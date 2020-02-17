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В администрации президента назвали идеальные показатели голосования: 70% голосов в поддержку поправок при явке в 60%.
Администрация президента провела для вице-губернаторов по внутренней политике трёхдневный семинар, на котором обсудили предстоящее голосование по поправкам в конституцию. Об этом пишут РБК и «Коммерсантъ».
Участники семинара рассказали журналистам, что 70% голосов в поддержку поправок при явке в 60% будет считаться «крутым» результатом. Но хорошим результатом будет считаться и явка выше 50%. В Кремле пока ещё не называют точную дату голосования, но участникам семинара рассказали, что оно состоится либо 22-го, либо 29 апреля.
Источник РБК добавил, что Кремль поставил регионам задачу создать в день голосования праздничную атмосферу в целях повышения явки. «Конкретных установок, кто и что должен организовывать, не давали, поскольку все и так знают, что нужно делать», — добавил собеседник журналистов. Такую же задачу ставили и на президентских выборах.
На семинаре также проводилось командообразование: чиновников поделили на команды и они «должны были соорудить машинки из подручных средств». «Машинку нужно было построить таким образом, чтобы она поехала», — рассказал участник семинара.
Не сомневаюсь, что проголосуют именно так, как от них хотят.
Даже если в преамбуле напишут, что на следующий день расстреляют половину населения. Даже если текстом конституции сделают стихотворение "Муха села на варенье". Даже если вообще всю конституцию напишут вот так:
"Вокщвдущалмоалвлстаталсталудстастыдвдпщущатушвтсоалстсокщстцлашмтащуосташатсткщцлвтсткщутствдататущатаокщатстаоущвлуостствлатцдушплалащутста"
Именно так, ведь там есть строчки типа верховенство российского права над международным, ещё и про семью что то там...
Рюмку давать после того как проголосовал и явка основного электората обеспечена
Каждый год в моем городе на участках лотереи с китайскими призами. Участвуют только проголосовавшие. Цена голоса - разделочная доска
У нас лучше, за неделю до выборов ходит человечек по квартирам и говорит за кого надо проголосовать, на выходе избирательного пункта будет стоять промоутер с листовками, то есть если есть листовка, то ты как минимум был на выборах, затем с этой листовкой приходишь к этому же человеку, чаще старший по дому в доле и можно к нему подойти, показываешь листовку и получаешь свои 300-500р, узнать за кого ты проголосовал они не могут, но как правило, сколько я не спрашивал, голосует большинство все же за того кто организовал оплату
Кремль поручил регионам создать атмосферу праздника в день голосования по поправкам в Конституцию
Если гринкарту дадут в сша, вот это праздник. Я приду)
А то в тот раз штангу жали за призы, скука)
На семинаре также проводилось командообразование: чиновников поделили на команды и они «должны были соорудить машинки из подручных средств». «Машинку нужно было построить таким образом, чтобы она поехала»
к изменениям конституции готовы