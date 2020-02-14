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По данным СМИ, там одновременно находились от 150 до 400 человек.
В Москве у здания ФСБ на Лубянке прошли одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети», семерых из которых 10 февраля приговорили к срокам от шести до 18 лет лишения свободы.
Корреспондент «МБХ медиа» насчитал на акции «Метропикет» у здания ФСБ около 400 человек, по подсчётам корреспондента «Дождя», в 20:00 в очереди на пикет находились более 200 человек, корреспондент «Интерфакса» рассказал, что в определённый момент в середине акции в очереди на пикет стояли около 150 человек.
На акции правоохранительные органы задержали мужчину, который вырывал плакаты из рук участников пикетов. Он объяснил это тем, что «ему не нравится то, что здесь происходит».
Дело «Сети» возбудили в октябре 2017 года. После задержания некоторые фигуранты пожаловались, что дали признательные показания под пытками. Но в ФСБ заявили, что не нашли никаких подтверждений издевательств.
Почему никого ещё не задержали?
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Респект, жаль освещали недостаточно — я, например, только сейчас узнал.
Каждый раз ахуеваю с этих одиночных пикетов по очереди. Может еще на коленях подползать?
довольно смешно, постоять в очереди чтоб попротестовать))
национальная традиция уже
Не по теме. Но Москва нормально так расжирела, паразитируя на России. На каждом видео это заметно.
*Москва нормально так расжирела, паразитируя на России. На каждом видео это заметно.*
Куда смотреть, чтобы заметить?
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