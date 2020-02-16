В РПЦ сравнили женщин в гражданском браке с «бесплатными проститутками»
Материал редакции
В церкви отметили, российские женщины «сами не понимают, что такое брак».
В РПЦ раскритиковали женщин в гражданском браке. По словам протоирея Дмитрия Смирнова, «гражданские жёны» оказывают бесплатные услуги проституции.
Как пояснил священник, в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин. По его мнению, это происходит из-за того, что мужчины часто находятся в гражданском браке и считают партнёрш временной утехой. «Если бы он относился к ней как к жене — ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда», — отметил Смирнов.
a handsome cat
в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин
Кисель Имбиревичa
=миллионам мужиков их девушки не сообщили что у них гражданский БРАК
Sanek Dmuhovskia
Я тоже завис на этом предложении. Но хочу отметить - это точно не связано с гражданскими браками, даже наоборот.
rossoshmapa
Продолжительность жизни у женщин больше. Миллион вдов наверное.
Bekzat Sadykovrossoshmap
Звучит жутко.
Миллион, миллион, миллион алых вдов!
Из окна, из окна, из окна прыгнул ты.
На один, ни один, на один тот миллион
Сразу стал больше на один миллион.
Миллион один, миллион один, миллион один алых вдов...
Невыносимый Никитаa
Ну это замечание справедливо, если количество женщин, меньше чем мужчин. Но по статистике все наоборот
Логический чувак
А если замужняя, то "платная проститутка"
Тихий самолетЛогический
Абониментная
Колючий ФилиппТихий
По подписке
Игорь ГоловановКолючий
Или промокоду
Евгений АбрамовскихИгорь
Яндекс.Проститутка
Vitalii NechaevЕвгений
Причём здесь яндекс, так и писали бы РПЦ.Проститутка
Паша КрасниковVitalii
РПЦ.Блудница
Slava KrasnovКолючий
По расписке
Roman KonchalovЛогический
Замужняя – это и есть женщина в гражданском браке, заключенном в загсе. Невежды.
Иван СемёнычЛогический
Если замужем не за тобой, то субсидированная
Мобильный самолет
Гражда́нский бра́к — брачный союз, зарегистрированный и оформленный в соответствующих органах государственной власти
А речь о сожительстве. Не знают с чем борются.
Арсэн АтнагуловМобильный
Мне в первую очередь вспомнилась в связи с новостью другая картинка
Виталий Иванович ИвановМобильный
Да, именно так, в России существует только один-разъединственный брак, имеющий юридическое значение, — гражданский. ☝️🤨
*речь о сожительстве*
Дорогой камрад, смею заметить, что, например, хозяин квартиры и лицо, снимающее у него комнату (квартирант), тоже сожительствуют. Рассматриваемые правоотношения в римском праве называли «конкубинатом», в русском праве до 1917 — «блудом». Сейчас в русском праве это сё равно что правоотношения хозяина квартиры и пришедшего к нему гостя. Да, такого рода «сожитель» это просто загостившийся чел. 🤷🏼♂️
—
Польский спрейВиталий
Ляяя... семь лет в гостях, пора и честь знать
Виталий Иванович ИвановВиталий
Юрий @Годов Юрий, так и будете преследовать меня дизлайками из-за обиды, которую я явно не намеревался у Вас вызвать? 🤨
Явный ВладМобильный
Бесполезно. Столько лет борьба ведётся с этим "гражданским браком", не зарегистрированным в ЗАГСе.
Откровенный кавалер
Бе ды с ба шкой
Откровенный кавалерОткровенный
У него все очень плохо с головой, судя по всему. Очень жаль, что у нас подавляющее большинство руководящих и публичных должностей занимают аналогичные люди
Лекарственный цветокОткровенный
Ты же не захотел брать ответственность в свои руки
Андрей Коршев
Священник отметил, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин. Он объяснил это тем, что многие мужчины женаты гражданским браком.
Это как? У нас однополые браки разрешили?
Поперечный историкАндрей
Это видимо о том, что в гражданском браке девушки часто зовут себя женами,а не сожительницами, а мужики говорят "живу тут с одной" и мужьями себя не считают) поэтому жен больше мужей)
Виталий Иванович ИвановАндрей
😁🤦🏼♂️
Andrey Voronin
21 век, самое время слушать спятивших дедов в платьях, расшитых золотом.
Поразительный волкAndrey
Пока жалкие пендосы ждут новый сезон RuPaul Drag Race, россияне буквально живут внутри шоу.
Поразительный волк
Эспертное мнение самых дорогих проституток в истории федерального бюджета Российской Федерации.
Андрей ЗаварзинПоразительный
Это фейк же
Виталий Иванович ИвановАндрей
Андрей, можете дать ссылку на годный антифэйк?
Оскорбления и спам
Ой, так это ж УК РФ Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.
Оскорбления и спамОскорбления
Социальная группа - женщины в гражданском браке.
Оскорбление достоинства - сравнил с «бесплатными проститутками».
Состав преступления на лицо.
А что, только они могут оскорбляться?)))))
Социальный СлаваОскорбления
Но никто в суд и не подумает подавать
Паша КрасниковСоциальный
Даже если подать в суд, то "эксперты" не найдут здесь оскорбления
Жестокий Макс
Одно время некоторые служители религиозного культа заявляли, мол типа даже зарегистрированный в ЗАГСе брак - херня, а что бы все по понятиям было, нужно венчание в церкви пройти.
Роман Морозов
РПЦ сегодня как инфобизнесмены - лишь бы что-то сказать
Соответственно и слушать их не стоит
Антон Пострунин
Священник отметил, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин.
Конституционный месяц
"бесплатными проститутками".
Выгодно
Иван СемёнычКонституционный
*скрытые комиссии
Кирилл Осипов
Прихожан тоже "бесплатно" помогают церкви. Значит они все проститутки!
Ярослав
в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин
С кем они тогда в браке состоят?
Anatoly YudovЯрослав
Вы все как будто с Луны свалились.
Во всех опросах или переписи населения не смотрят документ, а просто спрашивают у человека, состоит ли он в браке. И в случаях, когда пара живёт вместе многие годы, иногда имеет детей, то женщины склонны считать, что они замужем, а мужики - что они не женаты.
ЯрославAnatoly
Тогда это косяк социологического опроса, надо конкретнее формулировать вопрос, чтоб на него нельзя было дать неоднозначный ответ. Все хуйня крч
Anatoly YudovЯрослав
Не, почему же косяк. Все зависит от того, какова цель социологического опроса.
Это ведь не сбор формальных данных, а социальное исследование. Если нужна точная информация - то её в ЗАГСах можно собрать без проблем, тут же любопытно, вот мы можем оценить, как много пар живут, не оформляя отношения.
Паша КрасниковAnatoly
Если мочу назвать яблочным соком, и даже бумажку с печатью сделать, то моча от этого не станет яблочным соком
Рыбий Глаз
Озвучил, выступал, объяснил. Все его мнения лютая дичь для современного мира.
Robo Krabe
`В феврале Смирнов объяснил традицию освящать ядерное оружие.`
Вопросов больше не имею.
Lada Shakalada
что-то у рпц на слова "бесплатный" прям маячок горит))
Николай Западный
Скрепненько
Иван Семёныч
"бесплатными проститутками"
теперь понятно почему Пихто так активно против брака топит
Социальный Слава
Некоторым группам лиц лучше не давать высказываться
Иван СемёнычСоциальный
ты не поддерживаешь? вроде женщины обычно так себе на сожительство смотрят
Антон ПострунинИван
Даже если предположить, что ты прав, то лучше быть сожительницей, чем бесплатной проституткой.
Социальный СлаваИван
Не считаю штампы чем то безукоризненным
Это Я
Какое замужество ? В своем уме? Это приверегия богатых ...
Когда сводишь конци с концами не до свадьб и прочих церемоний, хрен знает что завтра будет, вопрос стоит о том чтобы выжить , все некогда писать работать надо ...
Прохладный месяц
Недавно один поп от имени бога тоже всякую дичь нес. Бога это достало в конце-концов.
Евгений Козлов
Столько бреда и заблуждения в одном высказывании
Roman Harder
Интересно знать его ассоциацию с тиндером. Тж, нужен официальный запрос
Аяз Умбатов
Если назвать женщин шлюхами, это попытка вернуть их лоно церкви, то это хуевая попытка.
Andre Macareno
Расслабьтесь, парню просто надоело, что его все по "Слышь, псина, куда ты идёшь" помнят, решил зафорсить ещё один мем
Roman Konchalov
Ахахахахааааааааа
Вот это огромная куча ебланов, которая не отличает сожительство от гражданского брака, который образуется в результате посещения ЗАГСа, и последующей росписи)
Откройте гугл или СК, ёпта.
Дмитрий Балашов
цитаты узколобых людей
Александр Александров
так и есть, полностью согласен