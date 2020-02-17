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Её госпитализируют.
Гражданка РФ заразилась коронавирусом на карантинном лайнере Diamond Princess в Японии. Это первый случай заражения россиян. Об этом пишет посольство России.
В сообщении отмечается, что девушку доставят в больницу, где она пройдёт курс лечения. На борту лайнера, как сообщалось, находятся 24 гражданина России.
7 февраля на судне находились более 3700 человек. Новый коронавирус обнаружили уже у 454 пассажиров. К эвакуации с лайнера граждан, которые прошли двухнедельный карантин, приступают Канада, Южная Корея, Гонконг, Италия и Австралия.
Я думал первым буду я. Сидел в Шереметьево, все хорошо, тихо и спокойно, думаю неужели они не соврали когда говорили, что изолируют китайских граждан. Но нет, вот выходят толпы в супер респираторах и в момент выхода из своего терминала они (!) начинают снимать респираторы и тут я понял шо мне пизда пора тiкать.
Хех. Забавно, что в случае глобальной эпидемии обычный хохол сразу подмазывается к русскому как к братскому народу, аки польская девка к советской армии...
*Россиянка
Россиянесса
ХАХА, вот это ирония, первый заразившийся россиянин не ел чеснок и не купался в прорубе, не транспортировался военным самолетом в разъебанный санаторий под Тюменью. Он был заперт в комфортабельной японской тюрьме и обречен на 100% заражение.
Этнически она кто, "россиянка"? Задрали обходить этот момент стороной. Где больные негры? Больные финны? Кто-нибудь кроме азиатов вообще заражается?
Кто-нибудь кроме азиатов вообще заражается?
Как у тебя вообще такой вопрос умудрился возникнуть? Естественно, вирусы в цветах кожи и разрезе глаз не разбираются.
Сколько Русь была под монголо-татарским игом? если вы думаете, что в вас нет азиатских генов, то у меня для вас плохое новости )))
Иго - это вассальная зависимость. Никакие монголы здесь ничего не колонизировали и никого не ассимилировали.
ну хорошо, если вас это успокаивает )))
Неужели в редакторы берут настолько глупых людей, что они не могут правильно подобрать род? Читаю
>первый житель
>девушка
Какого вообще?
P.s в телеге вообще "первый россиянин"
Все правильно написано. "Житель" - в данном случае обозначение общей категории, охватывающей всех, кто живет в России, и в этом значении данное слово употребляется только в мужском роде
Этой девушкой была Мила Йовович