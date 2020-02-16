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Художник находится в стране в статусе политического беженца.
Во Франции задержали художника Петра Павленского. Причиной стала драка в новогоднюю ночь, в которой он принял участие. Об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на близкий к расследованию источник.
По словам собеседника издания, задержание не связано с публикацией интимного видео кандидата в мэры Парижа Бенжамина Гриво, из-за которого тот снялся с выборов. Однако Павленскому могут предъявить обвинения в связи с публикацией ролика.
В новогоднюю ночь художник участвовал в драке, в которой угрожал обидчикам кухонным ножом. В результате двое участников стычки получили ножевые ранения, а Павленского ударили бутылкой по голове.
Российский Павленский находится во Франции с 2017 года, когда получил политическое убежище в стране. Он уже попадал в местную тюрьму на 11 месяцев за поджог здания Банка Франции.
классика
ну тип, если чела арестовать хотят в Рашке = арестуют везде так как он и в других странах будет совершать преступления?
Забыла одно, малышка, в России посадить могут за НИХУЯ и в основном так и происходит.
Это шедевр, я считаю.
Я бы даже сказал, что это лучший перформанс этого художника. Плохо понимаю современное искусство, но думаю он хотел сказать этой акцией, что нет границы человеческой тупости.
Не наоборот ли должно быть: павленский в роли собаки?
так павленский так-то и в роли собаки, а в роли кого ты его себе тут представил?
не понимаю
В новогоднюю ночь художник участвовал в драке, в которой угрожал обидчикам кухонным ножом. В результате двое участников стычки получили ножевые ранения, а Павленского ударили бутылкой по голове.
Жизнь русской богемы в Париже.
Одно остается не ясным - был ли это перфоманс, или все-таки инсталляция?
Весело живёт
Это была не пьяная поножовщина, а хэппенинг на тему бытового насилия
Очень жаль что Павленский скорее всего окажется действительно долбоебом. Его акции с проволокой и поджегом-дорогого стоят.
По сути, даже прибивание мошонки и обрезание мочки, в контексте протестных волнений, лично для меня были понятными.
Но проволока-просто шедевр.
Ты сам то пытаешься понять, что сам же пишешь?
скорее всего окажется действительно долбоебом
И перечисляешь примеры, в которых он собственно этим и является
Нет. Долбоебом его делает не это, а то что он людей порезать хотел. Надеюсь он защищался
Я впервые о нем узнал, когда он яйца прибил к красной площади, для меня тогда уже стало понятно, что клиент дурки
А ты клиент передачи время покажет
Насрал под дверью, позвонил в звонок и убежал - инсталляция. Позвонил в звонок и стал срать как только открыли - перфоманс.
Долбоёб-художник для долбоёбов от публики.
И что ты мне это кидаешь?
Я в курсе, что он свое экстравагантное поведение расценивает как "искусство" и люди типа Мити такие вау-вау, нехера чувак могёт. Но такие выкрутасы, это идиотизм, а не искусство.
Ты, наверное, из тех людей, кто считает, что черный квадрат Малевича любой дурак сможет нарисовать.
Квадрат Малевича может нарисовать любой дурак.
Основная фишка этого квадрата в том, что во время первой выставки этот квадрат был выставлен в наверху в углу, там где обычно стоят иконы. Поэтому картина и произвела фурор и стала популярна.
Так же есть черный треугольник, черный круг и чет на эти картины всем пофиг.
Очень здорово, конечно, брать информацию из пабликов вк, но нет. Черный квадрат и картины с этой выставки — это протест против академизма и идеи, что искусству можно можно научиться в художественных школах. Малевич показал, что черный квадрат может привлечь куда больше внимания и обладать куда большей смысловой нагрузкой, чем фотореалистичное изображение какой-нибудь березки рядом с речкой. Это я еще не говорю о его влиянии на массовую культуру.
Хз что там в википедии написано, я эту инфу написал сразу же, не гугля, а потом добавил фотку из гугл картинок.
Я тебе могу накидать еще несколько версий, что означает эта картина. Каждый придумывает ей какой-то смысл. Кто-то считает, что это академизм, а так же становится мокренькой от акционизма Павленского, когда он яйца на Красной Площади прибивает.
Однако факт на лицо, картин у него много одинаковых: квадрат, треуголньик, прямоугольник, крест, круг и т.д. но однако только эта картина популярна.
Это не СПГС, к выставке прилагался манифест Малевича:
Когда исчезнет привычка сознания видеть в картинах изображение уголков природы, мадонн и бесстыдных Венер, тогда только увидим чисто живописное произведение. Я преобразился в ноль форм и выловил себя из омута дряни Академического Искусства. Я уничтожил кольцо горизонта и вышел из круга вещей с кольца горизонта, в котором заключены художник и формы натуры. Это проклятое кольцо, открывая всё новое и новое, уводит художника от цели к гибели. Только трусливое сознание и скудость творческих сил в художнике поддаются обману и устанавливают своё искусство на формах натуры . Воспроизводить облюбованные предметы и уголки природы – всё равно что восторгаться вору на свои закованные ноги.
Только тупые и бессильные художники прикрывают своё искусство искренностью. В искусстве нужна истина, но не искренность. Вещи исчезли как дым для новой культуры искусства, и искусство идет к самоцели – творчеству, к господству над формами натуры
Да просто это типичная проблема обывателя - обыватель судит о какой-то картине чисто с визуальной точки зрения, он перед собой видит только массив каких-то нарисованных объектов (будь то это ебанистические детальные изображения людей на картинах итальянской живописи или квадраты и круги на картинах супрематистов) и вот он смотрит и думает - "о, это сложно нарисовано, я так не смогу, вау" или "ну бля это круг и треугольник, даже я так смогу, хуйня" попутно АБСОЛЮТНО забывая что произведение на которое он смотрит нельзя отрывать от КОНТЕКСТА в котором это произведение создавалось, особенно в современном искусстве (начиная с 20 века) - это все только про контекст и про историю где как и почему художник сделал то что он сделал. Но ведь обыватель нихуя не знает контекста, он просто видит перед собой черный квадрат, треугольник и круг, не зная что было такое направление как супрематизм, и как идеи художников-авангардистов эволюционировали и как всё пришло к этим треугольникам.
обывателя обыватель обывательно обывает
Все люди - обыватели. Все без единого исключения. Абсолютно все. Просто есть обыватели, умело приворяющиеся, будто они - не обыватели.
Я дурак, поэтому все остальные - дураки. Абсолютно все. Просто есть дураки, умело приворяющиеся, будто они - не дураки.
Это самый натуральный спгс. Это чёрный квадрат, и моя трёхлетняя дочь рисовала чёрные, зелёные и жёлтые квадраты даже не подозревая, что она - современный художник, видимо.
Если твоя дочь будет закладывать идеи в свои рисунки и повлияет на все мировое направление искусства и облик городов, то да, твоя дочь будет считаться великим художником.
Как в принципе можно что-то сделать не заложив идею? Как доказать что он заложил то, о чём возможно заявлял позже, либо что видели в этой мазне другие?
Он не великий художник, он малякал довольно примитивную фигню, а миллионы мух всё так же садятся на говно, это не значит что оно является шоколадом.
Как в принципе можно что-то сделать не заложив идею?
Ну вот так же как делает твоя трёхлетняя дочь рисуя кружочки и квадратики.
Она может подробно рассказать что вот эта клякса - это пирог, а вон та жёлтая херь - её сестра, которая плачет потому что пирог ей не достался.
Не вкладывая идеи разве что собака на сугроб ссыт, и то любители современного искусства найдут там скрытый смысл.
Это конечно очень умилительно, но Малевич оперировал несколько другими смыслами.
Менее умилительными? И кто сказал, что они чем-то лучше мазни и смысла трёхлетки?
Ты просто далёк от такой области жизни как искусство. Как многие люди далеки от спорта/музыки и т.д. И я не говорю что это плохо, просто ты должен сам себе признаться в этом и честно сказать - да, я нихуяшеньки в этом не понимаю. От этого не умирают, бро, все ок.
Он не великий художник, он малякал довольно примитивную фигню
Давай, ещё про Пикассо, Дали и ван Гога такое скажи и Энди Уорхолом закончи.
Просто мы живем в сказке про голого короля, которая стала реальностью.
Когда кто-нибудь рисует синюю кляксу на белом фоне и продает ее за миллионы - все же всё прекрасно понимают. Все понимают, что это фарс, и автор это понимает, и востограющиеся критики это понимают, и покупатель, вероятно, тоже это понимает. И никто из критиков, с умным видом говорящих "Это гениально", в глубине души так не считает. И богатые "ценители" на самом деле в гробу все это видали и вообще не понимают, зачем оно им надо, но упорно носят маску, потому что новая общественная мораль к этому обязывает.
Ты не понимаешь.
У него много картин из разряда черный квадрат, круг, крест, прямоугольник и т.д. То что он манифест свой приложил, это можно отнести ко всей выставки. Но только Черный квадрат произвел фурор, потому что находился на том месте, где обычно стоят иконы.
Выставка была в 1915 году, во время, когда боролись с царской православной страной, а последующие правители создавали атеистическое государство, то ничего нет удивительного в том, что эту картину превознесли.
Да, она оказалась в углу вместо иконы(только не на выставке, а двумя годами раньше в декорациях оперы).
Если бы это было причиной хайпа, он давно бы утих.
Есть круг, треугольник, прямоугольники и крест. И только квадрат тронул умы. Художник нашел образ, будоражущий людей столетия. Это и есть искусство. Многие либо вообще бы не стали пытаться, либо сдались бы после неприятия круга или креста, а он не зассал порицания и дремучести публики, пробовал и пробовал и нашел.
До него был француз, закрасивший картину черным, но о ней никто не помнит. Потому что именно квадрат торкает. Причем именно такой
Художник нашел образ, будоражущий людей столетия.
Художник просто нарисовал черный квадрат, а последовавший хайп - результат банального везения.
нарисовал черный квадрат, а последовавший хайп - результат банального везения
хайп вокург квадрата, наверное, вызван мировым именем автора, не?
его труды повлияли на концепцию всего мирового дизайна, от обоев и посуды до архитектуры, любой культурный современник его знал
это не везение
это результат огромной и очень своевременной работы
хайп вокург квадрата, наверное, вызван мировым именем автора, не?
Когда написал Черный квадрат, ему было 26 лет, не было никакого мирового имени
Так думают люди которые не в курсе как развивалось искусство. Даже не только 20 века а вообще.
Откуда Малевич должен был заранее знать, что публике зайдет черный квадрат?
С чего ты взял что он что-то заранее знал? Он просто этим квадратом, этим жестом, взял и провернул на хую все искусство и подход к искусству которое существовало до него. Понимаешь? Это не просто картина. Это действие.
Я и говорю, что ничего он заранее знать не мог, а поэтому успех квадрата - результат не каких-то "поисков", а обычной удачи.
Возможно он не искал успеха, а просто выражал свои мысли
Я выражаю мысль, что это не искусство, а херота из-под ногтей. Мой коммент - это инсталляция на эту тему. Кто не согласен - тот долбоёб.
Кто не согласен - тот долбоёб.
Когда тебе не пофиг на чужое мнение, то ты - недостаточно художник
Тогда никто не художник. Не существует ни одного создателя контента, которому была бы безразлична реакция публики.
К тому же, несогласные с моим искусством, которое говорит что всё подобное искусство - для долбоёбов - это часть моего перфоманса. Без них картина не полная. Оно же именно для них. Принимаете павленских, примите, сука, мой коммент.
И да, я не считаю, что кто-то провернул на чем-то подход к искусству. Искусство какое было, такое и осталось, и подход к нему тоже. Просто публика зачем-то стала называть искусством то, что таковым ранее не считалось.
Не ну ты можешь считать как угодно, а можно просто почитать его манифест, и понять что он таки замышлял и таки провернул подход. Ну емае, совет бро, возьми да посмотри на каком-нибудь Арзамасе цикл про историю искусства 20 века или про русский авангардизм. Понимать больше станешь. Это же как с IT шутками, люди которые знают контекст IT - их понимают, другие же - не понимают. Это нормальная ситуация. Не нормально только не врубая контекст говорить что что-то хуйня.
Ты кстати офигеешь, но Малевич тоже занимался херней, типа как Павленский
В 1914 году, вместе с Алексеем Моргуновым, устроил эпатажную акцию на Кузнецком мосту в Москве, разгуливая по улице с деревянными ложками в петлицах.
Ну так я изначально и написал, что черный квадрат может нарисовать любой дурак, как сказала Настя.
А картина стала известно из-за перфоманса во время построения атеистического государства и борьбы с царскими устоями. А не потому что всех торкнул манифест к выставке.
Я об этом выше и писал, но искусствовед Анастасия втирает говорит, что смотрит на картину и видит в произведение художественных искусств.
Настя сказала, что я наверно из тех, кто считает, что черный квадрат может нарисовать любой, а я сказал да, может нарисовать любой.
Это довольно примитивное искусство, которое зашло толпе не по смыслу, который вложил автор, а по другим причинам, которые были характеры для того отрезка времени.
хуйню-то пишешь какую-то)
Что не так?
какой толпе-то чего зашло? супрематизм и не фигуративная живопись толпе зашла? а че за толпа-то? толпа кого? если до сих пор толпа, не в курсе даже манифеста, который был написан к тому же черному квадрату и вложенного в него смысла (например, почему он висел в красном углу на первой выставке) и цветного кодирования. хуйню пишешь говорю ж
толпе - людям, которым понравилось это произведение. Почему из его триптиха тогда всем пофиг на черный круг и крест? Почему именно черный квадрат, который стоял на месте иконы стал популярным?
людям, которым понравилось это произведение.
ну я тебя и спрашиваю, каким людям в значении "толпа" тогда понравилась эта живопись? толпа как угорала по реализму, так и угорает по нынешнее время, будь то соцреализм, фотореализм или любая другая понятная толпе хуйня
Почему из его триптиха тогда всем пофиг на черный круг и крест?
почему именно он стоял? ты может думаешь, что на выставках толпа определяет что куда ставить? куда казимир определил (а сейчас куда кураторы определят) по причинам описанным в манифесте и пояснениях, туда и поставили, а понял ли посетитель почему это так - другой вопрос. если он в курсе вообще куда попал, то понял, если это из свиблово окультуриться приехал представитель группы "сделать черный квадрат любой мудак может", то не понял. Почему квадрат главный? Потому что именно он стал нулевой формой и базисным элементом бытия, в его представлении, а не круг и не крест, хотя они идут в одной серии, потом цветная, потом белое на белом.
В 21 веке об этом рассуждать с точки зрения - любой дурак может, это просто смешно)
Что не отменяет того факта, что Павленский в сравнении с Малевичем ебалай.
Бля, вот именно, что он поставил на место иконы, базисным элементом и т.д.
Павленский ебалай это понятно после его любой акции
Настя написала, мол что не каждый дурак может нарисовать черный квадрат, но это не правда. Черный квадрат может нарисовать любой, дальше играет фактор времени, то есть исторический период, когда он это всё рисовал.
А по факту что тогда, что сейчас, имеет роль не только сама картина, но и ее продвижение, пиар. Вот он пропиарил свою картину таким образом.
А по факту, для меня - это примитивное произведение. Так же примитивное искусство - это современное искусство. Когда кусок говна на табуретку высирают, а потом красной лентой окружают, чтобы никто не сел и не испортил произведение.
У него может есть интересные работы, но именно черный квадрат, это просто концепция запечетленная на картине в нужное время, в нужном месте
Ну тебе видать и Лисицкий будет примитивным, я хз что тебе сказать. Есть огромная разница между ними и теми кто в 2к20 высирает на табуретку говно, также в точности как между писсуаром Дюшана и этими высирающими, вот именно.
Лисицкий норм, да и у того же Малевича можно найти что-то интересное, но не черный квадрат
За Лисицкого и двор стрельну в упор еси чо, гляди мне
Не знаю где ты живешь, но в Третьяковке сейчас выставка посвященная Авангарду, до 24 февраля
Я была на выставке Лисицкого в том, что ли году или в позапрошлом, точно не помню, именно на Крымском валу, так что именно на него я вполне насмотрелась. Где б я не жила, в Третьяковке я работала к тому же несколько лет)
Марина Абрамович ничего такая еще акционистка, а Павленский ебалай
Потому что именно он стал нулевой формой и базисным элементом бытия
Скажи честно, ты сама считаешь вот это осмысленной фразой, а не просто бессодержательной заумью?
Да, честно, считаю, потому что там вполне себе нормально объяснение этого, во-первых, во-вторых, вот лично мне понятно о чем он говорит, наверное потому что я не только его читала/смотрела/обдумывала. И еще потому что символизм еще у Босха был и ничего плохого в этом нет, визуальное выражение философской мысли - это збс, никакая это не заумь, это всего лишь способ.
Да и бля, я вообще не считаю, что это заумь. Если я тебе кину лекцию своего знакомого (смежное философия и искусство, именно современную), то вот там заумь, а это вполне элементарная мысль. И вот эта заумь, если ты начнешь ее разбирать, если ты изучишь все что стало базисом для того, что он рассказывает (а там много надо будет копать и изучать) и говорит не будет для тебя заумью, потому что он по делу вещает, а не выебывается (в отличии от многих в этой области, кто тупо сыпет незнакомыми терминами и превращает отношение к философии и искусству у масс в рыгаловку, которую воспринимать невозможно). Но это сложно, куда проще взять какого-нибудь поеха и сказать, что все что относится к искусству и философии искусства и смежным гуманитарным наукам хуета выебистая и заумь.
У меня был опыт рисования на академическом уровне.
Купи гуашь и нарисуй черный квадрат на листе А4.
Даже ты сможешь это сделать.
Ну ты же не будешь осваивать технику рисования маслом
В чем именно сложность на твой взгляд?
Митя, хорош хуйню нести, на сегодняшний день люди на изи делают реплики "Последний день Помпеи", а ты мне втираешь, что сложно нарисовать "Черный квадрат" Малевича
Такое ощущение, что ты свои комплексы проецируешь на меня
Забей кароче, с тобой на эту тему общаться смысла нет, я это уже понял.
У тебя герои это чел, который яйца к брющатке на гвоздь прибивает. У меня другие взгляды на это всё.
самое главное, что это будет вторично, как не задрочи ты этот квадрат
И вторичность в данном случае снова подтверждает, что ценность не в заложенном смысле, а в "в нужное время, в нужном месте"
А вообще, так про любое произведение можно сказать.
Каждый видит Квадрат, как хочет, возможно в этом его и крутость.
Настя хитрая, взбросила и свалила
Конечно каждый как хочет, так и видит.
Я например знаю три версии толкования картины.
Но у многих картин, есть точка популярности, назовем это точкой начала пиара. Конкретно Малевич, как уже десять раз было в комментах сказано, оказался на месте иконы. А по сути это примитивная картина.
Ну, справедливости ради, Альфонса Алле нельзя назвать совсем уж ноунеймом.
потому что находился на том месте, где обычно стоят иконы
Самое смешное, что сам Малевич на черном квадрате написал "Битва негров в тёмной пещере".
Это лишь подтверждение, что Малевич имел одно, а получил в результате другое
Там вроде бы под слоем чёрной краски были ещё изображения. Правда, если я ничего не путаю, это не художественный замысел, а экономия холста.
Блин, читай древо комментариев начиная с ссылки "Акционизма", что заново что ли писать. Моя позиция достаточно конкретна написана, а обсуждаем мы его одну единственную картину.
Моя позиция достаточно конкретна написана, а обсуждаем мы его одну единственную картину.
В этом то и проблема.
А вообще мне кажется это как с Гитлером в интернет тредах - в какой-то момент обсуждение предмета искусства всегда скатывается к обсуждению черного квадрата ))
К чести Малевича его чёрный квадрат не был настолько политизирован как творчество Павленского, которое отдаёт политическим акционизмом. Искусство в этом случае становится на целью, а средством. Убери политическую подоплёку и от Павленского ничего не останется интересного. Поставить его в ряд с другими художниками немного коробит. И в нет ничего сложного имхо
Ну ебана, для понимания. Так-то я его уважаю за смелость идеи. Но считаю сравнение с Малевичем абсолютно некорректно, идеи Павленского прозрачны, а вот проблематика может быть не всем близка .
Через все его работы проходит идеи политических несвобод, репрессии и т.д.
Хз как по искусству, поджог двери на Лубянки ультра-дерзость
В России лучше получалось у него
По иронии судьбы я на эту дверь как-то поссал, меня гаишник поймал, пытался заставить пойти в соседний магаз купить воды и типа помыть. Я тупо развернулся и ушёл. Минут 15 буцкались
😂ну значит ты тоже крутой)
Просто я тогда бухал еще. Хотя помню, что в какой-то момент подумал:заебись, что я могу взять и обоссать лубянку. Но был в говно+впереди шли будущая жена с подругой, которые не поняли что я сделал и решили будто гаишники по беспределу пристал. Как же я смеялся когда увидел что Павленский поджог именно эту дверь
Мда, тюрьма меня людей, я слышал, но чтобы восхищаться этим куском говна нужно было получить катастрофическую травму мозга. Жаль
Примерно такую же, какую получают все большевики при рождении.
Ты то куда лезешь, Рогов?
Сходи лучше на акцию в поддержку невинно задержанного художника. Будь хоть иногда последовательным.
Но ведь у большевиков травмировать нечего, ахаха
оу прокуроские увидели акционизм
не тебе мне,мент поганый про мозги поражняки гонять
Это дно чувак.
дно у тебя в голове
продолжай жить в своем тонельном мире,нормальных людей не трогай
всегда знал что в мусарке и прокуратуре не бывает адекватных/ усколобое бычье
Всяко лучше, чем быть преступником, мешающим жить нормальным людям.
вообще,это известный феномен.все кто после тюрьмы начинают интересоваться современным искусством
Всего лишь повторю свой тезис. К минусам готов, начинайте.
Максимальный уровень конспирологии, Вас на Рен-ТВ сценаристом без конкурса возьмут.
Ты ведь писал, что это сарказм1!
Да. Но данный конкретный коммент был художественной акцией.
проект российских спецслужб
Вам не страшно раскрывать гостайну? Не боитесь повторить судьбу этих молодоженов?
https://www.svoboda.org/a/30428118.html
Тезис без обоснования не имеет никакого смысла.
Так что да, ничего другого не остаётся к сожалению, как влепить минус.
Ты тока минусы и умеешь лепить
Так говоришь, как-будто у них там во Франции никто за власть не борется
Так пафосно написал, будто эта новость что-то подтвердила. Но нихуя не изменилось, ты как написал хуйню, так она и хуйнёй и осталась
Да эту свинью куда не пусти он либо говном кидаться станет либо окорочек выебет. Рак на теле общества
надеюсь это ёбаное чучело вернут на родину и власти российские дадут ему пизды
Володя, почему тебе не похуй на него?