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Алексей Боржонов
3151

Саратовский омбудсмен отнесла к «группе риска» подростков, которые слушают Nirvana, смотрят аниме и красят волосы Материал редакции

А ещё подписываются на «маньяческие» паблики.

82 комментария
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Уполномоченная по правам ребёнка в Саратовской области Татьяна Загородняя на встрече с депутатами КПРФ рассказала о критериях, по которым подростков нужно относить к «группе риска». «СарБК» и «Версия Саратов» привели цитаты из её доклада.

Часть документа посвящена «защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Загородняя заявила, что мониторинг соцсетей выявил преобладание среди подростков «депрессивных, депрессивно-околосуицидальных, депрессивно-агрессивных и околокриминальных настроений различного направления».

  • Омбудсмен включила в «группу риска» подростков, которые слушают Velial Squad и «Каспийский груз». Повышенный интерес к Курту Кобейну и Nirvana Загородняя назвала «признаком депрессивно-суицидальных настроений, уже значительно выраженных»;
  • Увлечение аниме, «в первую очередь, кровавым и имеющим гомосексуальный подтекст», может способствовать росту асоциальных наклонностей, считает Загородняя;
  • «Геймерство» также может вызвать рост асоциальных наклонностей, но при «при определённых обстоятельствах». Их Загородняя не уточнила;
  • Окрашивание волос в «нетрадиционные цвета» — голубой, розовый и фиолетовый — чиновница назвала «дополнительным фактором риска»;
  • Также в отчёте указано, что девушки из Саратова и крупных городов региона часто подписываются на «маньяческие паблики» об историях убийств. Загородняя считает это «маркером серьёзного психологического неблагополучия подростка»;
  • Омбудсмен отметила, что в регионе почти не выявили активистов «околополитических движений националистической направленности». По её мнению, это может говорить как об их отсутствии, так и конспирации. При этом подростки в регионе почти не интересуются политикой и религией.

Как именно аппарат омбудсмена проводил мониторинг соцсетей и проверял критерии для «группы риска», в докладе не уточнялось. В разговоре с журналистами омбудсмен упомянула, что заходит в паблики и включает фильтр по городу проживания и школам.

#новости #образование #соцсети

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82 комментария
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Иван Гессе

58

подростков, которые слушают Nirvana

этим подросткам сейчас лет по 60

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Иван Гессе

Иван
10

включила в «группу риска» подростков, которые слушают Velial Squad

вот походу и начал я стареть. омбудсмены лучше меня шарят в молодёжной музыке

Ответить

Сергей Звезда

Иван
5

разве им всем в итоге было не по 27?

Ответить

Иван Гессе

Сергей
2

у нирваны не такая большая смертность

Ответить

Сергей Звезда

Иван
12

...как среди фанатов BTS, которые узнают, что Джей-Хоуп, Чимин и Джонгук поссорились

Ответить

Виолетта Макаревич

Сергей
1

Ты знаешь их по именам?

Ответить

Сергей Звезда

Виолетта
25

только слева направо

Ответить

Stan Islav

Иван
1

В таком случае они в группе риска возрастных заболеваний

Ответить

Иван Гессе

Stan
1

слушал нирвану и порвал связки от кивков в такт

Ответить

John Doe

50

У нас было 2 диска Нирваны, 75 гигабайт аниме с гомосексуальным подтекстом,  2 портативные консоли, несколько аккаунтов в игровых магазинах и две дюжины красок для волос всех цветов и оттенков.  Не то, чтобы это был необходимый запас для подростка, но если начал подписываться на маньяческие паблики - становится трудно остановиться.

Единственное, что вызывало у меня опасение — это MLP. Ничто в мире не бывает более беспомощным, безответственным и порочным, чем понифаги. Я знал, что рано или поздно мы перейдем и на эту дрянь.

Ответить

DESAAD LXI

John
0

Ору, ставлю класс

Ответить

Andre Macareno

John
0

WE WERE BORN TO MAKE HISTORY

Ответить

Константин Дараган

16

2020й те кто слушали в детстве Курта Кобейна уже понаражали своих детей которве слушают Билли Айлишь

Ответить

Иван Гессе

Константин
5

билли айлиш уже 18..... пора рожать.................

Ответить

rossoshmap

Иван
16

Она в группе риска со своими волосами 

Ответить

rossoshmap

rossoshmap
4

Саратовская АУЕшница, погоняло "Биляш" https://www.wmj.ru/imgs/2019/09/27/07/3582585/5a1653b7281bc9d6b9fe90b5f3403fbd1a88e57d.jpg

https://www.wmj.ru/imgs/2019/09/27/07/3582585/5a1…
https://www.wmj.ru/imgs/2019/09/27/07/3582585/5a1653b7281bc9d6b9fe90b5f3403fbd1a88e57d.jpg
www.wmj.ru
Ответить

rossoshmap

rossoshmap
0

не добавляются фото, где Ширяев?

Ответить

Иван Семёныч

rossosh…
1

8 минут назад замечен тикающим с TJ

Ответить

the.nightmarez

Иван
0

Не трожь святое, пёс. Ей всегда будет 15.

Ответить

Иван Семёныч

the.nightmarez
1

звонит киска, ей 15, в зоне риска

Ответить

Народный турник

12

Правильно, нормальные пиво в падике употребляют

Ответить

DESAAD LXI

Народный
11

Кальянчик курят, ты пчела я пчеловод все это, ну ладно брат давай

Ответить

Словесный Интервент

15

Перспективная ветка, почитаю, когда комментарии настоятся. 

Ответить

Илья Тимофеев

15

Smells like dura ebanutaya

Ответить

Прошедший бинокль

6
Ответить

Andre Macareno

Прошедший
1

Ну так с точки зрения старшего поколения Эл — ботан ебанутый, сидит, загадки решает и сахар жрет вместо того, чтобы в футбик с ребятами во дворе поиграть

Ответить

rossoshmap

Прошедший
0

ты как картинку добавил?

Ответить

Прошедший бинокль

rossoshmap
0
Ответить

rossoshmap

Прошедший
0

 Увлечение аниме, «в первую очередь, кровавым и имеющим гомосексуальный подтекст», может способствовать росту асоциальных наклонностей, считает Загородняя;

Из Саратова?

Ответить

Прошедший бинокль

rossoshmap
1

Секс не предлагать! У меня уже есть парень.

Ответить

rossoshmap

Прошедш…
1
Ответить

Марат Габдуллин

5

Тем временем шел 2020 год, человечество к полету на марс готовится.

Ответить

Иван Гессе

Марат
2

ты думаешь на марсе нет аниме?

Ответить

Марат Габдуллин

Иван
0

На марс пускают только от 300 тайтлов. 

Ответить

Тимур Петров

4

А если еще сидят на "dtf", то от таких нужно отказаться.

Ответить

Практический инструмент

Тимур
0

Бросив их в аэропорту

Ответить

George Weiller

2

[картинка]: Ееее рокк

Ответить

George Weiller

George
3

мета уровень комментов

Ответить

Иван Гессе

George
5

[лайк]: лайк

Ответить

плюшевый батон

Иван
0

[найк]: теперь просто наёк

Ответить

the.nightmarez

3

Мне ничего не остаётся, кроме как послать тупую пездень Татьяну нахуй.

Ответить

Glan

the.nightmarez
1

Анимешик порвался. 

Ответить

Проектный дебаркадер

3

При этом подростки в регионе почти не интересуются политикой и религией.

Поколение просрано не полностью однако.

Ответить

Denis Lisovski

3

«Геймерство» также может вызвать рост асоциальных наклонностей, но при «при определённых обстоятельствах». Их Загородняя не уточнила; 

Ah, shit, here we go again

Ответить

Poe Ghost

1

Интересно, когда умрёт последний абориген с совком головного мозга, совок как явление исчезнет на просторах необъятной? Или на генном уровне эта мракобесная хуета закрепилась?

Ответить

ouxen

Poe
5

никогда, они плодятся, да и совок никуда не уходил

Ответить

Владимир Земсков

Poe
0

Ну если отбросить предрассудки и если стояла задача очертить примерный круг группы риска, то критерии будут недалеки от тех, что представлены в новости. Как тот так.

Ответить

Poe Ghost

Владимир
0

Если отбросить предрассудки, то слова госпожи Загородней становятся бредом.

Ответить

Владимир Земсков

Poe
0

Почему? Ты же щас мыслишь от частного к общему. А я говорю об обратном.

Ответить

DESAAD LXI

Poe
0

Как только она уйдет, на смену придёт что то новое. Люди не могут жить без уклона в мазохизм 

Ответить

Первая

1

...и едят макарошки, которые всегда стоят одинаково.

Ответить

ouxen

Первая
2

с котлетками?

Ответить

Проектный дебаркадер

ouxen
5

С пюрешкой.

Ответить

ouxen

Проектный
4

( ͡• ͜ʖ ͡• )

Ответить

Аниме

2

>Увлечение аниме, «в первую очередь, кровавым и имеющим гомосексуальный подтекст»

@Аниме Бот Elfen Lied, Boku no Pico, JoJo

Ответить

Прошедший бинокль

Аниме
0

Death Note, Bible Black 

Ответить

Виолетта Макаревич

Аниме
0

 Elfen Lied

Подожди, где там гомосексуальный подтекст?
Upd.: А, это к слову о кровавом. Простите, в глаза долболюсь.

Ответить

Марат Габдуллин

Виолетта
0

В глаза долбиться это кроваво или гомосексуально? 

Ответить

ouxen

1

нужно запретить всё это и будет заебок

Ответить

Подобный теркин30см

ouxen
2

В конституции прописать

Ответить

Alexei Kuksin

1

Тут никого защищать не буду. Ибо однажды видел вот такую картинку. И это 2019 год. 

Ответить

Иван Семёныч

Alexei
1

вербует?

Ответить

Alexei Kuksin

Иван
1

Террористическая организация "Сентябрь горит". От нее плакали все израильские спецслужбы.

Ответить

Виолетта Макаревич

Alexei
0

После этого одноклассников с крашенными волосами стали травить ещё сильнее.

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

Покрасил волосы, попал в группу риска. 
Сходил в церковь и надел крест, порядочный послушный гражданин

Ответить

Полицейский чайник

Shlomo
3

Покрасил волосы и сходил в церковь — аннигилировал.

Ответить

Подобный теркин30см

1

Блять какая Нирвана, сука мракобесы....

Ответить

Владимир Земсков

1

Не, ну про ониме все верно же.

Ответить

Озорной Лис

1

Блюстители: Война мракобесности 

Ответить

Всякий каякер

1

слушать депутатку КПРФ может способствовать росту асоциальных наклонностей

Ответить

Дмитрий Ермакович

1

Мда. Я не понимаю, как она вообще попала на эту должность.

Ответить

Нелли

Дмитрий
0

ну, видимо, за вот такое вот мнение, что-то мне кажется, там таких любят

Ответить

Konstantin Tsevelev

0

просто бесконечная война отцов и детей.

Ответить

Словесный Интервент

0

К-К-КОМБО

Ответить

Проектный дебаркадер

0

«Геймерство» также может вызвать рост асоциальных наклонностей, но при «при определённых обстоятельствах»

Если убрать из понятия "мер".

Ответить

Радмир Насыров

0

Мне кажется у большой части людей есть песня "Smells Like Teen Spirit" в плейлисте, всех в группу риска?

Ответить

Владимир Земсков

Радмир
0

Так речь же про школьников в частности.

Ответить

Иван Гессе

Владимир
0

слава богу мне не грозит, потому что после 9 ушёл в пту

Ответить

Владимир Земсков

Иван
0

Про подростков же, пардон.

Ответить

Джордж Харви

0

Теперь я знаю как назвать этих ебнутых пиздострадающих малолеток, чтобы им не было обидно. «Группа риска».

Ответить

Денис Сенькин

Джордж
0

Название для музыкальной группы норм

Ответить

Станислав Козак

0

Apple Music > Velial Squad и Каспийский груз > скачать все альбомы

Ответить
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