Прямой эфир
В шестом классе изучают географию по Skyrim, в десятом — смотрят на грустного Киану Ривза, а в одиннадцатом — моделируют инфекции.
В украинском учебнике по биологии Константина Задорожного за 11-й класс нашли задание смоделировать инфекцию с помощью Plague Inc. По итогу игры нужно сформулировать выводы. На это обратил внимание пользователь твиттера под ником tonyfoals.
Задание по Plague Inc относится к теме практической работы «Прионные заболевания». Согласно условиям, школьники должны выбрать инфекцию, задать параметры её распространения, понаблюдать за распространением и сформулировать выводы.
Использовать Plague Inc в практической работе рекомендуется в сборнике учебных программ «Профильная школа как путь к конкурентоспособной личности». Его составляли в том чисе при поддержке Национальной академии педагогичных наук и Института педагогики.
В украинских учебниках не в первый раз находят отсылки к интернет-культуре. До этого в учебнике по всемирной истории заметили Киану Ривза, а в учебнике по географии обнаружили карту из Skyrim.
Ну, это же классно, что такая медлительная система может держаться трендов и адаптироваться под окружающую действительность, а не сопротивляться ей. Да и школьникам так интереснее.
уже завтра в госдуме России: «plague inc” запрещена в России так как призывает к террористическому свержению власти по средствам вирусов и биологического оружия.
Кстати, этот же разработчик еще сделал Rebel Inc., можно догадаться о чем.
А насколько плег инк на максимальном уровне сложности реалистичен?
Жаль, что в мое время были только учебники с протоукрами
Ты молод! В моё время ещё даже протоукров не придумали.
Вроде годов нулевых учебник. Сколько же тебе лет, старче?
Вспомнил. В двухтысячных нам преподавали историю Сибири. Юмор, что к учебнику прилагался диск с компьютерной игрой Siberia. Кто помнит или играл, знает, что там Сибирью и не пахнет.
Прiкольно. Что же скажут москали...
Hej, Slováci, ešte naša
Slovenská reč žije,
Dokiaľ naše verné srdce
Za náš národ bije.
Но ведь игра платная. Почему ради одного домашнего задания родителей ученика принуждают ее покупать?
Оно может и классно, если у школы в библиотеке в Стиме она куплена, например, иначе странно
Вроде она не вся платная, можно и бесплатно играть, но ограниченно
Plague Inc: Evolved costs $14.99 whereas Plague Inc. on mobile costs $0.99 + an extra $8.99 for expansion packs (Neurax, Necroa, Simian Flu and Scenarios).
А перевести?
1 Выберете инфекцию распространение которой вы будете изучать.
2 Задайте параметры моделирования.
3 Понаблюдайте за моделью распространения инфекции и сохраните результаты.
4 Сделайте выводы.
6 лет участия в хохлосрачах сделали свое дело. Укроговорящие могут меня поправить.
Спасибо.
Я думал, нужно просто «i» писать вместо гласных и будет уже украинский.
В университете Дерби Plague Inc. уже предлагалась студентам как наглядная эмуляция распространения заразных болезней, так что почему бы и нет?