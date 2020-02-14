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Новости
Артём Мазанов
591

У здания ФСБ на Лубянке прошли одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети» — там выстроилась очередь Материал редакции

По данным СМИ, там одновременно находились от 150 до 400 человек.

10 комментариев
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Снимок @mpltnv​

В Москве у здания ФСБ на Лубянке прошли одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети», семерых из которых 10 февраля приговорили к срокам от шести до 18 лет лишения свободы.

Корреспондент «МБХ медиа» насчитал на акции «Метропикет» у здания ФСБ около 400 человек, по подсчётам корреспондента «Дождя», в 20:00 в очереди на пикет находились более 200 человек, корреспондент «Интерфакса» рассказал, что в определённый момент в середине акции в очереди на пикет стояли около 150 человек.

На акции правоохранительные органы задержали мужчину, который вырывал плакаты из рук участников пикетов. Он объяснил это тем, что «ему не нравится то, что здесь происходит».

Плетнев. @mpltnv
Сейчас #метропикет выглядит так https://t.co/2xBl0djSNA
Штаб Навального в Москве @teamnavalny_mos
Возле здания ФСБ на Лубянке проходит Метропикет. Выглядит это так. Очередь тянется от центрального входа до ул. Б. Лубянка. https://t.co/6GJn11XX6z
anastasia osipova @nastyaosipova
«желаю всем попадать только в сети любви»

фигурант «московского дела» Самариддин Раджабов с пикетом у здания ФСБ на Лубянке

#метропикет #делосети https://t.co/jewg9g0AHX

Дело «Сети» возбудили в октябре 2017 года. После задержания некоторые фигуранты пожаловались, что дали признательные показания под пытками. Но в ФСБ заявили, что не нашли никаких подтверждений издевательств.

Фигуранты дела «Сети» получили от 6 до 18 лет…
Молодые люди сообщали о пытках, избиениях и давлении со стороны силовиков.
tjournal.ru

#новости #акции

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10 комментариев
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Егор Дятлов

3

Почему никого ещё не задержали?

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Комментарий удален

Dear Moscow,

2

Респект, жаль освещали недостаточно — я, например, только сейчас узнал.

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Папуша

Dear
1

Ну это же не журналистов посадили

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Папуша
0

Был бы кореш Пихачева или Пезды — заебали бы пушами.

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Выходной колос

0

Каждый раз ахуеваю с этих одиночных пикетов по очереди. Может еще на коленях подползать?

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Dizzy Dizz

Выходной
3

Ну ты вот вообще в интернетах ползаешь.

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Lim Kirsanov

Выходной
0

довольно смешно, постоять в очереди чтоб попротестовать))

национальная традиция уже 

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Корпоративный чайник

–1

Комментарий удален по просьбе пользователя. 

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Годов Юрий

–2

Не по теме. Но Москва нормально так расжирела, паразитируя на России. На каждом видео это заметно.

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Виталий Иванович Иванов

Годов
0

*Москва нормально так расжирела, паразитируя на России. На каждом видео это заметно.*

Куда смотреть, чтобы заметить?

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