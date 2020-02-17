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Алексей Боржонов
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«СберМаркет» извинился за рекламу с Родиной-матерью и навозным жуком. Баннер раскритиковали ветераны Материал редакции

Компания удалила рекламу и заявила, что её разместили без согласования.

25 комментариев
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Рекламный баннер ​«СберМаркета» Скриншот Алексея Ульянова, Фейсбук

Сервис доставки еды из супермаркетов «СберМаркет» извинился за рекламу, которую использовал для анонса работы с новыми магазинами в Волгограде, Перми, Челябинске, Тюмени и Уфе. На баннере разместили изображения Родины-матери с лимоном в руке, навозного жука, жирафов и метеорита.

Рекламу раскритиковали волгоградские активисты и ветераны. Они заявили, что баннер «позорит нашу святыню, нашу Победу».

Как пояснил «СберМаркет» изданию V1.ru, в коллаж включили символы и арт-объекты, известные в городах, где планировался запуск.

Метеорит — в Челябинске, жук-скарабей в Перми, а жирафы — в Тюмени. Изображение, похожее на статую «Родина-мать зовёт!», было использовано как самый известный символ для жителей Волгограда.

пресс-служба «СберМаркета»

В правом нижнем углу на баннере разместили изображение неофициального символа Уфы — «трёх таблеток» или «трёх шурупов».

В разговоре с изданием «Подъём» компания рассказала, что «креатив был размещён компанией-подрядчиком без необходимого согласования», и поблагодарила пользователей соцсетей и Совет ветеранов, обративших внимание на проблему.

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25 комментариев
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Опытный американец

7

Лишь бы обижаться на что-то.

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DESAAD LXI

3

«здарова братан, тут такое дело, племянника надо пристроить куда.. ну куда нибудь... В рекламу? давай в рекламу. все давай брат ценю, обнял»

Ответить

Приличный Гоша

2

Какой символ на баннере относится к Уфе, в «СберМаркете» не объяснили.

ну там три буквы как-бы относятся к Уфе

Ответить

Алексей Боржонов

Приличный
0

ой точно, спасибо

Ответить

Антон Сциталов

Алексей
1

АААААА ты на что ссылку оставил? Это не то. В изображении буквы на въезде в город, которые как ни странно просто название города на башкирском 

Ответить

Антон Сциталов

Антон
1
Ответить

Александр Антонов

2

Только обратил внимание, что у Родины Мать соски.

Лол. В чем подвох? 

Ответить

Киевский холод

Александр
0

В стероидах.

Ответить

XBOX Russia

0

Я один впервые слышу про "СберМаркет"?!

Ответить

Александр Великий

XBOX
2

А нативочка, то работает

Ответить

Теплый ихтиандр

XBOX
0

А про инстакарт?

Ответить

Теплый ихтиандр

Теплый
0

Точнее про инстамарт, блет

Ответить

Социологический череп

1

Что-то мне подсказывает, что не причём тут вовсе ветераны. Они явно услугами этой компании не пользуются да и баннеры вряд ли ходили рассматривали. Это наверняка какие-нибудь активные граждане подсуетились и от имени ветеранов выступили. 

Ответить

Владимир Земсков

1

Они заявили, что баннер «позорит нашу святыню, нашу Победу».

Напомните, у нас там ветераны концы с концами сводят или уже перестали?
Раз позориться больше нечем, наверно всё же все у них заебись, раз приходится обижаться на "такое"?

Ответить

Evgeniy Smirnov

1

Правда, а зачем был нужен навозный жук рекламе доставки еды?

Ответить

Аккуратный кот

1

Просто это Vaporwave, а диды не шарят

Ответить

Антон Сциталов

0

Три таблетки же на лого. Это и есть символ Уфы.

Ответить

Антон Сциталов

Антон
1
Ответить

Psycatarsis Art

0

Тёма Лебедев делал, наверное

Ответить

Социологический череп

Psycatarsis
1

Ты чего, забыл? 

Ответить

Psycatarsis Art

0

Кстати, попы запретить памятник не хотят за торчащие соски 🤔

Ответить

theLastLetters

Psycatarsis
1

Сосцы.

Ответить

Сложный корабль

0

поблагодарила пользователей соцсетей и ветеранов, обративших внимание на проблему

Да на какую еще проблему? Никаких проблем тут нет и не было, все из пальца высосано

Ответить

Psycatarsis Art

0

Ботов подогнал Греф

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Анус Роскомнадзора

0

Надеюсь девочку, которая это задизайнила, уволят со штрафом.

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