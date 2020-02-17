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Артём Мазанов
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В Совфеде рассказали об уголовных делах против силовиков разгонявших московские митинги. Некоторых уволили Материал редакции

Против них также возбудили уголовные дела.

43 комментария
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Снимок Георгия Малеца для TJ​

Руководство Росгвардии и МВД наказали сотрудников за превышение полномочий на митингах в июле-августе 2019 в Москве. Об этом ТАСС рассказал глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Сенатор пояснил, что с сотрудниками, которые превышали полномочия, «была проведена огромная работа». Конкретных цифр по числу наказанных Бондарев не привёл.

Если их действия не подпадали под нарушение прав и свобод граждан, то ограничивались устным наказанием, если подпадали — были возбуждены уголовные дела. Также очень многие понесли наказание дисциплинарного порядка или были уволены из правоохранительных органов.

Виктор Бондарев.
глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

По словам Бондарева, действия Росгвардии и МВД во время московских летних митингов «были адекватны тем мероприятиям, которые там проводились, и тем угрозам, которые там возникали».

27 июля и 3 августа 2019 года в центре Москвы прошли несогласованные акции протеста за допуск независимых кандидатов на выборы в городскую думу.

#новости #росгвардия #митинги

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43 комментария
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Николай Чумаков

82

Без имен, без должностей, без примеров — охуенное наказание, ничего не скажешь 

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Парламентский будильник

Николай
40

Виновные - наказаны, невиновные награждены, отъебитесь

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ouxen

Николай
4

Нет оснований не доверять сотруднику

Ответить

Иван Семёныч

Николай
1

А ты хотел им выразить поддержку в связи с утратой работы 😀

Ответить

Паша Красников

Иван
0

Зачем? Можно просто насрать ему под дверью

Ответить

Алексей Селезнев

28

были адекватны тем мероприятиям, которые там проводились, и тем угрозам, которые там возникали

Ответить

Виктор Ганелес

Алексей
2

Думаешь, им угрожали... СТАКАНЧИКАМИ?
Ты что, садист, что ли??!

Ответить

Алексей Селезнев

Виктор
1

И в правду слишком жестоко, хуже только если девушка нападет, не знаю даже справятся они все вместе с ней или нет

Ответить

NiemandDa

Алексей
9

Толчка в живот достаточно, чтоб погасить агрессию девушки

Ответить

Ilia Gurtovoy

NiemandDa
2

Быстрого отодвигания живота обратной стороной ладони.

Ответить

Nikita Zubkov

Алексей
2

Сначала в тебя кидают стаканчик, а потом ты на него приседаешь.

Ответить

rossoshmap

21

Также очень многие понесли наказание дисциплинарного порядка

Некоторых пришлось даже ставить в угол

Ответить

Парламентский будильник

18

Прикиньте, приезжает в отделение полиции доставщик воды для кулера, достаёт БАТАРЕЮ СТАКАНЧИКОВ, чтобы пополнить запасы на кулере, поворачивается на шум и грохот со стороны полицейских, а они все уже в укрытии, объявили план «крепость», «перехват», «пересрал»

Ответить

Виктор Ганелес

Парламентский
1

А он начинает в полицейских этими стаканчиками КИДАТЬСЯ!
Считай, забрасывает

Ответить

Парламентский будильник

Виктор
4

Пизда, никого в живых не осталось

Ответить

Виктор Ганелес

Парламентский
0

Нужно придумать новое слово
Типа слешер, но про стаканчики

Ответить

Nikita Zubkov

Парламентский
2

Полицейский отважно прыгнул и закрыл упавший стаканчик своей грудью, за что получил звание героя РФ.

Ответить

Массовый якорь

Парламентский
0

Ты прав, так себе шуточки ;)

Ответить

Андрей Коршев

14

Если вы называете удар в живот «толчком», то можно представить эти наказания.

Ответить

Славный турник

Андрей
10

Хлопок из табельного оружия в область головы.

Ответить

Домовой

Андрей
0

И при этом пластиковый стаканчик причиняет нестерпимую боль.

Ответить

Неплохой кубок

16

По словам Бондарева, действия Росгвардии и МВД во время московских летних митингов «были адекватны тем мероприятиям, которые там проводились, и тем угрозам, которые там возникали».

Спасибо, идите нахуй

Ответить

ouxen

Неплохой
1

Пройдёмте

Ответить

Litnikov Danil

ouxen
1
Ответить

Павел Май

12

Хотелось бы конкретных цифр: со сколькими провели беседу, скольких уволили.
И почему это сделали только сейчас?
А то может какой-нибудь Росгвардеец, который участвовал в разгоне митингов все эти полгода бухал и не ходил на работу - вот с ним беседы вели и в конце концов уволили. И в результате нам такую статейку выкатили.

Ответить

Litnikov Danil

6

Судя по тому, что девушке, которой в живот какой то амбал ударил, ответили типа "она сама виновата" - как то не верится, мягко говоря

Ответить

Личный франт

6

Когда знаешь, что за избение людей получишь ВЫГОВОР

Ответить

Акиф Гаджиев

–9

Очень низко - отдавать прямые приказы, абсолютно точно ведущие к превышению полномочий, после судить за превышение полномочий рядовых сотрудников, когда и ежу ясно, что инициатива гасить всех подряд шла отнюдь не от них

Ответить

Виктор Ганелес

Акиф
9

А, ну раз так - оправданы!

Ps конечно, отдающие приказы - виновны более.
Но исполнителей это не оправдывает.

Ответить

Массовый якорь

Акиф
5

Слышь, иди на хуй, чмо. Эти самые сотрудники сами выбирают эту работу, потому что они ебанные садисты, для которых влажными мечтами является расправа над безоружными гражданами. Защитник хуев.

Ответить

Славный турник

Акиф
0

Один знакомый оперативник, ныне уже бывший друг, абсолютно всерьёз втирал мне, что приказы по разгону несогласованных митингов и их исполнение - абсолютно законны. А моральная сторона вопроса рассматриваться не должна, потому что если позволить митинговать без согласования одним, начнут другие, за ними третьи, а там и до митингов за шариат недалеко.

Ответить

Личный франт

Славный
7

Ну вполне логично все. Человек, какой бы он мразью не был, всегда должен считать, что поступает правильно. Никто не дубасит людей палками, думая: "Я поступаю плохо и незаконно, а этому человеку больно"

Ответить

Славный турник

Личный
2

Вот поэтому он и бывший друг.

Ответить

Иван Семёныч

Славный
–10

Хороший ты друг)

Ответить

Личный франт

2

Народ "нарушает" закон и силовики нарушают закон: одновременно.
Народ: сидит в тюрьме уже несколько месяцев
Силовики: только что получили выговоры.

Ответить

Паша Красников

2

Бей своих, чтобы свои боялись

Ответить

Андрей Николаевич

1
Ответить

Alexander Smirnov

0

->> Руководство Росгвардии и МВД наказали <<
Сначала приказали

Ответить

Массовый якорь

0

Левацкий пиздёж. Они ещё живы, я это чувствую.

Ответить

Денис Актюрк

0

Здесь должен быть мем с котом, который смотрит на часы, и надписью "Пора"

Ответить

Евгений Долгий

0

Ковровая бомбардировка стаканами.

Ответить

Александр Андрианов

0

Они что, поняли что за все придется отвечать?

Ответить

Василий Лебедев

0
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