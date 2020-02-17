Компания удалила рекламу и заявила, что её разместили без согласования.

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Рекламный баннер ​«СберМаркета» Скриншот Алексея Ульянова, Фейсбук

Сервис доставки еды из супермаркетов «СберМаркет» извинился за рекламу, которую использовал для анонса работы с новыми магазинами в Волгограде, Перми, Челябинске, Тюмени и Уфе. На баннере разместили изображения Родины-матери с лимоном в руке, навозного жука, жирафов и метеорита.

Рекламу раскритиковал волгоградский Совет ветеранов. Его глава Александр Струков заявил, что баннер «позорит нашу святыню, нашу Победу».

Как пояснил «СберМаркет» изданию V1.ru, в коллаж включили символы и арт-объекты, известные в городах, где планировался запуск.

Метеорит — в Челябинске, жук-скарабей в Перми, а жирафы — в Тюмени. Изображение, похожее на статую «Родина-мать зовёт!», было использовано как самый известный символ для жителей Волгограда. пресс-служба «СберМаркета»



В правом нижнем углу на баннере разместили изображение неофициального символа Уфы — «трёх таблеток» или «трёх шурупов».