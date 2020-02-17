Её госпитализируют.

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Снимок посольства России в Японии

Гражданка РФ заразилась коронавирусом на карантинном лайнере Diamond Princess в Японии. Это первый случай заражения россиян. Об этом пишет посольство России.

В сообщении отмечается, что девушку доставят в больницу, где она пройдёт курс лечения. На борту лайнера, как сообщалось, находятся 24 гражданина России.