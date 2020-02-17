По словам Константина Арановского, реабилитация жертв советских репрессий не должна рассматриваться как возмещение вреда.

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Судья Конституционного суда (КС) России Константин Арановский в особом мнении по одному из принятых решений назвал СССР «незаконно созданным государством». Он добавил, что Россия не является правопреемницей Советского Союза. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Арановский высказал своё мнение в дополнение к постановлению КС по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий. Три заявительницы обратились в суд, так как хотели получить жильё в Москве, где их семьи проживали до репрессий. Суд встал на сторону женщин.

Но в особом мнении судья заявил, что Россия «не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает её считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии».

Арановский считает, что реабилитацию жертв репрессий нельзя рассматривать как возмещение вреда виновником. «Уже это одно делает спорным правопреемство с перенесением на Россию обязательств коммуно-советской власти из её репрессивно-террористических деяний», — пояснил он.

Судья подчеркивает, что вина «бесспорно присутствует в составе того многолетнего злодеяния», когда «за годы Советской власти миллионы людей стали жертвами произвола тоталитарного государства, подверглись репрессиям за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и иным признакам».

Переместить вину, тем более столь безмерную и непростительную, с одного субъекта на другой нельзя, как меняют лиц в договорных, например, обязательствах или членство в Совете безопасности ООН. Константин Арановский судья Конституционного суда

Арановский считает, что России не обязательно «замещать собою государство победоносного и павшего затем социализма».

Это невозможно уже потому, что его вина в репрессиях и других непростительных злодеяниях, начиная со свержения законной власти Учредительного собрания, безмерна и в буквальном смысле невыносима. Константин Арановский

Судья добавил, что восстанавливать справедливость можно не только «по вине, но и просто ради права с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию».

Не нужно быть преемником и последователем, например, пиромана, чтобы тушить пожары и спасать погорельцев с их имуществом; наследовать коммунизму тоже не обязательно, чтобы исправлять последствия тоталитарного зла. Константин Арановский