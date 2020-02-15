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В соцсетях компании это назвали «прорывом».
The Boring Company завершила бурение первого из двух туннелей в Лас-Вегасе. Он станет частью подземной транспортной системы городского выставочного центра (LVCVA).
На создание тоннеля длиной в милю на 12-метровой глубине у The Boring Company ушло три месяца. По примерным оценкам, вся транспортная система обойдётся в 52,5 миллиона долларов.
Заказчик проекта рассчитывает, что систему запустят в январе 2021 года. Возможно, старт приурочат к выставке CES.
По задумке авторов, система сможет перевозить людей по тоннелям со скоростью до 4,400 человек в час с помощью специальных капсул. Посетители выставочного центра смогут сэкономить 15 минут ходьбы, проехав это же расстояние за минуту.
Разрешиться доебаться.
1 миля это гораздо больше, чем 15 минут ходьбы.
Если ходить со скоростью 7 км/ч, то ты сильно вспотеешь, пешеходы ходят гораздо медленнее.
Все потные?) Мы же сейчас не про доставщиков еды, верно?
Мои индекс массы тела варьируется от 20 до 23.
Я хожу на на тренажере 7-8 км/час и понимаю, что пешеходы так не ходят.
BMI 21.9, хожу 6-7км/ч, но до тренажёра не дохожу:D
Тренажеры удобнее, ровная поверхность, настройка угла подъема, замер пульса и т.д.
5 км/час обычная скорость ходьбы
7 это уже лёгкий бег
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