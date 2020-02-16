Прямой эфир
Он находится в стране в статусе политического беженца.
Во Франции задержали художника Петра Павленского. Причиной стала драка в новогоднюю ночь, в которой он принял участие. Об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на близкий к расследованию источник.
По словам собеседника издания, задержание не связано с публикацией интимного видео кандидата в мэры Парижа Бенжамина Гриво, из-за которого тот снялся с выборов. Однако Павленскому могут предъявить обвинения в связи с публикацией ролика.
В новогоднюю ночь художник участвовал в драке, в которой угрожал обидчикам кухонным ножом. В результате двое участников стычки получили ножевые ранения, а Павленского ударили бутылкой по голове.
Российский Павленский находится во Франции с 2017 года, когда получил политическое убежище в стране. Он уже попадал в местную тюрьму на 11 месяцев за поджог здания Банка Франции.
классика
Весело живёт
В новогоднюю ночь художник участвовал в драке, в которой угрожал обидчикам кухонным ножом. В результате двое участников стычки получили ножевые ранения, а Павленского ударили бутылкой по голове.
Жизнь русской богемы в Париже.
Всего лишь повторю свой тезис. К минусам готов, начинайте.
Максимальный уровень конспирологии, Вас на Рен-ТВ сценаристом без конкурса возьмут.
проект российских спецслужб
Вам не страшно раскрывать гостайну? Не боитесь повторить судьбу этих молодоженов?
https://www.svoboda.org/a/30428118.html
Это была не пьяная поножовщина, а хэппенинг на тему бытового насилия
К-комбо
Вернется обратно в РФ из Франции как политический беженец.
надеюсь это ёбаное чучело вернут на родину и власти российские дадут ему пизды