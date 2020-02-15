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Это один из последних этапов перед началом применения на людях.
В Китае начали тестировать вакцины от коронавируса Covid-19 на животных. При этом врачи считают эффективным способом борьбы с вирусом переливание крови от выздоровевших больным. Об этом сообщил директор биологического центра комитета по здравоохранению КНР Чжан Синьминь.
По словам Синьминя, китайские врачи создали компьютерную модель, которая помогла отобрать около ста средств из более чем 70 тысяч препаратов. Они должны помочь бороться с симптомами и снизить смертность от коронавируса.
Пока хорошие результаты показало противомалярийное средство хлорохинфосфа. Его уже начали испытывать на ста пациентах в Пекине.
До этого китайские врачи сообщили, что эффективным способом борьбы с Covid-19 оказалось переливание крови от выздоравливающих доноров тем, кто недавно заразился. По словам специалистов, кровь с высоким количеством антител помогает вылечиться.
По состоянию на 15 февраля, в Китае зафиксировали 2641 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусом Covid-19. Число погибших от вируса выросло на 143 человека -- до 1523 человек.
Лучше бы не стали применять вакцину, заразило бы все человечество и выпилило бы его к херам собачьим.