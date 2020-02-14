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А ещё подписываются на «маньяческие» паблики.
Уполномоченная по правам ребёнка в Саратовской области Татьяна Загородняя на встрече с депутатами КПРФ рассказала о критериях, по которым подростков нужно относить к «группе риска». «СарБК» и «Версия Саратов» привели цитаты из её доклада.
Часть документа посвящена «защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Загородняя заявила, что мониторинг соцсетей выявил преобладание среди подростков «депрессивных, депрессивно-околосуицидальных, депрессивно-агрессивных и околокриминальных настроений различного направления».
Как именно аппарат омбудсмена проводил мониторинг соцсетей и проверял критерии для «группы риска», в докладе не уточнялось. В разговоре с журналистами омбудсмен упомянула, что заходит в паблики и включает фильтр по городу проживания и школам.
подростков, которые слушают Nirvana
этим подросткам сейчас лет по 60
включила в «группу риска» подростков, которые слушают Velial Squad
вот походу и начал я стареть. омбудсмены лучше меня шарят в молодёжной музыке
разве им всем в итоге было не по 27?
у нирваны не такая большая смертность
...как среди фанатов BTS, которые узнают, что Джей-Хоуп, Чимин и Джонгук поссорились
Ты знаешь их по именам?
В таком случае они в группе риска возрастных заболеваний
У нас было 2 диска Нирваны, 75 гигабайт аниме с гомосексуальным подтекстом, 2 портативные консоли, несколько аккаунтов в игровых магазинах и две дюжины красок для волос всех цветов и оттенков. Не то, чтобы это был необходимый запас для подростка, но если начал подписываться на маньяческие паблики - становится трудно остановиться.
Единственное, что вызывало у меня опасение — это MLP. Ничто в мире не бывает более беспомощным, безответственным и порочным, чем понифаги. Я знал, что рано или поздно мы перейдем и на эту дрянь.
2020й те кто слушали в детстве Курта Кобейна уже понаражали своих детей которве слушают Билли Айлишь
билли айлиш уже 18..... пора рожать.................
Она в группе риска со своими волосами
Саратовская АУЕшница, погоняло "Биляш" https://www.wmj.ru/imgs/2019/09/27/07/3582585/5a1653b7281bc9d6b9fe90b5f3403fbd1a88e57d.jpg
не добавляются фото, где Ширяев?
Не трожь святое, пёс. Ей всегда будет 15.
Правильно, нормальные пиво в падике употребляют
Ну так с точки зрения старшего поколения Эл — ботан ебанутый, сидит, загадки решает и сахар жрет вместо того, чтобы в футбик с ребятами во дворе поиграть
ты как картинку добавил?
Увлечение аниме, «в первую очередь, кровавым и имеющим гомосексуальный подтекст», может способствовать росту асоциальных наклонностей, считает Загородняя;
Из Саратова?
Секс не предлагать! У меня уже есть парень.
Тем временем шел 2020 год, человечество к полету на марс готовится.
ты думаешь на марсе нет аниме?
А если еще сидят на "dtf", то от таких нужно отказаться.
[картинка]: Ееее рокк
мета уровень комментов
Мне ничего не остаётся, кроме как послать тупую пездень Татьяну нахуй.
При этом подростки в регионе почти не интересуются политикой и религией.
Поколение просрано не полностью однако.
«Геймерство» также может вызвать рост асоциальных наклонностей, но при «при определённых обстоятельствах». Их Загородняя не уточнила;
Ah, shit, here we go again
Интересно, когда умрёт последний абориген с совком головного мозга, совок как явление исчезнет на просторах необъятной? Или на генном уровне эта мракобесная хуета закрепилась?
Ну если отбросить предрассудки и если стояла задача очертить примерный круг группы риска, то критерии будут недалеки от тех, что представлены в новости. Как тот так.
Почему? Ты же щас мыслишь от частного к общему. А я говорю об обратном.
Как только она уйдет, на смену придёт что то новое. Люди не могут жить без уклона в мазохизм
...и едят макарошки, которые всегда стоят одинаково.
>Увлечение аниме, «в первую очередь, кровавым и имеющим гомосексуальный подтекст»
@Аниме Бот Elfen Lied, Boku no Pico, JoJo
Elfen Lied
Подожди, где там гомосексуальный подтекст?
Upd.: А, это к слову о кровавом. Простите, в глаза долболюсь.
нужно запретить всё это и будет заебок
Тут никого защищать не буду. Ибо однажды видел вот такую картинку. И это 2019 год.
вербует?
Террористическая организация "Сентябрь горит". От нее плакали все израильские спецслужбы.
После этого одноклассников с крашенными волосами стали травить ещё сильнее.
Покрасил волосы, попал в группу риска.
Сходил в церковь и надел крест, порядочный послушный гражданин
Мда. Я не понимаю, как она вообще попала на эту должность.
«Геймерство» также может вызвать рост асоциальных наклонностей, но при «при определённых обстоятельствах»
Если убрать из понятия "мер".
Мне кажется у большой части людей есть песня "Smells Like Teen Spirit" в плейлисте, всех в группу риска?
Так речь же про школьников в частности.
слава богу мне не грозит, потому что после 9 ушёл в пту
Теперь я знаю как назвать этих ебнутых пиздострадающих малолеток, чтобы им не было обидно. «Группа риска».