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Артём Мазанов
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«Манчестер Сити» отстранили от Лиги чемпионов на два сезона из-за нарушения финансового фэйр-плей Материал редакции

«Сити» — один из богатейших клубов мира, который принадлежит шейхам из Объединённых Арабских Эмиратов.

38 комментариев
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Снимок Reuters​

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» отстранили от участия в еврокубках, куда входят Лига Чемпионов и Лига Европы, на два сезона из-за того, что клуб нарушил правила финансового фэйр-плей. Об этом пишет The Guardian.

Клуб также оштрафовали на 30 миллионов евро. В УЕФА заявили, что «Сити» намеренно завысил «свои спонсорские доходы на своих счетах и в информации о безубыточности, представленной УЕФА в период с 2012 по 2016 год». Правила финансового фэйр-плей заключаются в том, что клубы не должны потратить за год больше денег, чем они заработали.

«Сити» стал первым клубом, отстранённым от участия в Лиге чемпионов из-за нарушений правил финансового фэйр-плей. В 2018 году немецкое издание Der Spiegel сообщило, что руководство «Сити» в 2012 году запустило проект, направленный на борьбу с финансовым фэйр-плей: клуб создал дочернее предприятие, направленное на работу с акциями и расходами.

«Манчестер Сити» — один из самых богатых клубов Англии. Его бюджет оценивается в 610 миллионов евро. В 2008 году клуб приобрел шейх Мансур, член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби. За первые четыре года он потратил на «Сити» более миллиарда евро.

Клуб занимает шестое место в рейтинге УЕФА. Он является шестикратным чемпионом Англии, шесть раз выигрывал Кубок Англии и Кубок английской лиги. В Лиге чемпионов 2017/2018 и 2015/2016 годов «Сити» дошёл до 1/4 финала. В текущем сезоне клуб вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Реалом».

#новости #футбол #спорт

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38 комментариев
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styll

4

Так всё-таки саудовская Аравия или ОАЭ?

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bor_vn

styll
2

Артем расист. Для него все арабы на одно лицо.

Ответить

Mikhail Efremov

bor_vn
0

Ты ещё скажи, что Корея и Китай - разные страны

Ответить

Артём Мазанов

styll
0

Ирак или Иран?

Ответить

Названый Макс

Артём
0

США

Ответить

Владимир Филатов

Артём
0

Уругвай или Парагвай?

Ответить

Тимур Петров

3

Похуй, главное ТТХ в деле.

Ответить

Андрей Рядькин

Тимур
3

Coys

Ответить

Павел Макров

Тимур
1

coys

Ответить

Андрей Рядькин

Тимур
0

Сразу так уютненько тут стало

Ответить

Evgeniy Smirnov

2

Питеру и Парижу приготовиться)

Ответить

rossoshmap

Evgeniy
2
Ответить

Словесный Интервент

2

@Артём Мазанов а тебе не смущает, что в разделе спорт уже есть статья об этом и комментарии с обсуждением новости? 

Ответить

Артём Мазанов

Словесный
0

Нет. Это пользовательский подсайт, мы не берем оттуда новости 

Ответить

Словесный Интервент

Артём
2

Дописать, как вы обычно делаете? В чем смысл двух одинаковых новостей? 

Ответить

Артём Мазанов

Словесный
0

Прости, но были прецеденты, после которых больше так не делаем с публикациями в пользовательских подсайтах. 

Ответить

Словесный Интервент

Артём
2

а зачем вообще тогда нужны пользовательские подсайты? Мне казалось, чтобы комьюнити было или типа того? В разделе новости больше будет комментариев на тему, зачем это здесь, чем по содержанию новости

Ответить

Артём Мазанов

Словесн…
0

Пользовательские — то место, куда вообще не лезет редакция. В этом их смысл, мы не должны вообще трогать публикации там.

Ответить

Словесный

Артём
4

Сомнительное логика плодить одинаковые новости на сайте по разным подсайтам, бардак в итоге.

Ответить

Артём Мазанов

Словесн…
0

Через N время подсайты смогут создавать все, одинаковых постов будет еще больше. 

Ответить

Словесный

Артём
1

одинаковых постов будет еще больше

Зачем? Не понимаю смысла плодить одинаковые по содержанию новости и темы в разных разделах tj. 

Ответить

Артём Мазанов

Словесн…
–1

Так это не от нас зависит, а от пользователей.

Ответить

Словесный

Артём
1

В конкретном случае сначала была пользовательская, а потом от редакции.
Тогда надо сносить пользовательскую и оставлять от редкации, а то нелепо выглядит, если зайти в  свежее там два подряд одинаковых поста.

Ответить

Артём Мазанов

Словесн…
1

В спорте только 1800 подписчиков. Поэтому в свежем новость из пользовательского раздела увидят далеко не все

Ответить

Вкусный Макс

Артём
1

Что за прецеденты?

Ответить

Андрей Рядькин

Артём
0
Ответить

Сибирский лолипоп

1

Удивлён, более ожидаемо был бы больший штраф, а дисква условно. Интересно, будут ли оспаривать. Смешно будет, если от Мадрида сразу в ЛЧ вылетят. Пеп уйдёт, продадут нескольких игроков, пригласят незвёздного тренера и начнут перестройку.

Ответить

Андрей Рядькин

Сибирский
0

Или подадут в спортивный арбитраж, те выпилят штраф побольше и уловную дисквалификацию.

Ответить

Сибирский лолипоп

Андрей
0

Думаю, если и подадут, то ради формальности. Раз так внезапно для обывателей всё произошло, то мне кажется всё серьёзно. Я от заголовка сначала охуел и полез по сайтам смотреть в чём подвох.

Ответить

Андрей Рядькин

Сибирский
0

столько лет многие клубы на хую вертели правила и дальше будут. Слишком большие бабки. Чисто акт устрашения чтобы не наглели.

Ответить

Вкусный Макс

1

Арабы опять всё испортили блядь

Ответить

Утренний микрофон

1

Учитывая сколько Сити издевался над этим феер плеем и как явно УЕФА их покрывало, или закончились деньги на чемоданы, или же подковерная война с представителями Катара

Ответить

ouxen

–3

перенесите в подсайт животные

Ответить

Алексей Селезнев

ouxen
0

В лгбт 

Ответить

rossoshmap

0

Реал сразу в четвертьфинал вышел?

Ответить

Конституционный Паша

rossoshmap
1

Нет, со следующего сезона же

Ответить

Павел Макров

0

ахуеть шейхи, изи мауриньо в лч

Ответить

Алексей Боржонов

0

А кто-то знает, связано ли финансирование УЕФА прямо или косвенно с шейхами?

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