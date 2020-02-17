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Накануне протоиерей Смирнов раскритиковал женщин, которые живут в незарегистрированном гражданском браке, и назвал их «бесплатными проститутками».
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал «неудачным троллингом» слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками». Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.
Легойда пояснил, что высказывание Смирнова — мнение лишь одного священника, а не позиция РПЦ.
Легойда также пояснил, «что в строгом смысле слова „гражданский брак“ — это брак, зарегистрированный государством», а не церковью. А то, о чём говорил Смирнов — совместная жизнь без регистрации.
16 февраля глава патриаршей комиссии по делам семьи и протоиерей Дмитрий Смирнов сравнил женщин в гражданском браке с «бесплатными проститутками».
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Вот бы и ко мне баба приезжала, за хату платила, в рестики возила, за бугор можно и в экономе летать, но чет все работает не так... мне носки-ей айфон
"Легойда пояснил, что высказывание Смирнова — мнение лишь одного священника, а не позиция РПЦ."
Забыл о том что это мнение священника на должности в патриархате, причем это далеко не первая публичная глупость из уст персонажа, что как бэ порождает много неудобных вопросов к его работодателю.