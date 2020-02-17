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Артём Мазанов
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Судья Конституционного суда назвал СССР «незаконно созданным государством». И призвал не считать Россию правопреемницей Материал редакции

По словам Константина Арановского, реабилитация жертв советских репрессий не должна рассматриваться как возмещение вреда.

42 комментария
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Судья Конституционного суда (КС) России Константин Арановский в особом мнении по одному из принятых решений назвал СССР «незаконно созданным государством». Он добавил, что Россия не является правопреемницей Советского Союза. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Арановский высказал своё мнение в дополнение к постановлению КС по делу о компенсации утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий. Три заявительницы обратились в суд, так как хотели получить жильё в Москве, где их семьи проживали до репрессий. Суд встал на сторону женщин.

Но в особом мнении судья заявил, что Россия «не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает её считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии».

Арановский считает, что реабилитацию жертв репрессий нельзя рассматривать как возмещение вреда виновником. «Уже это одно делает спорным правопреемство с перенесением на Россию обязательств коммуно-советской власти из её репрессивно-террористических деяний», — пояснил он.

Судья подчеркивает, что вина «бесспорно присутствует в составе того многолетнего злодеяния», когда «за годы Советской власти миллионы людей стали жертвами произвола тоталитарного государства, подверглись репрессиям за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и иным признакам».

Переместить вину, тем более столь безмерную и непростительную, с одного субъекта на другой нельзя, как меняют лиц в договорных, например, обязательствах или членство в Совете безопасности ООН.

Константин Арановский
судья Конституционного суда

Арановский считает, что России не обязательно «замещать собою государство победоносного и павшего затем социализма».

Это невозможно уже потому, что его вина в репрессиях и других непростительных злодеяниях, начиная со свержения законной власти Учредительного собрания, безмерна и в буквальном смысле невыносима.

Константин Арановский

Судья добавил, что восстанавливать справедливость можно не только «по вине, но и просто ради права с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию».

Не нужно быть преемником и последователем, например, пиромана,

чтобы тушить пожары и спасать погорельцев с их имуществом; наследовать коммунизму тоже не обязательно, чтобы исправлять последствия тоталитарного зла.

Константин Арановский

Арановский предложил считать Россию государством , «непричастным к тоталитарным преступлениями ни „лично“, ни в правопреемстве». Судья добавил, что «российское государство учреждено не в продолжение коммунистической власти: оно воссоздано против тоталитарного режима и вместо него».

#новости #право #политика

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42 комментария
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Alexei Kuksin

14

Прикольно, че. Когда нам нужно место в совете безопасности ООН, алмазный фонд и зарубежная собственность, то мы правопреемники СССР. 

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Евгений Абрамовских

Alexei
–2

Ага. Правда за это ещё неебический долг Совка уплачен, который с середины 70-ых красножопые набрали. 

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Глубокий турник

9

Чуть позже сегодня:
 Константин Арановский не является судьёй Конституционного суда РФ, он уволился уже 2 недели назад.

Ответить

Парламентский будильник

Глубокий
3

спорно. У нас последние 30 лет так или иначе всячески гнули эту линию отсутствия ответственности и правопреемественности за косяки СССР. Сейчас просто это озвучили официально

Ответить

Глубокий турник

Парламентский
31

 отсутствия ответственности и правопреемественности за косяки СССР

Так тут обсуждается на полном серьёзе закрепить в конституции статус победительницы в ВОВ. Или они планируют только хорошее присвоить, а всё остальное как бы не наше? 

Ответить

Парламентский будильник

Глубокий
13

Очевидно же, что да. Мы за все хорошее и против всего плохого

Ответить

rossoshmap

Глубокий
1
Ответить

Jiří Kropočev

Глубокий
0

Ага. И в новой конституции будет что-то типа "Российское государство учреждено против тоталитарного режима СССР на за победу СССР в ВОВ." 

Тут парвопреемлем, тут - не парвопреемлем, а тут - рыба лежала...

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Andre Macareno

Парламентский
0

Тогда пусть едут нахуй из ООН, пожалуйста

Ответить

Парламентский будильник

Andre
0

Это легко. Сейчас царя поглубже засадим в конституицю. А там можно будет уже гулять от души.

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Андрей Балконский

Глубокий
1

Соотвественно сказал это он будучи лицом внесудебной системы)
А вообще смысл есть в его словах, частично можно согласиться, и все же царь отрёкся от престола...

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Universaw

Глубокий
0

Он давно такие особые мнения пишет, интервью медузе давал как-то

Ответить

ouxen

Universaw
0

что сукаблять за особые мнения?

Ответить

Анус Роскомнадзора

Глубокий
0

Авдеев, очередной раз оригинально пошутивший остроумным шаблоном

Ответить

Анус Роскомнадзора

Глубокий
0

Если ты не понял я имел в виду что ты макака ебаная.

Ответить

Глубокий турник

Анус
0

Haters gonna hate

Ответить

Анус Роскомнадзора

Глубокий
0

Опять ничего не придумал и использовал шаблон, умничка

Ответить

Приличный Гоша

3

хорош, хорош, давай еще столицу в Омск верни

Ответить

Парламентский будильник

Приличный
5

Чтобы всех понаехов там запереть. Они в столицу будут на автомате ехать, а уехать уже не получится

Ответить

Alexei Kuksin

Приличный
0

Колчак сверг представителей учредительного собрания. Да и самим учредительным собранием не все так чисто.

Ответить

Приличный Гоша

Alexei
0

В официальных документах нигде не видел, чтобы Россию называли правопреемницей учредительного собрания или империи. Откуда он всё это взял непонятно

Ответить

Приличный Гоша

Приличный
1

Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика и Российская Федерация являются одним и тем же субъектом правоотношений, в связи с чем каких-либо договоров (в том числе «подтверждающих передачу собственности» или «о передаче полномочий») между РСФСР с одной стороны и Российской Федерацией с другой стороны существовать не может.

О правопреемстве, передаче полномочий или…
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minjust.ru
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Эдуард Гладышев

4

Как только во власти не будет бывших членов КПСС, тогда и можно будет говорить, что Россия учреждена в продолжение коммунистической власти.

Ответить

Евгений Абрамовских

Эдуард
–2

А много на территории СССР в 90-ых было не членов КПСС/ВЛКСМ? С этим даже во всей восточной Европе напряг был, где-то бывшие коммунистические партии не особо скрываясь продолжали свою деятельность в полном составе, за исключением совсем одиозных людей (Ярузельский, Чаушеску и тд)

Ответить

Дмитрий Григорьев

Евгений
1

Членов КПСС в СССР было не так уж и много, это проценты от населения (даже не десятки процентов). Так что да, беспартийных было много, подавляющее большинство, я бы сказал.

Ответить

Евгений Абрамовских

Дмитрий
–2

Я про экономистов, политиков и прочих. 
Даже те самый Ельцин, Лукин и Задорнов (не тот), которые были за запрет коммунистов когда-то состояли в КПСС/ВЛКСМ и тд. Не говоря про всяких профессоров/интеллигенцию и тд. 

Ответить

ouxen

Эдуард
0

они взращивают себе преемников

Ответить

ouxen

3

но ведь все те же подонки сидят на тех же местах, включая и его самого

Ответить

Максим Шпилёв

2

Судья Конституционного суда назвал СССР «незаконно созданным государством»

Какие государства созданы "законно"? Кто и как это определяет?) 

Ответить

Никон Макиенко

1

российское государство учреждено не в продолжение коммунистической власти: оно воссоздано против тоталитарного режима и вместо него

— нынешний генсек Брежнева уже обогнал, видимо целится и Сталинский рекорд побить
— территории анексируем
— сажаем за репосты в соцсетях
— деды воевали, мы первые в космосе, советский спорт, Кинематограф и т.п. — единственное до сих пор, чем гордимся
— псевдовыборы и пропаганда по тв
— ???
— PROFIT

У меня есть парочка сомнений насчет «против и вместо него»

Ответить

Евгений Абрамовских

Никон
–2

территории анексируем

Возвращаем отданное коммунистическим правительством. 
деды воевали, мы первые в космосе, советский спорт, Кинематограф и т.п. 

Наличие коммунистического ИГИЛа на территории страны не означает что мы должны отказываться от достижения людей. Тот же самый космос нам обеспечили люди пострадавшие от коммунистов (реактивный институт, Королев и Глушко). 
псевдовыборы и пропаганда по тв

Не отличается от любого посттоталитарного гибридного режима в восточной Европе с цирком, клоунадой и с рано-поздно происходящей узурпацией власти одной персоной-партией (привет Орбан, Качиньский и прочие)

Ответить

Alexander Kopeikin

1

Ага, сам родился в незаконном государстве. Состоял в незаконном комсомоле, возможно даже состоял в Коммунистической Партии Незаконного Государства. Спасибо, смешно.

Ответить

Дмитрий Городских

0

@Denis Shiryaev 
Й

Firefox 73.0

Ответить

Парламентский будильник

Дмитрий
0

Это @Дитковский  виноват. У него на аве тоже закорючка поехала

Ответить

Подземный ключ

Парламентский
1

Та он вообще в каждой жопе затычка!

Ответить

Совершенный холод

Дмитрий
0

TJ даже буквы ломает

Ответить

Иван Семёныч

0

Пусть КПРФ кается и возмещает

Ответить

Паша Красников

Иван
0

И CP USA с ними, ага.

Ответить

Подобный Абдужаббор

0

А сейчас изменение конституции очень законно 

Ответить

Sergey Lukianov

0

Парадокс в том, что страна незаконная, а ее глава - самый законный из всех законных. Диалектика, переходящая в шизофрению

Ответить

LC

0

Константин Викторович Арановский

Родился: 19 ноября 1964 г.

В 1987 году окончил Дальневосточный государственный университет

Итого - человек без начального образования

Ответить

Andrey Kharitonov

0

А как понять, законно государство создано или нет?

Кажется, текущее государство такое же незаконное - раз страной правят олигархи и депутаты, читай, криминал.

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