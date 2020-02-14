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Артём Мазанов
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Путин наградил врачей архангельской больницы, где лечили пострадавших от взрыва ракеты под Северодвинском Материал редакции

Четверо медиков получили орден Мужества, семь других — медаль «За спасение погибавших».

5 комментариев
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Владимир Путин наградил сотрудников областной больницы Архангельска, где лечили пострадавших от взрыва ракеты под Северодвинском. Внимание на это обратила «Медуза».

В указе президента не уточняется, за что именно медики получили награды. Орден Мужества получили:

  • Ксения Боголепова — медсестра;
  • Ольга Верховцева — медсестра;
  • Олег Смирнов — врач Центра инфекционных болезней;
  • Юрий Шкерский — заведующий отделением.

Медаль «За спасение погибавших» получили трое медсестер, трое врачей и заместитель главного врача:

  • Людмила Ершова — медсестра;
  • Михаил Зубрицкий — врач;
  • Марина Куроптева — врач;
  • Светлаа Лапшина — медсестра;
  • Елена Маслова — медсестра;
  • Михаил Орлов — врач;
  • Алексей Преловский — заместитель главного врача.

8 августа в акватории Белого моря на морской платформе под Северодвинском рядом с селом Нёнокса, произошёл взрыв. Погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом» и два представителя Минобороны, ещё шесть человек пострадали.

Врачей Архангельской больницы тогда не предупредили, что доставленные к ним пострадавшие могут быть поражены радиацией. Их также обязали подписать соглашение о неразглашении информации.

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#новости #северодвинск

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5 комментариев
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Тимур Петров

23

 В указе президента не уточняется, за что именно медики получили награды

За молчание.

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ouxen

Тимур
5

ягнят

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Грузовой шмель

9

За спасение погибших ))

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Кирилл Соляников

0

Ну а что? Заслуженно же наградил...

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Подобный теркин30см

0

Не было бы счастья, да несчастье помогло.

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