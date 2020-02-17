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Компания удалила рекламу и заявила, что её разместили без согласования.
Сервис доставки еды из супермаркетов «СберМаркет» извинился за рекламу, которую использовал для анонса работы с новыми магазинами в Волгограде, Перми, Челябинске, Тюмени и Уфе. На баннере разместили изображения Родины-матери с лимоном в руке, навозного жука, жирафов и метеорита.
Рекламу раскритиковали волгоградские активисты и ветераны. Они заявили, что баннер «позорит нашу святыню, нашу Победу».
Как пояснил «СберМаркет» изданию V1.ru, в коллаж включили символы и арт-объекты, известные в городах, где планировался запуск.
В правом нижнем углу на баннере разместили изображение неофициального символа Уфы — «трёх таблеток» или «трёх шурупов».
В разговоре с изданием «Подъём» компания рассказала, что «креатив был размещён компанией-подрядчиком без необходимого согласования», и поблагодарила пользователей соцсетей и Совет ветеранов, обративших внимание на проблему.
«здарова братан, тут такое дело, племянника надо пристроить куда.. ну куда нибудь... В рекламу? давай в рекламу. все давай брат ценю, обнял»
Какой символ на баннере относится к Уфе, в «СберМаркете» не объяснили.
ну там три буквы как-бы относятся к Уфе
АААААА ты на что ссылку оставил? Это не то. В изображении буквы на въезде в город, которые как ни странно просто название города на башкирском
Только обратил внимание, что у Родины Мать соски.
Лол. В чем подвох?
Я один впервые слышу про "СберМаркет"?!
А про инстакарт?
Что-то мне подсказывает, что не причём тут вовсе ветераны. Они явно услугами этой компании не пользуются да и баннеры вряд ли ходили рассматривали. Это наверняка какие-нибудь активные граждане подсуетились и от имени ветеранов выступили.
Они заявили, что баннер «позорит нашу святыню, нашу Победу».
Напомните, у нас там ветераны концы с концами сводят или уже перестали?
Раз позориться больше нечем, наверно всё же все у них заебись, раз приходится обижаться на "такое"?
Три таблетки же на лого. Это и есть символ Уфы.
Тёма Лебедев делал, наверное
Кстати, попы запретить памятник не хотят за торчащие соски 🤔
поблагодарила пользователей соцсетей и ветеранов, обративших внимание на проблему
Да на какую еще проблему? Никаких проблем тут нет и не было, все из пальца высосано