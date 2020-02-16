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Два человека получили ранения, нападавший задержан.
Неизвестный напал с ножом на прихожан храма на Бакунинской улице в Москве. До задержания он успел ранить двух человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.
По данным полиции, нападавшим оказался 26-летний житель Липецкой области. Пострадавшим уже оказывают медицинскую помощь.Причина нападения пока неизвестна.
Как рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах, ЧП произошло в храме Святителя Николая. Нападавший при этом находился в неадекватном состоянии.
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