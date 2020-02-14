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Корреспондент «Медузы» заявил, что по закону извинения должна принести все же Генпрокуратура.
Иван Голунов получил письменные извинения от прокуратуры Западного административного округа Москвы за необоснованное уголовное преследование. Об этом корреспондент «Медузы» рассказал в своём Telegram-канале.
В документе указано, что Голунов имеет право обратиться с требованием в суд о возмещении морального вреда. Но журналист заявил, что извинения должна принести Генпрокуратура, а не прокуратура ЗАО Москвы.
В июне 2019 года Голунова задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, которые у него якобы нашли при обыске. Журналист «Медузы» связал это со своим расследованием о похоронном бизнесе. Через несколько дней после случившегося дело закрыли, а журналиста отпустили.
22 января 2020 года Голунов потребовал официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование. 5 февраля прокуратура заявила, что направила документ с извинениями.
неужели это настолько ⚡️⚡️⚡️ важно?
Интереснее, неужели настолько важно генпрокуратуре не от своего лица извиняться