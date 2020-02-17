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Артём Мазанов
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Первая россиянка заразилась коронавирусом. Девушка находится на круизном лайнере в Японии Материал редакции

Её госпитализируют.

28 комментариев
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Снимок посольства России в Японии

Гражданка РФ заразилась коронавирусом на карантинном лайнере Diamond Princess в Японии. Это первый случай заражения россиян. Об этом пишет посольство России.

В сообщении отмечается, что девушку доставят в больницу, где она пройдёт курс лечения. На борту лайнера, как сообщалось, находятся 24 гражданина России.

7 февраля на судне находились более 3700 человек. Новый коронавирус обнаружили уже у 454 пассажиров. К эвакуации с лайнера граждан, которые прошли двухнедельный карантин, приступают Канада, Южная Корея, Гонконг, Италия и Австралия.

#новости #вирусизкитая

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28 комментариев
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DESAAD LXI

7

Я думал первым буду я. Сидел в Шереметьево, все хорошо, тихо и спокойно, думаю неужели они не соврали когда говорили, что изолируют китайских граждан. Но нет, вот выходят толпы в супер респираторах и в момент выхода из своего терминала они (!) начинают снимать респираторы и тут я понял шо мне пизда пора тiкать.

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Сергей Васильев

DESAAD
–1

Хех. Забавно, что в случае глобальной эпидемии обычный хохол сразу подмазывается к русскому как к братскому народу, аки польская девка к советской армии...

Ответить

DESAAD LXI

Сергей
0

Неужели ты настолько прост , Сережа! Я то думал! А ты повелся

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rossoshmap

3

Думаю надо уважать японские традиции

Ответить

Теплый ихтиандр

1

*Россиянка

Ответить

Теплый ихтиандр

Теплый
3

Россиянесса

Ответить

Emile Zäkiev

Теплый
0

разго воры с баш кой

Ответить

Nikolay Kapustin

Теплый
0

Россиянша

Ответить

theLastLetters

Теплый
2

Rossiyankee go home!

Ответить

Иван Семёныч

1

ХАХА, вот это ирония, первый заразившийся россиянин не ел чеснок и не купался в прорубе, не транспортировался военным самолетом в разъебанный санаторий под Тюменью. Он  был заперт в комфортабельной японской тюрьме и обречен на 100% заражение. 

Ответить

Эмиль Рубанов

1

Этнически она кто, "россиянка"? Задрали обходить этот момент стороной. Где больные негры? Больные финны? Кто-нибудь кроме азиатов вообще заражается?

Ответить

Сложный корабль

Эмиль
0

Кто-нибудь кроме азиатов вообще заражается?

Как у тебя вообще такой вопрос умудрился возникнуть? Естественно, вирусы в цветах кожи и разрезе глаз не разбираются.

Ответить

Aleks Klik

Эмиль
0

Сколько Русь была под монголо-татарским игом? если вы думаете, что в вас нет азиатских генов, то у меня для вас плохое новости )))

Ответить

Сложный корабль

Aleks
0

Иго - это вассальная зависимость. Никакие монголы здесь ничего не колонизировали и никого не ассимилировали.

Ответить

Aleks Klik

Сложный
0

ну хорошо, если вас это успокаивает )))

Ответить

Сложный корабль

Aleks
0

А можно без неуместных колкостей?

Ответить

Emile Zäkiev

Эмиль
0

она была татарка (????)

Ответить

Александр Зеленый

0

Неужели в редакторы берут настолько глупых людей, что они не могут правильно подобрать род? Читаю
 >первый житель
 >девушка
Какого вообще?
P.s в телеге вообще "первый россиянин"

Ответить

Сложный корабль

Александр
0

Все правильно написано. "Житель" - в данном случае обозначение общей категории, охватывающей всех, кто живет в России, и в этом значении данное слово употребляется только в мужском роде

Ответить

Артём Мазанов

Сложный
0

Навязывание феминитивов до добра не доведет 

Ответить

Emile Zäkiev

Александр
0

первый (россиянин) после бога

это доч михалкова-трансгендер

Ответить

That cat

0

Этой девушкой была Мила Йовович

Ответить

Andre Macareno

That
0

Или Мила Кунис

Ответить

Евгений Некрасов

Andre
1

Куни Милас?

Ответить

Киевский холод

0

Бедные пациенты больницы....

Ответить

Социологический череп

0

Чего пуша нету?)

Ответить

Meg Walker

0

первый россиянка 

Вот теперь заебись заголовок исправили! 

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theLastLetters

0

Человек с гражданством РФ.

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