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Артём Мазанов
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С Албурова и Соболь взыскали 311 тысяч рублей по иску московского метро из-за акции 3 августа Материал редакции

В октябре 2019 года суд удовлетворил похожий иск от столичной подземки: тогда с оппозиционеров взыскали 54 тысячи рублей.

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Симоновский суд Москвы взыскал с Любови Соболь и Георгия Албурова 311 тысяч рублей по иску московского метро из-за акции 3 августа. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Суд полностью удовлетворил требования метрополитена. Там просили взыскать с Соболь и Албурова такую сумму за оплату работы сотрудников метро в выходной день.

В октябре 2019 суд удовлетворил похожий иск московского метрополитена к оппозиционерам. Тогда в том числе с Яшина, Жданова и Навального взыскали 54 тысячи рублей за работу сотрудников подземки в дни протестных акций.

#новости #право

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4 комментария
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ouxen

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уже второй пост про соболь за 12 часов

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web-watcher

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Нет приличных слов

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Паша Красников

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Когда с мигалкиных взыщут деньги за нарушение транспортной системы?

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Паша Красников

Паша
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