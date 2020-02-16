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Дамир Камалетдинов
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В РПЦ сравнили женщин в гражданском браке с «бесплатными проститутками» Материал редакции

В церкви отметили, российские женщины «сами не понимают, что такое брак».

В РПЦ раскритиковали женщин в гражданском браке. По словам протоирея Дмитрия Смирнова, «гражданские жёны» оказывают бесплатные услуги проституции.

У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и всё, а так тебя никто за жену не считает.

Дмитрий Смирнов
глава патриаршей комиссии по делам семьи и протоиерей

Как пояснил священник, в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин. По его мнению, это происходит из-за того, что мужчины часто находятся в гражданском браке и считают партнёрш временной утехой. «Если бы он относился к ней как к жене — ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда», — отметил Смирнов.

#новости #рпц

Спасибо за наводку Арсэн Атнагулов
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66 комментариев
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a handsome cat

91

в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин

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Кисель Имбиревич

a
6

=миллионам мужиков их девушки не сообщили что у них гражданский БРАК

Ответить

Sanek Dmuhovski

a
4

Я тоже завис на этом предложении. Но хочу отметить - это точно не связано с гражданскими браками, даже наоборот.

Ответить

rossoshmap

a
2

Продолжительность жизни у женщин больше. Миллион вдов наверное. 

Ответить

Bekzat Sadykov

rossoshmap
2

Звучит жутко. 

Миллион, миллион, миллион алых вдов!
Из окна, из окна, из окна прыгнул ты.
На один, ни один, на один тот миллион
Сразу стал больше на один миллион.

Миллион один, миллион один, миллион один алых вдов...

Ответить

Невыносимый Никита

a
0

Ну это замечание справедливо, если количество женщин, меньше чем мужчин. Но по статистике все наоборот

Ответить

Логический чувак

73

А если замужняя, то "платная проститутка"

Ответить

Тихий самолет

Логический
17

Абониментная

Ответить

Колючий Филипп

Тихий
58

По подписке

Ответить

Игорь Голованов

Колючий
2

Или промокоду 

Ответить

Евгений Абрамовских

Игорь
3

Яндекс.Проститутка

Ответить

Vitalii Nechaev

Евгений
1

Причём здесь яндекс, так и писали бы РПЦ.Проститутка

Ответить

Паша Красников

Vitalii
1

РПЦ.Блудница

Ответить

Slava Krasnov

Колючий
2

По расписке

Ответить

Roman Konchalov

Логический
2

Замужняя – это и есть женщина в гражданском браке, заключенном в загсе. Невежды. 

Ответить

Иван Семёныч

Логический
1

Если замужем не за тобой, то субсидированная

Ответить

Мобильный самолет

52

Гражда́нский бра́к — брачный союз, зарегистрированный и оформленный в соответствующих органах государственной власти

А речь о сожительстве. Не знают с чем борются.

Ответить

Арсэн Атнагулов

Мобильный
46

Мне в первую очередь вспомнилась в связи с новостью другая картинка

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Мобильный
19

Да, именно так, в России существует только один-разъединственный брак, имеющий юридическое значение, — гражданский. ☝️🤨

*речь о сожительстве*

Дорогой камрад, смею заметить, что, например, хозяин квартиры и лицо, снимающее у него комнату (квартирант), тоже сожительствуют. Рассматриваемые правоотношения в римском праве называли «конкубинатом», в русском праве до 1917 — «блудом». Сейчас в русском праве это сё равно что правоотношения хозяина квартиры и пришедшего к нему гостя. Да, такого рода «сожитель» это просто загостившийся чел. 🤷🏼‍♂️

Ответить

Польский спрей

Виталий
20

Ляяя... семь лет в гостях, пора и честь знать

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Виталий
1

Юрий @Годов Юрий, так и будете преследовать меня дизлайками из-за обиды, которую я явно не намеревался у Вас вызвать? 🤨

Ответить

Явный Влад

Мобильный
2

Бесполезно. Столько лет борьба ведётся с этим "гражданским браком", не зарегистрированным в ЗАГСе.

Ответить

Откровенный кавалер

47

Бе ды с ба шкой

Ответить

Откровенный кавалер

Откровенный
6

У него все очень плохо с головой, судя по всему. Очень жаль, что у нас подавляющее большинство руководящих и публичных должностей занимают аналогичные люди

Ответить

Лекарственный цветок

Откровенный
1

Ты же не захотел брать ответственность в свои руки

Ответить

Андрей Коршев

19

Священник отметил, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин. Он объяснил это тем, что многие мужчины женаты гражданским браком.

Это как? У нас однополые браки разрешили?

Ответить

Поперечный историк

Андрей
12

Это видимо о том, что в гражданском браке девушки часто зовут себя женами,а не сожительницами, а мужики говорят "живу тут с одной" и мужьями себя не считают) поэтому жен больше мужей)

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Андрей
2

😁🤦🏼‍♂️

Ответить

Andrey Voronin

14

21 век, самое время слушать спятивших дедов в платьях, расшитых золотом.

Ответить

Поразительный волк

Andrey
4

Пока жалкие пендосы ждут новый сезон RuPaul Drag Race, россияне буквально живут внутри шоу.

Ответить

Поразительный волк

13

Эспертное мнение самых дорогих проституток в истории федерального бюджета Российской Федерации.

Ответить

Андрей Заварзин

Поразительный
2

Это фейк же

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Андрей
1

Андрей, можете дать ссылку на годный антифэйк?

Ответить

Оскорбления и спам

11

Ой, так это ж УК РФ Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

Ответить

Оскорбления и спам

Оскорбления
5

Социальная группа - женщины в гражданском браке.
Оскорбление достоинства - сравнил с «бесплатными проститутками».

Состав преступления на лицо.
А что, только они могут оскорбляться?)))))

Ответить

Социальный Слава

Оскорбления
0

Но никто в суд и не подумает подавать 

Ответить

Паша Красников

Социальный
0

Даже если подать в суд, то "эксперты" не найдут здесь оскорбления

Ответить

Жестокий Макс

4

Одно время некоторые служители религиозного культа заявляли, мол типа даже зарегистрированный в ЗАГСе брак - херня, а что бы все по понятиям было, нужно венчание в церкви пройти. 

Ответить

Роман Морозов

4

РПЦ сегодня как инфобизнесмены - лишь бы что-то сказать

Соответственно и слушать их не стоит

Ответить

Антон Пострунин

3

Священник отметил, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин.

Ответить

Конституционный месяц

0

"бесплатными проститутками".

Выгодно

Ответить

Иван Семёныч

Конституционный
7

*скрытые комиссии 

Ответить

Кирилл Осипов

2

Прихожан тоже "бесплатно" помогают церкви. Значит они все проститутки!

Ответить

Ярослав

0

в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин

С кем они тогда в браке состоят?

Ответить

Anatoly Yudov

Ярослав
3

Вы все как будто с Луны свалились.
Во всех опросах или переписи населения не смотрят документ, а просто спрашивают у человека, состоит ли он в браке. И в случаях, когда пара живёт вместе многие годы, иногда имеет детей, то женщины склонны считать, что они замужем, а мужики - что они не женаты.

Ответить

Ярослав

Anatoly
2

Тогда это косяк социологического опроса, надо конкретнее формулировать вопрос, чтоб на него нельзя было дать неоднозначный ответ. Все хуйня крч

Ответить

Anatoly Yudov

Ярослав
2

Не, почему же косяк. Все зависит от того, какова цель социологического опроса.
Это ведь не сбор формальных данных, а социальное исследование. Если нужна точная информация - то её в ЗАГСах можно собрать без проблем, тут же любопытно, вот мы можем оценить, как много пар живут, не оформляя отношения.

Ответить

Паша Красников

Anatoly
0

Если мочу назвать яблочным соком, и даже бумажку с печатью сделать, то моча от этого не станет яблочным соком

Ответить

Рыбий Глаз

1

Озвучил, выступал, объяснил. Все его мнения лютая дичь для современного мира.

Ответить

Robo Krabe

1

`В феврале Смирнов объяснил традицию освящать ядерное оружие.`
Вопросов больше не имею. 

Ответить

Lada Shakalada

1

что-то у рпц на слова "бесплатный" прям маячок горит))

Ответить

Николай Западный

0

Скрепненько

Ответить

Иван Семёныч

0

"бесплатными проститутками"

теперь понятно почему  Пихто так активно против брака топит

Ответить

Социальный Слава

0

Некоторым группам лиц лучше не давать высказываться 

Ответить

Иван Семёныч

Социальный
0

ты не поддерживаешь? вроде женщины обычно так себе на сожительство смотрят 

Ответить

Антон Пострунин

Иван
0

Даже если предположить, что ты прав, то лучше быть сожительницей, чем бесплатной проституткой.

Ответить

Социальный Слава

Иван
0

Не считаю штампы чем то безукоризненным

Ответить

Это Я

0

Какое замужество ? В своем уме? Это приверегия богатых ...
Когда сводишь конци с концами не до свадьб и прочих церемоний, хрен знает что завтра будет, вопрос стоит о том чтобы выжить , все некогда писать работать надо ...

Ответить

Прохладный месяц

0

Недавно один поп от имени бога тоже всякую дичь нес. Бога это достало в конце-концов.

Ответить

Евгений Козлов

0

Столько бреда и заблуждения в одном высказывании

Ответить

Roman Harder

0

Интересно знать его ассоциацию с тиндером. Тж, нужен официальный запрос

Ответить

Аяз Умбатов

0

Если назвать женщин шлюхами, это попытка вернуть их лоно церкви, то это хуевая попытка.

Ответить

Andre Macareno

0

Расслабьтесь, парню просто надоело, что его все по "Слышь, псина, куда ты идёшь" помнят, решил зафорсить ещё один мем

Ответить

Roman Konchalov

0

Ахахахахааааааааа
Вот это огромная куча ебланов, которая не отличает сожительство от гражданского брака, который образуется в результате посещения ЗАГСа, и последующей росписи)
Откройте гугл или СК, ёпта.

Ответить

Дмитрий Балашов

0

цитаты узколобых людей

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Александр Александров

–1

так и есть, полностью согласен

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