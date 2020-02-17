Прямой эфир
В октябре 2019 года суд удовлетворил похожий иск от столичной подземки: тогда с оппозиционеров взыскали 54 тысячи рублей.
Симоновский суд Москвы взыскал с Любови Соболь и Георгия Албурова 311 тысяч рублей по иску московского метро из-за акции 3 августа. Об этом сообщает «МБХ медиа».
Суд полностью удовлетворил требования метрополитена. Там просили взыскать с Соболь и Албурова такую сумму за оплату работы сотрудников метро в выходной день.
В октябре 2019 суд удовлетворил похожий иск московского метрополитена к оппозиционерам. Тогда в том числе с Яшина, Жданова и Навального взыскали 54 тысячи рублей за работу сотрудников подземки в дни протестных акций.
Когда с мигалкиных взыщут деньги за нарушение транспортной системы?