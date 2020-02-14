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«Сити» — один из богатейших клубов мира, который принадлежит шейхам из Объединённых Арабских Эмиратов.
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» отстранили от участия в еврокубках, куда входят Лига Чемпионов и Лига Европы, на два сезона из-за того, что клуб нарушил правила финансового фэйр-плей. Об этом пишет The Guardian.
Клуб также оштрафовали на 30 миллионов евро. В УЕФА заявили, что «Сити» намеренно завысил «свои спонсорские доходы на своих счетах и в информации о безубыточности, представленной УЕФА в период с 2012 по 2016 год». Правила финансового фэйр-плей заключаются в том, что клубы не должны потратить за год больше денег, чем они заработали.
«Сити» стал первым клубом, отстранённым от участия в Лиге чемпионов из-за нарушений правил финансового фэйр-плей. В 2018 году немецкое издание Der Spiegel сообщило, что руководство «Сити» в 2012 году запустило проект, направленный на борьбу с финансовым фэйр-плей: клуб создал дочернее предприятие, направленное на работу с акциями и расходами.
«Манчестер Сити» — один из самых богатых клубов Англии. Его бюджет оценивается в 610 миллионов евро. В 2008 году клуб приобрел шейх Мансур, член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби. За первые четыре года он потратил на «Сити» более миллиарда евро.
Клуб занимает шестое место в рейтинге УЕФА. Он является шестикратным чемпионом Англии, шесть раз выигрывал Кубок Англии и Кубок английской лиги. В Лиге чемпионов 2017/2018 и 2015/2016 годов «Сити» дошёл до 1/4 финала. В текущем сезоне клуб вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Реалом».
Так всё-таки саудовская Аравия или ОАЭ?
Похуй, главное ТТХ в деле.
Питеру и Парижу приготовиться)
@Артём Мазанов а тебе не смущает, что в разделе спорт уже есть статья об этом и комментарии с обсуждением новости?
Дописать, как вы обычно делаете? В чем смысл двух одинаковых новостей?
а зачем вообще тогда нужны пользовательские подсайты? Мне казалось, чтобы комьюнити было или типа того? В разделе новости больше будет комментариев на тему, зачем это здесь, чем по содержанию новости
Удивлён, более ожидаемо был бы больший штраф, а дисква условно. Интересно, будут ли оспаривать. Смешно будет, если от Мадрида сразу в ЛЧ вылетят. Пеп уйдёт, продадут нескольких игроков, пригласят незвёздного тренера и начнут перестройку.
Или подадут в спортивный арбитраж, те выпилят штраф побольше и уловную дисквалификацию.
Думаю, если и подадут, то ради формальности. Раз так внезапно для обывателей всё произошло, то мне кажется всё серьёзно. Я от заголовка сначала охуел и полез по сайтам смотреть в чём подвох.
столько лет многие клубы на хую вертели правила и дальше будут. Слишком большие бабки. Чисто акт устрашения чтобы не наглели.
Учитывая сколько Сити издевался над этим феер плеем и как явно УЕФА их покрывало, или закончились деньги на чемоданы, или же подковерная война с представителями Катара
перенесите в подсайт животные
Реал сразу в четвертьфинал вышел?
А кто-то знает, связано ли финансирование УЕФА прямо или косвенно с шейхами?