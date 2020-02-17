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Алексей Боржонов
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Губернатор Оренбургской области пожелал, «чтобы каждую семью затронула война». Власти назвали это оговоркой Материал редакции

И объяснили её волнением перед ветеранами.

24 комментария
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Пресс-служба губернатора Оренубргской области Дениса Паслера объяснила оговоркой его пожелание, «чтобы каждую семью затронула война». Он произнёс речь 9 февраля во время праздничного концерта в честь старта Года памяти в Оренбурге.

Это была оговорка. Выступать перед ветеранами, детьми войны, тружениками тыла — а в зале присутствовало четыре тысячи зрителей — очень волнительно. Волнительно ещё и потому, что для каждого из нас это личная тема, война действительно коснулась каждой семьи…

пресс-служба Дениса Паслера

Также Паслер опубликовал в своем Инстаграме ролик к 75-летию Победы, в субтитрах которого были ошибки. В частности, в них говорилось о дате «40 августа», слово «пенициллин» написано с одной буквой «л», а гематоген, инсулин и адреналин назвались «бактериальными препаратами». Как отмечает издание «Оренбург медиа», на кадре, посвященном производству пенициллина в Орске, изображен американский учёный.

На момент написания заметки ролик из Инстаграма губернатора удалён. В пресс-службе Паслера сообщили, что это была черновая версия, которую разместили по ошибке, и позже её заменили обновленной.

«Черновая» версия ролика
Обновлённая версия ролика

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24 комментария
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Max Hopkins

11
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Сергей Лукин

Max
3

☝🏿️👳

Ответить

Личный франт

9

Волнительно ещё и потому, что для каждого из нас это личная тема, война действительно коснулась каждой семьи.

Ага, 25-летний пресс-секретарь определенно прошел и прочувствовал все ужасы войны.
Как уже задолбала эта чушь про то, что "это личная тема" - максимум на что способно нынешнее поколение - узнать, что пилотка - это еще и элемент одежды

Ответить

That cat

5

Это пафос про семьи и войну уже основательно доебал.

Ответить

Kyler

That
3

Это базовые скрепы, на них в основном все строится

Ответить

Славный турник

3
Ответить

Илья Михалков

0

Поднасрали бедному губеру

Ответить

Неплохой кубок

Илья
7

прямо в штаны насрали

Ответить

Dra

Неплохой
0

Методом портальной телепортации прямо из лаборатории Госдепа.

Ответить

George Weiller

Dra
0

Это был Рик

Ответить

Shon Green

2

"П-п-п-пррривет ме-ме-меня зовут Денсмн. Мммм... А вот... ну, как бы ч-ч-чем занимаешься? кхм, пук, нууу, я вот люблю в губернатора играть... а, тебе пора? ну ладно...."

Ответить

Роман Белоус

1
Ответить

theLastLetters

Роман
0

Образцовый депутат получился бы.

Ответить

Владимир Дыркин

1

реально не понимаю чего доебались до него. Ну оговорка видно же. С кем не бывает.

Ответить

Уютный Абдужаббор

Владимир
0

Тут хуесосы всех мастей в комментах.. ой, то есть прирожденные ораторы

Ответить

Киевский холод

0

И объяснили её волнением перед ветеранами.

Автор, присмотрись, там все не так однозначно.

Ответить

Константин Дараган

0

4:16

Ответить

Социологический череп

0

О, я тут живу. 

Ответить

DESAAD LXI

0

Когда кто-то заявляет подобные вещи, то сразу понятно, что человек не знает о чем говорит.

Ответить

Социологический череп

0

Кстати Паслер такой стесняшка, к нему можно спокойно подойти, поболтать. В инсте написать: "ъуъ, что с ремонтом дорог?" Предвыборные обещания свои не исполнил. Вернее он приказал там кому-то исполнить, но его не стали слушать. 

Ответить

Массовый якорь

0

И так идёт уже, очнись.

Ответить

Иван Семёныч

0

Пресс-служба губернатора Оренубргской области Дениса Паслера объяснила

Ясно. Берёшь на должность непрофессионала, а потом происходит вот это вот всё.

Ответить

Владимир Дыркин

Иван
0

губернатор  обязан красиво говорить? Главный критерий?

Ответить

Иван Семёныч

Владимир
0

Я не про губернатора. Он должен говорить заранее подготовленные красивые речи. Кто же их готовит? Та самая пресс-служба.

Ответить
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