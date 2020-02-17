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Артём Мазанов
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«Про женщин сказал, а мужиков как-то позабыл»: в РПЦ назвали неудачным троллингом слова Смирнова о гражданских женах Материал редакции

Накануне протоиерей Смирнов раскритиковал женщин, которые живут в незарегистрированном гражданском браке, и назвал их «бесплатными проститутками».

8 комментариев
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Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал «неудачным троллингом» слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками». Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Легойда пояснил, что высказывание Смирнова — мнение лишь одного священника, а не позиция РПЦ.

Кроме того, это не «в РПЦ считают», но мнение одно лишь священника. Даже не мнение, а троллинг. Неудачный.

Владимир Легойда
председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

Легойда также пояснил, «что в строгом смысле слова „гражданский брак“ — это брак, зарегистрированный государством», а не церковью. А то, о чём говорил Смирнов — совместная жизнь без регистрации.

С этим у Церкви вообще нет проблем. А то, что называют нередко гражданским браком — это совместная жизнь без регистрации. Но и здесь, конечно, недопустимо говорить то, что сказал батюшка. Тем более, что про женщин сказал, а мужиков как-то позабыл.

Владимир Легойда

16 февраля глава патриаршей комиссии по делам семьи и протоиерей Дмитрий Смирнов сравнил женщин в гражданском браке с «бесплатными проститутками».

#новости #рпц

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8 комментариев
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Грандиозный фонарь

2

Поздно)

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That cat

0

Готов стать вашей бесплатной проституткой

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Рустам Акимов

That
0

Ну приезжай

Ответить

That cat

Рустам
0

Ты не тяночка

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Андрей Коршев

0

Затралировал по-православному, а вы и не выкупили

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Stan Majors

0

Вот бы и ко мне баба приезжала, за хату платила, в рестики возила, за бугор можно и в экономе летать, но чет все работает не так... мне носки-ей айфон

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Весенний кофе

0

"Легойда пояснил, что высказывание Смирнова — мнение лишь одного священника, а не позиция РПЦ."

Забыл о том что это мнение священника на должности в патриархате, причем это далеко не первая публичная глупость из уст персонажа, что как бэ порождает много неудобных вопросов к его работодателю.

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Nikita B

0

Почему «женщины», но «мужики»? Что за дискриминация?

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