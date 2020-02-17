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Артём Мазанов
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РБК: Кремль поручил регионам создать атмосферу праздника в день голосования по поправкам в Конституцию Материал редакции

В администрации президента назвали идеальные показатели голосования: 70% голосов в поддержку поправок при явке в 60%.

14 комментариев
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Снимок Игоря Иванко, «Коммерсантъ​»

Администрация президента провела для вице-губернаторов по внутренней политике трёхдневный семинар, на котором обсудили предстоящее голосование по поправкам в конституцию. Об этом пишут РБК и «Коммерсантъ».

Участники семинара рассказали журналистам, что 70% голосов в поддержку поправок при явке в 60% будет считаться «крутым» результатом. Но хорошим результатом будет считаться и явка выше 50%. В Кремле пока ещё не называют точную дату голосования, но участникам семинара рассказали, что оно состоится либо 22-го, либо 29 апреля.

Источник РБК добавил, что Кремль поставил регионам задачу создать в день голосования праздничную атмосферу в целях повышения явки. «Конкретных установок, кто и что должен организовывать, не давали, поскольку все и так знают, что нужно делать», — добавил собеседник журналистов. Такую же задачу ставили и на президентских выборах.

На семинаре также проводилось командообразование: чиновников поделили на команды и они «должны были соорудить машинки из подручных средств». «Машинку нужно было построить таким образом, чтобы она поехала», — рассказал участник семинара.

#новости #политика #конституция

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14 комментариев
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Авиационный магнит

17

Не сомневаюсь, что проголосуют именно так, как от них хотят.

Даже если в преамбуле напишут, что на следующий день расстреляют половину населения. Даже если текстом конституции сделают стихотворение "Муха села на варенье". Даже если вообще всю конституцию напишут вот так:

"Вокщвдущалмоалвлстаталсталудстастыдвдпщущатушвтсоалстсокщстцлашмтащуосташатсткщцлвтсткщутствдататущатаокщатстаоущвлуостствлатцдушплалащутста"

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fox_rus

Авиационный
0

Именно так, ведь там есть строчки типа верховенство российского права над международным, ещё и про семью что то там...

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Алексей Селезнев

8

Рюмку давать после того как проголосовал и явка основного электората обеспечена 

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Sergey Lukianov

Алексей
0

конституционные что грамм. как у дидов

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rossoshmap

6
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Андрей Рядькин

3

Каждый год в моем городе на участках лотереи с китайскими призами. Участвуют только проголосовавшие. Цена голоса - разделочная доска

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Алексей Селезнев

Андрей
0

У нас лучше, за неделю до выборов ходит человечек по квартирам и говорит за кого надо проголосовать, на выходе избирательного пункта будет стоять промоутер с листовками, то есть если есть листовка, то ты как минимум был на выборах, затем с этой листовкой приходишь к этому же человеку, чаще старший по дому в доле и можно к нему подойти, показываешь листовку и получаешь свои 300-500р, узнать за кого ты проголосовал они не могут, но как правило, сколько я не спрашивал, голосует большинство все же за того кто организовал оплату

Ответить

Ебаный Кошмар

3

Дорога в ад с атмосферой праздника

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That cat

1

Тупое говно тупого говна

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Dear Moscow,

0

Кремль поручил регионам создать атмосферу праздника в день голосования по поправкам в Конституцию

Ответить

Евгений Долгий

0

Вроде, цирк, а чото не смешно...

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Кисель Имбиревич

0

Без бюджетников и студентов они в жизни 50% не соберут 

Ответить

Stan Majors

0

Если гринкарту дадут в сша, вот это праздник. Я приду)
А то в тот раз штангу жали за призы, скука)

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rossoshmap

–1

 На семинаре также проводилось командообразование: чиновников поделили на команды и они «должны были соорудить машинки из подручных средств». «Машинку нужно было построить таким образом, чтобы она поехала»

к изменениям конституции готовы

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