С этим у Церкви вообще нет проблем. А то, что называют нередко гражданским браком — это совместная жизнь без регистрации. Но и здесь, конечно, недопустимо говорить то, что сказал батюшка. Тем более, что про женщин сказал, а мужиков как-то позабыл.

