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«Чтобы не допустить неправомерных действий».
В МВД назвали «толчком в область живота» удар, который полицейский нанёс Дарье Сосновской на акции протеста 10 августа 2019 года. Ответ ведомства опубликовало издание Baza.
В письме говорится, что Сосновская вела себя «эмоционально и агрессивно» по отношению к полицейским и оказывала им «активное сопротивление», пытаясь вырваться. По версии МВД, Сосновская попыталась помешать полицейскому поднять дубинку, когда тот её выронил.
Сосновскую задержали 10 августа 2019 года после согласованного митинга на проспекте Сахарова в Москве. Один из полицейских, участвовавших в задержании, ударил девушку в живот. После медосмотра врачи диагностировали у неё подозрение на сотрясение мозга и ушиб мягких тканей грудной клетки.
Девушка подала жалобу в СК, но её перенаправили в Росгвардию. Ведомство в свою очередь заявило, что непричастно к случившемуся, и перенаправило жалобу в МВД.
Хлопком
Ага, «сильно мешала» и получила «толчок в область живота».
Это конечно охренеть, когда есть видео, а МВД даёт подобные ответы.
https://twitter.com/ya_YANson/status/1160307945210634242
Очень надеюсь что эту тему журналисты будут освещать так же подробно, как и с Голуновым
А можно хороших, для разнообразия?
Нет
Даже уже специально подсайт сделали https://tjournal.ru/s/feminism?ref=tjournal.ru
да как-то похер, что она там делала, пиздить-то зачем? Или она угрозу какую-то представляла.
Самое главное они ее тащили,уронили перед ней дубинку, она на нее наступает (ее все еще тащат) и за это же в живот бьют.
Бзв, фамилия из скрина по ссылке - отдельный кек
Он махоуни
В этот момент вы делаете широкий шаг, чтобы успеть наступить на дубинку и руку сотрудника полиции, чтобы не дать поднять дубинку. Именно поэтому сотрудник полиции, чтобы не допустить неправомерных действий, сначала толкает вашу ногу, и только потом толкает вас в область живота.
Это гипноз?
По-моему это из прохождения какой-то игры, в дарк соулсе случайно боссов с отнимаемой дубинкой нет? В третьем вроде у самого первого надо что-то вытащить, мб это про него
Теперь можно смело говорить, что боксёры на ринге толкают друг друг в область лица.