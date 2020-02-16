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Теперь их легче надеть, но они стоят дороже предшественника.
Nike выпустила в продажу Adapt BB 2.0 — второе поколение кроссовок с автоматической шнуровкой. В компании утверждают, что внесли ряд улучшений: повысили удобство при надевании и снятии, добавили амортизацию в передней части и усовершенствовали переход от пятки к носку.
Как и первая модель, Adapt BB 2.0 соединяются с телефоном по Bluetooth и через приложение. Кроссовки также нужно заряжать на беспроводном коврике каждые несколько недель.
По сравнению с предшественником, Adapt BB 2.0 также получили более высокую цену в 400 долларов вместо 350 долларов. Однако это всё равно почти вдвое дешевле самой первой ограниченной серии HyperAdapt. Кроссовки поступят в продажу с 16 февраля.
Если одновременно шагнуть вперёд и назад, то кросовки сделают скриншот.
Теперь и кроссовки надо на зарядку ставить
Потом еще резко перейдут на Шнурки-Type-C, многие будут брыкаться, но в итоге и Адидас тоже перейдет на эти шнурки
потом найки изобретят технологию "бесконечная стелька", а адидас своего ничего не придумали только воровать и умеют