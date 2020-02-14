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Артём Мазанов
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Голунов получил письменные извинения прокуратуры за незаконное преследование. Спустя 8 месяцев после прекращения дела Материал редакции

Корреспондент «Медузы» заявил, что по закону извинения должна принести все же Генпрокуратура.

3 комментария
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Иван Голунов получил письменные извинения от прокуратуры Западного административного округа Москвы за необоснованное уголовное преследование. Об этом корреспондент «Медузы» рассказал в своём Telegram-канале.

В документе указано, что Голунов имеет право обратиться с требованием в суд о возмещении морального вреда. Но журналист заявил, что извинения должна принести Генпрокуратура, а не прокуратура ЗАО Москвы.

Мне очень неловко рассказывать о нормах закона, людям, который контролируют соблюдение законности. Но закон есть закон. Не я его придумал.

Иван Голунов
журналист

В июне 2019 года Голунова задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, которые у него якобы нашли при обыске. Журналист «Медузы» связал это со своим расследованием о похоронном бизнесе. Через несколько дней после случившегося дело закрыли, а журналиста отпустили.

22 января 2020 года Голунов потребовал официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование. 5 февраля прокуратура заявила, что направила документ с извинениями.

#новости #делоголунова

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3 комментария
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Иван Гессе

1

неужели это настолько ⚡️⚡️⚡️ важно?

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Litnikov Danil

Иван
0

Интереснее, неужели настолько важно генпрокуратуре не от своего лица извиняться

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Denis Terekhov

0

Очень важная новость

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