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Дамир Камалетдинов
875

СМИ: художника Петра Павленского задержали во Франции Материал редакции

Он находится в стране в статусе политического беженца.

15 комментариев
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Во Франции задержали художника Петра Павленского. Причиной стала драка в новогоднюю ночь, в которой он принял участие. Об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на близкий к расследованию источник.

По словам собеседника издания, задержание не связано с публикацией интимного видео кандидата в мэры Парижа Бенжамина Гриво, из-за которого тот снялся с выборов. Однако Павленскому могут предъявить обвинения в связи с публикацией ролика.

В новогоднюю ночь художник участвовал в драке, в которой угрожал обидчикам кухонным ножом. В результате двое участников стычки получили ножевые ранения, а Павленского ударили бутылкой по голове.

Российский Павленский находится во Франции с 2017 года, когда получил политическое убежище в стране. Он уже попадал в местную тюрьму на 11 месяцев за поджог здания Банка Франции.

#новости #франция

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15 комментариев
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Поперечный историк

19

классика

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Распространенный микроскоп

Поперечный
0

Это шедевр, я считаю.

Ответить

Александр ысыыфс

11

Весело живёт

Ответить

Сельскохозяйственный космос

Александр
4

Типичный парижанин

Ответить

Иван Семёныч

12

В новогоднюю ночь художник участвовал в драке, в которой угрожал обидчикам кухонным ножом. В результате двое участников стычки получили ножевые ранения, а Павленского ударили бутылкой по голове.

Жизнь русской богемы в Париже.

Ответить

Stan Majors

2

Почему французы забрали его, а не меня...

Ответить

Распространенный микроскоп

–4

Всего лишь повторю свой тезис. К минусам готов, начинайте.

Ответить

Kyler

Распространенный
3

Максимальный уровень конспирологии, Вас на Рен-ТВ сценаристом без конкурса возьмут.

Ответить

Эдуард Гладышев

Распространенный
0

проект российских спецслужб

Вам не страшно раскрывать гостайну? Не боитесь повторить судьбу этих молодоженов?
https://www.svoboda.org/a/30428118.html

Ответить

Сельскохозяйственный космос

1

Это была не пьяная поножовщина, а хэппенинг на тему бытового насилия

Ответить

Максим Шпилёв

1

Российский Павленский 

))

Ответить

Кирилл Боронин

0

Почему какого-то стрёмного долбоёба называют художником?

Ответить

Агрессивный будильник

0

К-комбо
Вернется обратно в РФ из Франции как политический беженец.

Ответить

Распространенный микроскоп

Агрессивный
0

Р - Рекурсия

Ответить

Владимир Дыркин

–2

надеюсь это ёбаное чучело вернут на родину и власти  российские дадут ему пизды

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