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Компания удалила рекламу и заявила, что её разместили без согласования.
Сервис доставки еды из супермаркетов «СберМаркет» извинился за рекламу, которую использовал для анонса работы с новыми магазинами в Волгограде, Перми, Челябинске, Тюмени и Уфе. На баннере разместили изображения Родины-матери с лимоном в руке, навозного жука, жирафов и метеорита.
Рекламу раскритиковал волгоградский Совет ветеранов. Его глава Александр Струков заявил, что баннер «позорит нашу святыню, нашу Победу».
Как пояснил «СберМаркет» изданию V1.ru, в коллаж включили символы и арт-объекты, известные в городах, где планировался запуск.
В правом нижнем углу на баннере разместили изображение неофициального символа Уфы — «трёх таблеток» или «трёх шурупов».
В разговоре с TJ «СберМаркет» рассказал, что «креатив был размещён компанией-подрядчиком без необходимого согласования», и поблагодарил пользователей соцсетей и Совет Ветеранов, обративших внимание на проблему.
Лишь бы обижаться на что-то.
Меня лично смутило, что Пермь олицетворяется в виде скарабея с навозным шаром))
Это тренды последних лет. Скоро даже ваше появление на улице будет кого-то обижать.
Что-то мне подсказывает, что не причём тут вовсе ветераны. Они явно услугами этой компании не пользуются да и баннеры вряд ли ходили рассматривали. Это наверняка какие-нибудь активные граждане подсуетились и от имени ветеранов выступили.
Такое впечатление, что автор статьи даже по собственных ссылкам не ходит. По ссылке явно написано, что раскритиковал баннер _один_ человек — глава совета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Александр Струков. Судя по новостям ему 68 лет, на момент окончания WWII он даже не родился.
Я один впервые слышу про "СберМаркет"?!
А про инстакарт?
Правда, а зачем был нужен навозный жук рекламе доставки еды?
В статье есть ссылка
http://visitperm.ru/sightseeing/monuments/zhuk_skarabey/
Только обратил внимание, что у Родины Мать соски.
Лол. В чем подвох?
поблагодарила пользователей соцсетей и ветеранов, обративших внимание на проблему
Да на какую еще проблему? Никаких проблем тут нет и не было, все из пальца высосано
«здарова братан, тут такое дело, племянника надо пристроить куда.. ну куда нибудь... В рекламу? давай в рекламу. все давай брат ценю, обнял»
Не надо гнать на дизайнера. С визуальной точки зрения баннер сделан грамотно.
Кстати, попы запретить памятник не хотят за торчащие соски 🤔
Какой символ на баннере относится к Уфе, в «СберМаркете» не объяснили.
ну там три буквы как-бы относятся к Уфе
АААААА ты на что ссылку оставил? Это не то. В изображении буквы на въезде в город, которые как ни странно просто название города на башкирском
Они заявили, что баннер «позорит нашу святыню, нашу Победу».
Напомните, у нас там ветераны концы с концами сводят или уже перестали?
Раз позориться больше нечем, наверно всё же все у них заебись, раз приходится обижаться на "такое"?
СберМаркету можно просто извиниться, а чуваку из штаба Навального, за картинку с той же с Родиной-матерью, штраф в 200к!
Три таблетки же на лого. Это и есть символ Уфы.
Тёма Лебедев делал, наверное
Из рекламы следует, что из ленты вам прилетит или прикатят дерьмо
p.s я подумал, что метеорит это то же шар навоза
Ну кст Пермягу хорошо показали. Куча говна и жук, который катит это говно по городу.
Ой блин, никто ни на что не обижался, этим ветеранам уже надо пару копеек на еду, а не думать о памятниках итд, лучше бы сделалки доставку пенсионерам бесплатно, и скидки, а за рекламу бы их никто не критиковал уж точно, потому что это последнее о чем думает голодная бабушка
Какая вообще кому то разница до этой рекламы? Очередной вброс бесполезной информации, для людей, для отвлечения внимания от действительно важных тем, это же позорище какое то а не новость, кому то разве есть дело до этой Ленты сраной?