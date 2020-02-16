Художник находится в стране в статусе политического беженца.

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Пётр Павленский AP

Во Франции задержали художника Петра Павленского. Причиной стала драка в новогоднюю ночь, в которой он принял участие. Об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на близкий к расследованию источник.

По словам собеседника издания, задержание не связано с публикацией интимного видео кандидата в мэры Парижа Бенжамина Гриво, из-за которого тот снялся с выборов. Однако Павленскому могут предъявить обвинения в связи с публикацией ролика.

Обновлено 16:20: Хотя предполагалось, что Павленского задержали не из-за публикации видео с Гриво, причина оказалась именно в этом, Хотя предполагалось, что Павленского задержали не из-за публикации видео с Гриво, причина оказалась именно в этом, выяснило BFM TV. Художника и его подругу задержали за вмешательство в личную жизнь и распространение интимных материалов без согласия. Их могут держать в полиции максимум 48 часов.

В новогоднюю ночь художник участвовал в драке, в которой угрожал обидчикам кухонным ножом. В результате двое участников стычки получили ножевые ранения, а Павленского ударили бутылкой по голове.