В октябре 2019 года суд удовлетворил похожий иск от столичной подземки: тогда с оппозиционеров взыскали 54 тысячи рублей.

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Симоновский суд Москвы взыскал с Любови Соболь и Георгия Албурова 311 тысяч рублей по иску московского метро из-за акции 3 августа. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Суд полностью удовлетворил требования метрополитена. Там просили взыскать с Соболь и Албурова такую сумму за оплату работы сотрудников метро в выходной день.