают друг друга.
Вангую, что скоро начнут скрытно снимать дефекацию неугодных и им придется сниматься с выборов и покидать посты, потому что они "лгали, что не гадят по большому".
Павленский - проект российских спецслужб. Специально такого снарядили в Париж, чтобы больше там наших сбежавших оппозиционеров не принимали.
Он также пояснил, что получил ролик от «источника»
Да понятно, от какого источника.
Теории заговоров пошли. Павленский, Навальный, Зеленский - все агенты российских спецслужб. Зачем наделять спецслужбы организационными суперспособностями? Уже давно известно, что это криворукие ебланы, которые вопросы могут решать только силой и все, на что они способны - цирк с Петровым с Башировым, у которых номера в паспорте отличаются на одну цифру.
Заголовок кликбейт, ссылка на коммерсант ведёт к ошибке 404, самого видео нет... Так себе оформили новость.
«тот, кто постоянно опирается на семейные ценности, говорит, что хочет быть мэром семей, и всегда приводит в пример свою жену и детей». Поэтому художник решил «разоблачить лицемерие».
Правильно. Нехуй.
«Коммерсантъ» рассказал, что в ролике Гриво «ведёт весьма вольные переговоры онлайн с неизвестной собеседницей, подкрепляя свои слова недвусмысленными действиями».
Дрочил чтоли на камвхору?
Теперь я живу во Франции, я парижанин
А я москвич.
а нет?
По логике Павленского - коренной.
он же не говорил что коренной
по твоей логике и пётр первый москвич
Если бы Пётр Первый изъявил желание называться москвичом - у него были бы все основания. Он в Москве родился и вырос, провёл значительную часть своей жизни. Тем не менее, Москву он не любил, поэтому москвичом себя вряд ли хотел считать.
А вот Пётр Павленский, живущий в Париже без году неделя на правах беженца, в парижане рановато записывается, как бы ему там ни нравилось. По моей логике.
сначала хотел согласиться, а потом проверил — павленский там уже 3 года живёт
Это не много, на мой взгляд. Плюс - у него российское гражданство, тоже нетипичный атрибут для парижанина.