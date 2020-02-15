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Дамир Камалетдинов
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Онлайн-викторина HQ Trivia прекратит работу из-за проблем с финансами Материал редакции

Переговоры по продаже сервиса провалились, теперь компанию ликвидируют.

3 комментария
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HQ заявила о закрытии онлайн-викторины и увольнении всех 25 сотрудников. Гендиректор компании Рус Юсупов пояснил, что причиной стали провалившиеся переговоры по продаже проекта. Об этом сообщило CNN Business.

В письме сотрудникам Юсупов рассказал, что компания получила предложение о покупке от «стабильного бизнеса». Сделку собирались закрыть 15 февраля, но приобретатель «резко изменил свою позицию».

Согласно письму, нынешние инвесторы больше не в состоянии поддерживать HQ. По словам Юсупова, чтобы преодолеть кризис, компания наняла банкира и искала возможности для расширения аудитории, но не добилась успехов.

HQ Trivia запустили в 2017 году сооснователи Vine Рус Юсупов и Колин Кролл. Сервис быстро приобрёл популярность у пользователей из-за реальных денежных призов за выигрыши в викторине.

Однако со временем HQ Trivia стала терять популярность, а в апреле 2019 года проект покинул один из самых популярных ведущих Скотт Роговски. Для монетизации проекта компания привлекала спонсоров трансляций, а также внедрила внутриигровые покупки за реальные деньги.

#провалы #стартапы #сервисы #новости

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3 комментария
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Николай Западный

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Сервис о котором узнаешь из новостей

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Stan Majors

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Есть угадай кино и игра от кинопоиска, их хватает

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Computer dragon

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А я в Клевер раньше играл

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