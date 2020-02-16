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Дамир Камалетдинов
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В центре Москвы неизвестный напал с ножом на прихожан храма Материал редакции

Два человека получили ранения, нападавший задержан.

7 комментариев
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Неизвестный напал с ножом на прихожан храма на Бакунинской улице в Москве. До задержания он успел ранить двух человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.

По данным полиции, нападавшим оказался 26-летний житель Липецкой области. Пострадавшим уже оказывают медицинскую помощь.Причина нападения пока неизвестна.

Как рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах, ЧП произошло в храме Святителя Николая. Нападавший при этом находился в неадекватном состоянии.

#происшествия #новости

Спасибо за наводку патау додик
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7 комментариев
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Коренной завод

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Атеист

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Заур Зауров

Коренной
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Агностик

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Vladislav Donets

Заур
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Павленский

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Заур Зауров

Vladislav
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Докинист

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патау додик

0

В первый раз тут что-то пишу, простите за возможные ошибки.

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Митя Простомолотов

0

Боженька не дал убить

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Митя Простомолотов

0

Интересно, Ирина волк всё также хороша

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