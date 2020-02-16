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Дамир Камалетдинов
1984

В украинском учебнике по биологии нашли задание по игре Plague Inc Материал редакции

В шестом классе изучают географию по Skyrim, в десятом — смотрят на грустного Киану Ривза, а в одиннадцатом — моделируют инфекции.

33 комментария
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Фото из твиттера @tonyfoals

В украинском учебнике по биологии Константина Задорожного за 11-й класс нашли задание смоделировать инфекцию с помощью Plague Inc. По итогу игры нужно сформулировать выводы. На это обратил внимание пользователь твиттера под ником tonyfoals.

Задание по Plague Inc относится к теме практической работы «Прионные заболевания». Согласно условиям, школьники должны выбрать инфекцию, задать параметры её распространения, понаблюдать за распространением и сформулировать выводы.

Использовать Plague Inc в практической работе рекомендуется в сборнике учебных программ «Профильная школа как путь к конкурентоспособной личности». Его составляли в том чисе при поддержке Национальной академии педагогичных наук и Института педагогики.

В украинских учебниках не в первый раз находят отсылки к интернет-культуре. До этого в учебнике по всемирной истории заметили Киану Ривза, а в учебнике по географии обнаружили карту из Skyrim.

#украина #новости

Спасибо за наводку Дима Погорелов
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33 комментария
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fox_rus

39

Молодцы, в ногу со временем

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Дима Погорелов

fox_rus
12

изучаем только то, что пригодится 

Ответить

Bekzat Sadykov

22

Ну, это же классно, что такая медлительная система может держаться трендов и адаптироваться под окружающую действительность, а не сопротивляться ей. Да и школьникам так интереснее.

Ответить

Дима Погорелов

Bekzat
6

Сейчас, по-видимому, пошёл тренд на мемы и игры в учебниках. Чувствую это не последняя новость. И это действительно классно 

Ответить

Konstantin Tsevelev

10

уже завтра в госдуме России: «plague inc” запрещена в России так как призывает к террористическому свержению власти по средствам вирусов и биологического оружия.

Ответить

Дима Погорелов

Konstantin
6
Ответить

Антон Пострунин

Konstantin
0

Кстати, этот же разработчик еще сделал Rebel Inc., можно догадаться о чем.

Ответить

Andre Macareno

6

Почти угадал

Ответить

Своеобразный корабль

4

Пока весь мир живёт в 2020 году, Украина уже живёт в 2200 году

Ответить

Ярослав Лазор

3

А де ссилка на торрент?))

Ответить

Andre Macareno

0

А насколько плег инк на максимальном уровне сложности реалистичен?

Ответить

dmzkrsk

Andre
7

На максимальном уровне у меня брат умер

Ответить

Социальный Слава

2

Киберпанк, который школьники заслужили😊 классно же 

Ответить

Мобильный самолет

–7

Жаль, что в мое время были только учебники с протоукрами

Ответить

Паша Красников

Мобильный
3

Ты молод! В моё время ещё даже протоукров не придумали.

Ответить

Мобильный самолет

Паша
–1

Вроде годов нулевых учебник. Сколько же тебе лет, старче?

Ответить

Паша Красников

Мобильный
0

30 =(

Ответить

Мобильный самолет

Паша
0

Не такой уж и старый)

Ответить

Alexei Kuksin

1

Вспомнил. В двухтысячных нам преподавали историю Сибири. Юмор, что к учебнику прилагался диск с компьютерной игрой Siberia. Кто помнит или играл, знает, что там Сибирью и не пахнет.

Ответить

Андрей Балконский

0

Прiкольно. Что же скажут москали...

Ответить

Alexei Kuksin

Андрей
2

Что же скажут москали...

Слава Укр...

Ответить

Паша Красников

Андрей
1

Hej, Slováci, ešte naša

Slovenská reč žije,

Dokiaľ naše verné srdce

Za náš národ bije.

Ответить

Андрей Балконский

Паша
0

Наркоманы что ли? Я вас не вызывала

Ответить

Распространенный микроскоп

0
Ответить

Андрей Заварзин

–10

Перевод с собачьего можно?

Ответить

Vadim Nemnasev

0

Но ведь игра платная. Почему ради одного домашнего задания родителей ученика принуждают ее покупать?
Оно может и классно, если у школы в библиотеке в Стиме она куплена, например, иначе странно

Ответить

Бархатный Каприз

Vadim
1

Вроде она не вся платная, можно и бесплатно играть, но ограниченно

Ответить

Vadim Nemnasev

Бархатный
0

Plague Inc: Evolved costs $14.99 whereas Plague Inc. on mobile costs $0.99 + an extra $8.99 for expansion packs (Neurax, Necroa, Simian Flu and Scenarios).

Ответить

Мобильный самолет

Vadim
0

Урезанная мобильная версия бесплатная

Ответить

Кирилл Сосновский

0

А перевести?

Ответить

Alexei Kuksin

Кирилл
1

1 Выберете инфекцию распространение которой вы будете изучать.
2 Задайте параметры моделирования. 
3 Понаблюдайте за моделью распространения инфекции и сохраните результаты. 
4 Сделайте выводы. 

6 лет участия в хохлосрачах сделали свое дело. Укроговорящие могут меня поправить. 

Ответить

Кирилл Сосновский

Alexei
0

Спасибо.
Я думал, нужно просто «i» писать вместо гласных и будет уже украинский.

Ответить

Tauraloke Esteru

0

В университете Дерби Plague Inc. уже предлагалась студентам как наглядная эмуляция распространения заразных болезней, так что почему бы и нет?

The use of gamification in the teaching of…
With the launch of the teaching excellence framework, teaching in higher education (HE) is under…
www.ncbi.nlm.nih.gov
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