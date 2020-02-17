Против них также возбудили уголовные дела.

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Снимок Георгия Малеца для TJ​

Руководство Росгвардии и МВД наказали сотрудников за превышение полномочий на митингах в июле-августе 2019 в Москве. Об этом ТАСС рассказал глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Сенатор пояснил, что с сотрудниками, которые превышали полномочия, «была проведена огромная работа». Конкретных цифр по числу наказанных Бондарев не привёл.

Если их действия не подпадали под нарушение прав и свобод граждан, то ограничивались устным наказанием, если подпадали — были возбуждены уголовные дела. Также очень многие понесли наказание дисциплинарного порядка или были уволены из правоохранительных органов. Виктор Бондарев. глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

По словам Бондарева, действия Росгвардии и МВД во время московских летних митингов «были адекватны тем мероприятиям, которые там проводились, и тем угрозам, которые там возникали».