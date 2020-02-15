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Переговоры по продаже сервиса провалились, теперь компанию ликвидируют.
HQ заявила о закрытии онлайн-викторины и увольнении всех 25 сотрудников. Гендиректор компании Рус Юсупов пояснил, что причиной стали провалившиеся переговоры по продаже проекта. Об этом сообщило CNN Business.
В письме сотрудникам Юсупов рассказал, что компания получила предложение о покупке от «стабильного бизнеса». Сделку собирались закрыть 15 февраля, но приобретатель «резко изменил свою позицию».
Согласно письму, нынешние инвесторы больше не в состоянии поддерживать HQ. По словам Юсупова, чтобы преодолеть кризис, компания наняла банкира и искала возможности для расширения аудитории, но не добилась успехов.
HQ Trivia запустили в 2017 году сооснователи Vine Рус Юсупов и Колин Кролл. Сервис быстро приобрёл популярность у пользователей из-за реальных денежных призов за выигрыши в викторине.
Однако со временем HQ Trivia стала терять популярность, а в апреле 2019 года проект покинул один из самых популярных ведущих Скотт Роговски. Для монетизации проекта компания привлекала спонсоров трансляций, а также внедрила внутриигровые покупки за реальные деньги.