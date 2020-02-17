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Против них также возбудили уголовные дела.
Руководство Росгвардии и МВД наказали сотрудников за превышение полномочий на митингах в июле-августе 2019 в Москве. Об этом ТАСС рассказал глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Сенатор пояснил, что с сотрудниками, которые превышали полномочия, «была проведена огромная работа». Конкретных цифр по числу наказанных Бондарев не привёл.
По словам Бондарева, действия Росгвардии и МВД во время московских летних митингов «были адекватны тем мероприятиям, которые там проводились, и тем угрозам, которые там возникали».
27 июля и 3 августа 2019 года в центре Москвы прошли несогласованные акции протеста за допуск независимых кандидатов на выборы в городскую думу.
Без имен, без должностей, без примеров — охуенное наказание, ничего не скажешь
были адекватны тем мероприятиям, которые там проводились, и тем угрозам, которые там возникали
Думаешь, им угрожали... СТАКАНЧИКАМИ?
Ты что, садист, что ли??!
И в правду слишком жестоко, хуже только если девушка нападет, не знаю даже справятся они все вместе с ней или нет
Также очень многие понесли наказание дисциплинарного порядка
Некоторых пришлось даже ставить в угол
Прикиньте, приезжает в отделение полиции доставщик воды для кулера, достаёт БАТАРЕЮ СТАКАНЧИКОВ, чтобы пополнить запасы на кулере, поворачивается на шум и грохот со стороны полицейских, а они все уже в укрытии, объявили план «крепость», «перехват», «пересрал»
А он начинает в полицейских этими стаканчиками КИДАТЬСЯ!
Считай, забрасывает
Пизда, никого в живых не осталось
Полицейский отважно прыгнул и закрыл упавший стаканчик своей грудью, за что получил звание героя РФ.
Если вы называете удар в живот «толчком», то можно представить эти наказания.
По словам Бондарева, действия Росгвардии и МВД во время московских летних митингов «были адекватны тем мероприятиям, которые там проводились, и тем угрозам, которые там возникали».
Спасибо, идите нахуй
Хотелось бы конкретных цифр: со сколькими провели беседу, скольких уволили.
И почему это сделали только сейчас?
А то может какой-нибудь Росгвардеец, который участвовал в разгоне митингов все эти полгода бухал и не ходил на работу - вот с ним беседы вели и в конце концов уволили. И в результате нам такую статейку выкатили.
Судя по тому, что девушке, которой в живот какой то амбал ударил, ответили типа "она сама виновата" - как то не верится, мягко говоря
Народ "нарушает" закон и силовики нарушают закон: одновременно.
Народ: сидит в тюрьме уже несколько месяцев
Силовики: только что получили выговоры.
Очень низко - отдавать прямые приказы, абсолютно точно ведущие к превышению полномочий, после судить за превышение полномочий рядовых сотрудников, когда и ежу ясно, что инициатива гасить всех подряд шла отнюдь не от них
А, ну раз так - оправданы!
Ps конечно, отдающие приказы - виновны более.
Но исполнителей это не оправдывает.
Один знакомый оперативник, ныне уже бывший друг, абсолютно всерьёз втирал мне, что приказы по разгону несогласованных митингов и их исполнение - абсолютно законны. А моральная сторона вопроса рассматриваться не должна, потому что если позволить митинговать без согласования одним, начнут другие, за ними третьи, а там и до митингов за шариат недалеко.
Ну вполне логично все. Человек, какой бы он мразью не был, всегда должен считать, что поступает правильно. Никто не дубасит людей палками, думая: "Я поступаю плохо и незаконно, а этому человеку больно"
Вот поэтому он и бывший друг.