Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Дамир Камалетдинов
939

Nike выпустила в продажу вторую версию кроссовок с автошнуровкой Материал редакции

Теперь их легче надеть, но они стоят дороже предшественника.

8 комментариев
В закладки
Nike Adapt BB 2.0 Фото Nike​

Nike выпустила в продажу Adapt BB 2.0 — второе поколение кроссовок с автоматической шнуровкой. В компании утверждают, что внесли ряд улучшений: повысили удобство при надевании и снятии, добавили амортизацию в передней части и усовершенствовали переход от пятки к носку.

Как и первая модель, Adapt BB 2.0 соединяются с телефоном по Bluetooth и через приложение. Кроссовки также нужно заряжать на беспроводном коврике каждые несколько недель.

По сравнению с предшественником, Adapt BB 2.0 также получили более высокую цену в 400 долларов вместо 350 долларов. Однако это всё равно почти вдвое дешевле самой первой ограниченной серии HyperAdapt. Кроссовки поступят в продажу с 16 февраля.

#новости #nike #спорт #технологии

Новости
Подписан
Отписаться
В РПЦ сравнили гражданских жён с «бесплатными проститутками»
Данное мнение озвучил протоиерей Димитрий Смирнов, являющийся главой патриаршей комиссии по вопросам семьи.
1
4
Реклама на TJ
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438","\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","nike"], "comments": 8, "likes": 4, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 143824, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sun, 16 Feb 2020 10:59:45 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа для ИТ-специалистов
от российских и зарубежных компаний
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 143824, "author_id": 50011, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/143824\/get","add":"\/comments\/143824\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/143824"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Промежуточный завод

9

Если одновременно шагнуть вперёд и назад, то кросовки сделают скриншот.

Ответить

пепси

Промежуточный
0

то создастся чёрная дыра

Ответить

Государственный фонарь

7

Теперь и кроссовки надо на зарядку ставить

Ответить

Агрессивный будильник

Государственный
5

Потом еще резко перейдут на Шнурки-Type-C, многие будут брыкаться, но в итоге и Адидас тоже перейдет на эти шнурки

Ответить

Иван Иванов

Агрессивный
0

потом найки изобретят технологию "бесконечная стелька", а адидас своего ничего не придумали только воровать и умеют

Ответить

Государственный фонарь

3

Кабы до идеократии не дошло.

Ответить

Коренной завод

1

Отпустите дамира

Ответить

Арсэн Атнагулов

0

Пока у нас освящают ракеты, мир живёт в 21 веке

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Саратовский омбудсмен отнесла к «группе риска» подростков, которые слушают Nirvana, смотрят аниме и красят волосы
А ещё подписываются на «маньяческие» паблики.
191
Новости
Австралийский стоматолог заявил о потере дохода из-за отзыва в Google. Суд обязал компанию раскрыть данные автора
Стоматолог хочет подать в суд на автора отзыва.
86
Новости
Кремль не увидел проблем в том, что Исинбаева раньше не читала Конституцию. Она заявила критикам, что «ничего не должна»
Песков пояснил, что Исинбаева «прекрасно знает нужды и чаяния российского спорта».
90
Популярное за три дня
Новости
В Белоруссии внесли законопроект о смене герба: глобус хотят подвинуть, чтобы видно было меньше России и больше Европы
Символ планируют сделать менее «воинственным» и более «позитивным».
134
Животные
Запись в подсайте Животные
Пес понимает, что у него наконец будет семья.
17
Интернет и мемы
Экс-ведущий «Разрушителей легенд» Адам Сэвидж построил «стимпанковую» повозку — и запряг в неё робота Boston Dynamics
Годы разработки, обучение сальто и открыванию дверей — чтобы потом возить «кожаных ублюдков».
36

Прямой эфир

Sergey Lukianov

Весна в этом году будет ранняя

Заур Зауров

В центре Москвы неизвестный…

Sergey Pal

В РПЦ сравнили гражданских жён…

Dragan Velimirovic

Запись в подсайте Twitter

Иван Семёныч

Apple запатентовала «умный…

Боярин

Заработок в интернете - реален?

Stan Majors

Запись в подсайте Twitter

Шарль Перро

В РПЦ сравнили гражданских жён…

Илья Ильин

У расистов бомбануло из-за…

Эдуард Гладышев

СМИ: художника Петра…

Andrey Voronin

В РПЦ высказались по поводу…

Виталий Иванович…

Саратовский омбудсмен отнесла к…

Anatoly Yudov

В РПЦ высказались по поводу…

Mikki Rurk

Google выпустила обновление для…

Кирилл Боронин

СМИ: художника Петра…

Mark Fogelberg

Весна в этом году будет ранняя

Илья Ильин

У расистов бомбануло из-за…

Dragan Velimirovic

Запись в подсайте Twitter

Dragan Velimirovic

Гормон кисспептин, действующий…

Владимир Дыркин

СМИ: художника Петра…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]