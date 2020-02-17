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Новости
Артём Мазанов
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Росгвардия и МВД наказали сотрудников за превышение полномочий на митингах в Москве. Некоторых силовиков уволили Материал редакции

Против них также возбудили уголовные дела.

37 комментариев
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Снимок Георгия Малеца для TJ​

Руководство Росгвардии и МВД наказали сотрудников за превышение полномочий на митингах в июле-августе 2019 в Москве. Об этом ТАСС рассказал глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Сенатор пояснил, что с сотрудниками, которые превышали полномочия, «была проведена огромная работа». Конкретных цифр по числу наказанных Бондарев не привёл.

Если их действия не подпадали под нарушение прав и свобод граждан, то ограничивались устным наказанием, если подпадали — были возбуждены уголовные дела. Также очень многие понесли наказание дисциплинарного порядка или были уволены из правоохранительных органов.

Виктор Бондарев.
глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

По словам Бондарева, действия Росгвардии и МВД во время московских летних митингов «были адекватны тем мероприятиям, которые там проводились, и тем угрозам, которые там возникали».

27 июля и 3 августа 2019 года в центре Москвы прошли несогласованные акции протеста за допуск независимых кандидатов на выборы в городскую думу.

#новости #росгвардия #митинги

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37 комментариев
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Николай Чумаков

53

Без имен, без должностей, без примеров — охуенное наказание, ничего не скажешь 

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Парламентский будильник

Николай
22

Виновные - наказаны, невиновные награждены, отъебитесь

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ouxen

Николай
0

Нет оснований не доверять сотруднику

Ответить

Иван Семёныч

Николай
0

А ты хотел им выразить поддержку в связи с утратой работы 😀

Ответить

Алексей Селезнев

16

были адекватны тем мероприятиям, которые там проводились, и тем угрозам, которые там возникали

Ответить

Виктор Ганелес

Алексей
2

Думаешь, им угрожали... СТАКАНЧИКАМИ?
Ты что, садист, что ли??!

Ответить

Алексей Селезнев

Виктор
1

И в правду слишком жестоко, хуже только если девушка нападет, не знаю даже справятся они все вместе с ней или нет

Ответить

NiemandDa

Алексей
6

Толчка в живот достаточно, чтоб погасить агрессию девушки

Ответить

Ilia Gurtovoy

NiemandDa
1

Быстрого отодвигания живота обратной стороной ладони.

Ответить

Nikita Zubkov

Алексей
2

Сначала в тебя кидают стаканчик, а потом ты на него приседаешь.

Ответить

rossoshmap

15

Также очень многие понесли наказание дисциплинарного порядка

Некоторых пришлось даже ставить в угол

Ответить

Парламентский будильник

11

Прикиньте, приезжает в отделение полиции доставщик воды для кулера, достаёт БАТАРЕЮ СТАКАНЧИКОВ, чтобы пополнить запасы на кулере, поворачивается на шум и грохот со стороны полицейских, а они все уже в укрытии, объявили план «крепость», «перехват», «пересрал»

Ответить

Виктор Ганелес

Парламентский
1

А он начинает в полицейских этими стаканчиками КИДАТЬСЯ!
Считай, забрасывает

Ответить

Парламентский будильник

Виктор
3

Пизда, никого в живых не осталось

Ответить

Виктор Ганелес

Парламентский
0

Нужно придумать новое слово
Типа слешер, но про стаканчики

Ответить

Массовый якорь

Парламентский
0

Ты прав, так себе шуточки ;)

Ответить

Nikita Zubkov

Парламентский
0

Полицейский отважно прыгнул и закрыл упавший стаканчик своей грудью, за что получил звание героя РФ.

Ответить

Андрей Коршев

10

Если вы называете удар в живот «толчком», то можно представить эти наказания.

Ответить

Славный турник

Андрей
4

Хлопок из табельного оружия в область головы.

Ответить

Неплохой кубок

10

По словам Бондарева, действия Росгвардии и МВД во время московских летних митингов «были адекватны тем мероприятиям, которые там проводились, и тем угрозам, которые там возникали».

Спасибо, идите нахуй

Ответить

ouxen

Неплохой
0

Пройдёмте

Ответить

Litnikov Danil

ouxen
1
Ответить

Павел Май

8

Хотелось бы конкретных цифр: со сколькими провели беседу, скольких уволили.
И почему это сделали только сейчас?
А то может какой-нибудь Росгвардеец, который участвовал в разгоне митингов все эти полгода бухал и не ходил на работу - вот с ним беседы вели и в конце концов уволили. И в результате нам такую статейку выкатили.

Ответить

Личный франт

4

Когда знаешь, что за избение людей получишь ВЫГОВОР

Ответить

Litnikov Danil

2

Судя по тому, что девушке, которой в живот какой то амбал ударил, ответили типа "она сама виновата" - как то не верится, мягко говоря

Ответить

Личный франт

2

Народ "нарушает" закон и силовики нарушают закон: одновременно.
Народ: сидит в тюрьме уже несколько месяцев
Силовики: только что получили выговоры.

Ответить

Андрей Николаевич

1
Ответить

Акиф Гаджиев

–1

Очень низко - отдавать прямые приказы, абсолютно точно ведущие к превышению полномочий, после судить за превышение полномочий рядовых сотрудников, когда и ежу ясно, что инициатива гасить всех подряд шла отнюдь не от них

Ответить

Виктор Ганелес

Акиф
3

А, ну раз так - оправданы!

Ps конечно, отдающие приказы - виновны более.
Но исполнителей это не оправдывает.

Ответить

Славный турник

Акиф
0

Один знакомый оперативник, ныне уже бывший друг, абсолютно всерьёз втирал мне, что приказы по разгону несогласованных митингов и их исполнение - абсолютно законны. А моральная сторона вопроса рассматриваться не должна, потому что если позволить митинговать без согласования одним, начнут другие, за ними третьи, а там и до митингов за шариат недалеко.

Ответить

Личный франт

Славный
1

Ну вполне логично все. Человек, какой бы он мразью не был, всегда должен считать, что поступает правильно. Никто не дубасит людей палками, думая: "Я поступаю плохо и незаконно, а этому человеку больно"

Ответить

Славный турник

Личный
0

Вот поэтому он и бывший друг.

Ответить

Иван Семёныч

Славный
–4

Хороший ты друг)

Ответить

Alexander Smirnov

0

->> Руководство Росгвардии и МВД наказали <<
Сначала приказали

Ответить

Массовый якорь

0

Левацкий пиздёж. Они ещё живы, я это чувствую.

Ответить

Денис Актюрк

0

Здесь должен быть мем с котом, который смотрит на часы, и надписью "Пора"

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Евгений Долгий

0

Ковровая бомбардировка стаканами.

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