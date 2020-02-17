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По словам Константина Арановского, реабилитация жертв советских репрессий не должна рассматриваться как возмещение вреда.
Судья Конституционного суда (КС) России Константин Арановский в особом мнении по одному из принятых решений назвал СССР «незаконно созданным государством». Он добавил, что Россия не является правопреемницей Советского Союза. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Арановский высказал своё мнение в дополнение к постановлению КС по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий. Три заявительницы обратились в суд, так как хотели получить жильё в Москве, где их семьи проживали до репрессий. Суд встал на сторону женщин.
Но в особом мнении судья заявил, что Россия «не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает её считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии».
Арановский считает, что реабилитацию жертв репрессий нельзя рассматривать как возмещение вреда виновником. «Уже это одно делает спорным правопреемство с перенесением на Россию обязательств коммуно-советской власти из её репрессивно-террористических деяний», — пояснил он.
Судья подчеркивает, что вина «бесспорно присутствует в составе того многолетнего злодеяния», когда «за годы Советской власти миллионы людей стали жертвами произвола тоталитарного государства, подверглись репрессиям за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и иным признакам».
Арановский считает, что России не обязательно «замещать собою государство победоносного и павшего затем социализма».
Судья добавил, что восстанавливать справедливость можно не только «по вине, но и просто ради права с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию».
Арановский предложил считать Россию государством , «непричастным к тоталитарным преступлениями ни „лично“, ни в правопреемстве». Судья добавил, что «российское государство учреждено не в продолжение коммунистической власти: оно воссоздано против тоталитарного режима и вместо него».
Прикольно, че. Когда нам нужно место в совете безопасности ООН, алмазный фонд и зарубежная собственность, то мы правопреемники СССР.
Ага. Правда за это ещё неебический долг Совка уплачен, который с середины 70-ых красножопые набрали.
Чуть позже сегодня:
Константин Арановский не является судьёй Конституционного суда РФ, он уволился уже 2 недели назад.
спорно. У нас последние 30 лет так или иначе всячески гнули эту линию отсутствия ответственности и правопреемественности за косяки СССР. Сейчас просто это озвучили официально
отсутствия ответственности и правопреемественности за косяки СССР
Так тут обсуждается на полном серьёзе закрепить в конституции статус победительницы в ВОВ. Или они планируют только хорошее присвоить, а всё остальное как бы не наше?
Очевидно же, что да. Мы за все хорошее и против всего плохого
Ага. И в новой конституции будет что-то типа "Российское государство учреждено против тоталитарного режима СССР на за победу СССР в ВОВ."
Тут парвопреемлем, тут - не парвопреемлем, а тут - рыба лежала...
Тогда пусть едут нахуй из ООН, пожалуйста
Это легко. Сейчас царя поглубже засадим в конституицю. А там можно будет уже гулять от души.
Соотвественно сказал это он будучи лицом внесудебной системы)
А вообще смысл есть в его словах, частично можно согласиться, и все же царь отрёкся от престола...
Авдеев, очередной раз оригинально пошутивший остроумным шаблоном
Если ты не понял я имел в виду что ты макака ебаная.
Haters gonna hate
хорош, хорош, давай еще столицу в Омск верни
Чтобы всех понаехов там запереть. Они в столицу будут на автомате ехать, а уехать уже не получится
Колчак сверг представителей учредительного собрания. Да и самим учредительным собранием не все так чисто.
В официальных документах нигде не видел, чтобы Россию называли правопреемницей учредительного собрания или империи. Откуда он всё это взял непонятно
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика и Российская Федерация являются одним и тем же субъектом правоотношений, в связи с чем каких-либо договоров (в том числе «подтверждающих передачу собственности» или «о передаче полномочий») между РСФСР с одной стороны и Российской Федерацией с другой стороны существовать не может.
Как только во власти не будет бывших членов КПСС, тогда и можно будет говорить, что Россия учреждена в продолжение коммунистической власти.
А много на территории СССР в 90-ых было не членов КПСС/ВЛКСМ? С этим даже во всей восточной Европе напряг был, где-то бывшие коммунистические партии не особо скрываясь продолжали свою деятельность в полном составе, за исключением совсем одиозных людей (Ярузельский, Чаушеску и тд)
Членов КПСС в СССР было не так уж и много, это проценты от населения (даже не десятки процентов). Так что да, беспартийных было много, подавляющее большинство, я бы сказал.
Я про экономистов, политиков и прочих.
Даже те самый Ельцин, Лукин и Задорнов (не тот), которые были за запрет коммунистов когда-то состояли в КПСС/ВЛКСМ и тд. Не говоря про всяких профессоров/интеллигенцию и тд.
Судья Конституционного суда назвал СССР «незаконно созданным государством»
Какие государства созданы "законно"? Кто и как это определяет?)
российское государство учреждено не в продолжение коммунистической власти: оно воссоздано против тоталитарного режима и вместо него
— нынешний генсек Брежнева уже обогнал, видимо целится и Сталинский рекорд побить
— территории анексируем
— сажаем за репосты в соцсетях
— деды воевали, мы первые в космосе, советский спорт, Кинематограф и т.п. — единственное до сих пор, чем гордимся
— псевдовыборы и пропаганда по тв
— ???
— PROFIT
У меня есть парочка сомнений насчет «против и вместо него»
территории анексируем
Возвращаем отданное коммунистическим правительством.
деды воевали, мы первые в космосе, советский спорт, Кинематограф и т.п.
Наличие коммунистического ИГИЛа на территории страны не означает что мы должны отказываться от достижения людей. Тот же самый космос нам обеспечили люди пострадавшие от коммунистов (реактивный институт, Королев и Глушко).
псевдовыборы и пропаганда по тв
Не отличается от любого посттоталитарного гибридного режима в восточной Европе с цирком, клоунадой и с рано-поздно происходящей узурпацией власти одной персоной-партией (привет Орбан, Качиньский и прочие)
Ага, сам родился в незаконном государстве. Состоял в незаконном комсомоле, возможно даже состоял в Коммунистической Партии Незаконного Государства. Спасибо, смешно.
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Это @Дитковский виноват. У него на аве тоже закорючка поехала
Пусть КПРФ кается и возмещает
Парадокс в том, что страна незаконная, а ее глава - самый законный из всех законных. Диалектика, переходящая в шизофрению
Константин Викторович Арановский
Родился: 19 ноября 1964 г.
В 1987 году окончил Дальневосточный государственный университет
Итого - человек без начального образования
А как понять, законно государство создано или нет?
Кажется, текущее государство такое же незаконное - раз страной правят олигархи и депутаты, читай, криминал.