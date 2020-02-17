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Алексей Боржонов
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«СберМаркет» извинился за рекламу с Родиной-матерью и навозным жуком. Баннер раскритиковал Совет ветеранов Материал редакции

Компания удалила рекламу и заявила, что её разместили без согласования.

41 комментарий
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Рекламный баннер ​«СберМаркета» Скриншот Алексея Ульянова, Фейсбук

Сервис доставки еды из супермаркетов «СберМаркет» извинился за рекламу, которую использовал для анонса работы с новыми магазинами в Волгограде, Перми, Челябинске, Тюмени и Уфе. На баннере разместили изображения Родины-матери с лимоном в руке, навозного жука, жирафов и метеорита.

Рекламу раскритиковал волгоградский Совет ветеранов. Его глава Александр Струков заявил, что баннер «позорит нашу святыню, нашу Победу».

Как пояснил «СберМаркет» изданию V1.ru, в коллаж включили символы и арт-объекты, известные в городах, где планировался запуск.

Метеорит — в Челябинске, жук-скарабей в Перми, а жирафы — в Тюмени. Изображение, похожее на статую «Родина-мать зовёт!», было использовано как самый известный символ для жителей Волгограда.

пресс-служба «СберМаркета»

В правом нижнем углу на баннере разместили изображение неофициального символа Уфы — «трёх таблеток» или «трёх шурупов».

В разговоре с TJ «СберМаркет» рассказал, что «креатив был размещён компанией-подрядчиком без необходимого согласования», и поблагодарил пользователей соцсетей и Совет Ветеранов, обративших внимание на проблему.

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41 комментарий
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Опытный американец

25

Лишь бы обижаться на что-то.

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Ислам Маммеев

Опытный
4

Меня лично смутило, что Пермь олицетворяется в виде скарабея с навозным шаром))

Ответить

Неплохой кубок

Ислам
1

Вот как бы да...

Ответить

Алексей Куликов

Опытный
1

Это тренды последних лет. Скоро даже ваше появление на улице будет кого-то обижать.

Ответить

Социологический череп

11

Что-то мне подсказывает, что не причём тут вовсе ветераны. Они явно услугами этой компании не пользуются да и баннеры вряд ли ходили рассматривали. Это наверняка какие-нибудь активные граждане подсуетились и от имени ветеранов выступили. 

Ответить

lopatoid

Социологический
10

Такое впечатление, что автор статьи даже по собственных ссылкам не ходит. По ссылке явно написано, что раскритиковал баннер _один_ человек — глава совета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Александр Струков. Судя по новостям ему 68 лет, на момент окончания WWII он даже не родился.

Ответить

Алексей Боржонов

lopatoid
0

Спасибо, справедливое замечание. В этом случае правильно прописать, что заявление организации 

Ответить

XBOX Russia

4

Я один впервые слышу про "СберМаркет"?!

Ответить

Александр Великий

XBOX
11

А нативочка, то работает

Ответить

Теплый ихтиандр

XBOX
0

А про инстакарт?

Ответить

Теплый ихтиандр

Теплый
0

Точнее про инстамарт, блет

Ответить

Evgeniy Smirnov

7

Правда, а зачем был нужен навозный жук рекламе доставки еды?

Ответить

Maxim Kshishtovski

Evgeniy
0

В статье есть ссылка
http://visitperm.ru/sightseeing/monuments/zhuk_skarabey/

Ответить

Александр Антонов

4

Только обратил внимание, что у Родины Мать соски.

Лол. В чем подвох? 

Ответить

Киевский холод

Александр
1

В стероидах.

Ответить

Vedmed

Александр
1

ну морда лица мужика

Ответить

Сильный микроскоп

Александр
0

А почему нет?

Ответить

LC

Александр
0

у Родины Мать соски

Ну должно же у неё хоть что-то материнское быть.

Ответить

Сложный корабль

4

поблагодарила пользователей соцсетей и ветеранов, обративших внимание на проблему

Да на какую еще проблему? Никаких проблем тут нет и не было, все из пальца высосано

Ответить

Аккуратный кот

4

Просто это Vaporwave, а диды не шарят

Ответить

DESAAD LXI

3

«здарова братан, тут такое дело, племянника надо пристроить куда.. ну куда нибудь... В рекламу? давай в рекламу. все давай брат ценю, обнял»

Ответить

Alex Blake

DESAAD
1

Не надо гнать на дизайнера. С визуальной точки зрения баннер сделан грамотно. 

Ответить

DESAAD LXI

Alex
2

Я так понимаю, дизайнер ты?

Ответить

Psycatarsis Art

2

Кстати, попы запретить памятник не хотят за торчащие соски 🤔

Ответить

theLastLetters

Psycatarsis
2

Сосцы.

Ответить

Приличный Гоша

2

Какой символ на баннере относится к Уфе, в «СберМаркете» не объяснили.

ну там три буквы как-бы относятся к Уфе

Ответить

Алексей Боржонов

Приличный
0

ой точно, спасибо

Ответить

Антон Сциталов

Алексей
4

АААААА ты на что ссылку оставил? Это не то. В изображении буквы на въезде в город, которые как ни странно просто название города на башкирском 

Ответить

Антон Сциталов

Антон
3
Ответить

Владимир Земсков

2

Они заявили, что баннер «позорит нашу святыню, нашу Победу».

Напомните, у нас там ветераны концы с концами сводят или уже перестали?
Раз позориться больше нечем, наверно всё же все у них заебись, раз приходится обижаться на "такое"?

Ответить

Максим Шпилёв

2

СберМаркету можно просто извиниться, а чуваку из штаба Навального, за картинку с той же с Родиной-матерью, штраф в 200к!

Вынесен приговор по делу о статуе "Родина-мать…
Координатора волгоградского штаба Навального признали виновным в публичном осквернении символов…
www.svoboda.org
Ответить

Анус Роскомнадзора

–1

Надеюсь девочку, которая это задизайнила, уволят со штрафом.

Ответить

Антон Сциталов

0

Три таблетки же на лого. Это и есть символ Уфы.

Ответить

Антон Сциталов

Антон
3
Ответить

Psycatarsis Art

0

Тёма Лебедев делал, наверное

Ответить

Социологический череп

Psycatarsis
1

Ты чего, забыл? 

Ответить

Psycatarsis Art

0

Ботов подогнал Греф

Ответить

George Weiller

0

Из рекламы следует, что из ленты вам прилетит или прикатят дерьмо
p.s я подумал, что метеорит это то же шар навоза

Ответить

Четкий паркур

0

Ну кст Пермягу хорошо показали. Куча говна и жук, который катит это говно по городу. 

Ответить

Beast Mode

0

Ой блин, никто ни на что не обижался, этим ветеранам уже надо пару копеек на еду, а не думать о памятниках итд, лучше бы сделалки доставку пенсионерам бесплатно, и скидки, а за рекламу бы их никто не критиковал уж точно, потому что это последнее о чем думает голодная бабушка

Ответить

Павел Таран

0

Какая вообще кому то разница до этой рекламы? Очередной вброс бесполезной информации, для людей, для отвлечения внимания от действительно важных тем, это же позорище какое то а не новость, кому то разве есть дело до этой Ленты сраной?

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