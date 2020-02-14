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Четверо медиков получили орден Мужества, семь других — медаль «За спасение погибавших».
Владимир Путин наградил сотрудников областной больницы Архангельска, где лечили пострадавших от взрыва ракеты под Северодвинском. Внимание на это обратила «Медуза».
В указе президента не уточняется, за что именно медики получили награды. Орден Мужества получили:
Медаль «За спасение погибавших» получили трое медсестер, трое врачей и заместитель главного врача:
8 августа в акватории Белого моря на морской платформе под Северодвинском рядом с селом Нёнокса, произошёл взрыв. Погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом» и два представителя Минобороны, ещё шесть человек пострадали.
Врачей Архангельской больницы тогда не предупредили, что доставленные к ним пострадавшие могут быть поражены радиацией. Их также обязали подписать соглашение о неразглашении информации.
В указе президента не уточняется, за что именно медики получили награды
За молчание.