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Алексей Боржонов
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МВД ответило на жалобу Дарьи Сосновской и назвало «толчком» удар в живот на акции протеста Материал редакции

«Чтобы не допустить неправомерных действий».

25 комментариев
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В МВД назвали «толчком в область живота» удар, который полицейский нанёс Дарье Сосновской на акции протеста 10 августа 2019 года. Ответ ведомства опубликовало издание Baza.

В письме говорится, что Сосновская вела себя «эмоционально и агрессивно» по отношению к полицейским и оказывала им «активное сопротивление», пытаясь вырваться. По версии МВД, Сосновская попыталась помешать полицейскому поднять дубинку, когда тот её выронил.

В этот момент вы делаете широкий шаг, чтобы успеть наступить на дубинку и руку сотрудника полиции, чтобы не дать поднять дубинку. Именно поэтому сотрудник полиции, чтобы не допустить неправомерных действий, сначала толкает вашу ногу, и только потом толкает вас в область живота.

из ответа МВД Дарье Сосновской


Сосновскую задержали 10 августа 2019 года после согласованного митинга на проспекте Сахарова в Москве. Один из полицейских, участвовавших в задержании, ударил девушку в живот. После медосмотра врачи диагностировали у неё подозрение на сотрясение мозга и ушиб мягких тканей грудной клетки.

Девушка подала жалобу в СК, но её перенаправили в Росгвардию. Ведомство в свою очередь заявило, что непричастно к случившемуся, и перенаправило жалобу в МВД.

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#новости #протесты #полиция

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25 комментариев
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dmzkrsk

17

Хлопком

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Андрей Коршев

dmzkrsk
5

А падение пластиковой бутылки — взрывом

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Земной утюг

15

Ага, «сильно мешала» и получила «толчок в область живота».

Это конечно охренеть, когда есть видео, а МВД даёт подобные ответы.
https://twitter.com/ya_YANson/status/1160307945210634242

Ян Кателевский @ya_YANson
Мент бьет кулаком в живот девушке. https://t.co/vhHZUix8UV
Ответить

Litnikov Danil

7

Очень надеюсь что эту тему журналисты будут освещать так же подробно, как и с Голуновым

Ответить

ouxen

Litnikov
0

у меня для тебя плохие новости

Ответить

Litnikov Danil

ouxen
4

А можно хороших, для разнообразия?

Ответить

ouxen

Litnikov
1
Ответить

Чудесный корабль

Litnikov
1

Извините, у нас Россия

Ответить

the.nightmarez

Litnikov
0

Нет

Ответить

Litnikov Danil

the.nightmarez
0

=(

Ответить

rossoshmap

Litnikov
0

Даже уже специально подсайт сделали https://tjournal.ru/s/feminism?ref=tjournal.ru

Ответить

Валентин Жетонофф

3

да как-то похер, что она там делала, пиздить-то зачем? Или она угрозу какую-то представляла.

Ответить

ouxen

Валентин
1

да он немношк

Ответить

Илья Михалков

Валентин
0

Самое главное они ее тащили,уронили перед ней дубинку, она на нее наступает (ее все еще тащат) и за это же в живот бьют.

Ответить

the.nightmarez

2

Пидорасы

Ответить

ouxen

0

она ему на ногу наступила, вот и поссорились

Ответить

Litnikov Danil

0

Бзв, фамилия из скрина по ссылке - отдельный кек

Ответить

Shlomo Goldenberg

Litnikov
0

Он махоуни

Ответить

Litnikov Danil

Shlomo
0

Опять локализаторы хуйню сделали

Ответить

Выходной колос

0

В этот момент вы делаете широкий шаг, чтобы успеть наступить на дубинку и руку сотрудника полиции, чтобы не дать поднять дубинку. Именно поэтому сотрудник полиции, чтобы не допустить неправомерных действий, сначала толкает вашу ногу, и только потом толкает вас в область живота.

Это гипноз?

Ответить

Andre Macareno

Выходной
0

По-моему это из прохождения какой-то игры, в дарк соулсе случайно боссов с отнимаемой дубинкой нет? В третьем вроде у самого первого надо что-то вытащить, мб это про него

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Выходной колос

Andre
0

Тогда уж скорее ДнД, только без проверки на ловкость

Ответить

Eduard Novikov

0

Теперь можно смело говорить, что боксёры на ринге толкают друг друг в область лица. 

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Евсей Дмитриев

0

Импульс ещё можн

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Sakari Sauso

0

Ударил не просто в живот, а в печень, просто спереди

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