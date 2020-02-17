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Против них также возбудили уголовные дела.
Руководство Росгвардии и МВД наказали сотрудников за превышение полномочий на митингах в июле-августе 2019 в Москве. Об этом ТАСС рассказал глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Сенатор пояснил, что с сотрудниками, которые превышали полномочия, «была проведена огромная работа». Конкретных цифр по числу наказанных Бондарев не привёл.
По словам Бондарева, действия Росгвардии и МВД во время московских летних митингов «были адекватны тем мероприятиям, которые там проводились, и тем угрозам, которые там возникали».
27 июля и 3 августа 2019 года в центре Москвы прошли несогласованные акции протеста за допуск независимых кандидатов на выборы в городскую думу.
Без имен, без должностей, без примеров — охуенное наказание, ничего не скажешь
А ты хотел им выразить поддержку в связи с утратой работы 😀
были адекватны тем мероприятиям, которые там проводились, и тем угрозам, которые там возникали
Думаешь, им угрожали... СТАКАНЧИКАМИ?
Ты что, садист, что ли??!
И в правду слишком жестоко, хуже только если девушка нападет, не знаю даже справятся они все вместе с ней или нет
Также очень многие понесли наказание дисциплинарного порядка
Некоторых пришлось даже ставить в угол
Прикиньте, приезжает в отделение полиции доставщик воды для кулера, достаёт БАТАРЕЮ СТАКАНЧИКОВ, чтобы пополнить запасы на кулере, поворачивается на шум и грохот со стороны полицейских, а они все уже в укрытии, объявили план «крепость», «перехват», «пересрал»
А он начинает в полицейских этими стаканчиками КИДАТЬСЯ!
Считай, забрасывает
Пизда, никого в живых не осталось
Полицейский отважно прыгнул и закрыл упавший стаканчик своей грудью, за что получил звание героя РФ.
Если вы называете удар в живот «толчком», то можно представить эти наказания.
По словам Бондарева, действия Росгвардии и МВД во время московских летних митингов «были адекватны тем мероприятиям, которые там проводились, и тем угрозам, которые там возникали».
Спасибо, идите нахуй
Хотелось бы конкретных цифр: со сколькими провели беседу, скольких уволили.
И почему это сделали только сейчас?
А то может какой-нибудь Росгвардеец, который участвовал в разгоне митингов все эти полгода бухал и не ходил на работу - вот с ним беседы вели и в конце концов уволили. И в результате нам такую статейку выкатили.
Судя по тому, что девушке, которой в живот какой то амбал ударил, ответили типа "она сама виновата" - как то не верится, мягко говоря
Очень низко - отдавать прямые приказы, абсолютно точно ведущие к превышению полномочий, после судить за превышение полномочий рядовых сотрудников, когда и ежу ясно, что инициатива гасить всех подряд шла отнюдь не от них
А, ну раз так - оправданы!
Ps конечно, отдающие приказы - виновны более.
Но исполнителей это не оправдывает.
Слышь, иди на хуй, чмо. Эти самые сотрудники сами выбирают эту работу, потому что они ебанные садисты, для которых влажными мечтами является расправа над безоружными гражданами. Защитник хуев.
Один знакомый оперативник, ныне уже бывший друг, абсолютно всерьёз втирал мне, что приказы по разгону несогласованных митингов и их исполнение - абсолютно законны. А моральная сторона вопроса рассматриваться не должна, потому что если позволить митинговать без согласования одним, начнут другие, за ними третьи, а там и до митингов за шариат недалеко.
Ну вполне логично все. Человек, какой бы он мразью не был, всегда должен считать, что поступает правильно. Никто не дубасит людей палками, думая: "Я поступаю плохо и незаконно, а этому человеку больно"
Вот поэтому он и бывший друг.
Народ "нарушает" закон и силовики нарушают закон: одновременно.
Народ: сидит в тюрьме уже несколько месяцев
Силовики: только что получили выговоры.