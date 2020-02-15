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Дамир Камалетдинов
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The Boring Company Илона Маска закончила бурение первого из двух тоннелей под Лас-Вегасом Материал редакции

В соцсетях компании это назвали «прорывом».

16 комментариев
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The Boring Company завершила бурение первого из двух туннелей в Лас-Вегасе. Он станет частью подземной транспортной системы городского выставочного центра (LVCVA).

LVCVA @LVCVA
Excavation is complete for the first of two tunnels that will comprise Elon Musk’s innovative underground transportation system beneath the LVCC campus. The project is scheduled to debut in January 2021. https://t.co/CwpxEWDXYc

На создание тоннеля длиной в милю на 12-метровой глубине у The Boring Company ушло три месяца. По примерным оценкам, вся транспортная система обойдётся в 52,5 миллиона долларов.

Заказчик проекта рассчитывает, что систему запустят в январе 2021 года. Возможно, старт приурочат к выставке CES.

По задумке авторов, система сможет перевозить людей по тоннелям со скоростью до 4,400 человек в час с помощью специальных капсул. Посетители выставочного центра смогут сэкономить 15 минут ходьбы, проехав это же расстояние за минуту.

#маск #новости

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16 комментариев
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Тимур Петров

1

Разрешиться доебаться.

1 миля это гораздо больше, чем 15 минут ходьбы.

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Ded Pihto

Тимур
0

Это всеголишь 6.4 км/ч. Примерно с такой скоростью и ходят пешеходы

Ответить

Тимур Петров

Ded
2

Если ходить со скоростью 7 км/ч, то ты сильно вспотеешь, пешеходы ходят гораздо медленнее. 

Ответить

Ded Pihto

Тимур
8

Москвичи все так ходят

Ответить

Тимур Петров

Ded
0

Все потные?) Мы же сейчас не про доставщиков еды, верно? 

Ответить

Ded Pihto

Тимур
3

Ты потеешь потому что жирный а не потому что быстро ходишь

Ответить

Тимур Петров

Ded
2

Мои индекс массы тела варьируется от 20 до 23. 
Я хожу на на тренажере 7-8 км/час и понимаю, что пешеходы так не ходят. 

Ответить

Ded Pihto

Тимур
6

 индекс массы тела

Только толстяки знают свой индекс массы тела

Ответить

Mike Kosulin

Ded
0

только у толстяков есть смартвесы?

Ответить

Mike Kosulin

Тимур
0

BMI 21.9, хожу 6-7км/ч, но до тренажёра не дохожу:D

Ответить

Тимур Петров

Mike
0

Тренажеры удобнее, ровная поверхность, настройка угла подъема, замер пульса и т.д.

Ответить

Иван Семёныч

Тимур
0

5 - средняя. В мегаполисах люди торопливее.

Ответить

Современный томагавк_два

Ded
1

5 км/час обычная скорость ходьбы
 7 это уже лёгкий бег

Ответить

Ded Pihto

Современный
2

Нет.

Ответить

Коренной череп

0

 В соцсетях компании это назвали «прорывом»

В буквальном смысле.

Ответить

Не уважаю чиновников

0

Хожу от дома до метро 3км за 30 минут. Так что не выё

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