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И объяснили её волнением перед ветеранами.
Пресс-служба губернатора Оренубргской области Дениса Паслера объяснила оговоркой его пожелание, «чтобы каждую семью затронула война». Он произнёс речь 9 февраля во время праздничного концерта в честь старта Года памяти в Оренбурге.
Также Паслер опубликовал в своем Инстаграме ролик к 75-летию Победы, в субтитрах которого были ошибки. В частности, в них говорилось о дате «40 августа», слово «пенициллин» написано с одной буквой «л», а гематоген, инсулин и адреналин назвались «бактериальными препаратами». Как отмечает издание «Оренбург медиа», на кадре, посвященном производству пенициллина в Орске, изображен американский учёный.
На момент написания заметки ролик из Инстаграма губернатора удалён. В пресс-службе Паслера сообщили, что это была черновая версия, которую разместили по ошибке, и позже её заменили обновленной.
Волнительно ещё и потому, что для каждого из нас это личная тема, война действительно коснулась каждой семьи.
Ага, 25-летний пресс-секретарь определенно прошел и прочувствовал все ужасы войны.
Как уже задолбала эта чушь про то, что "это личная тема" - максимум на что способно нынешнее поколение - узнать, что пилотка - это еще и элемент одежды
Это пафос про семьи и войну уже основательно доебал.
Поднасрали бедному губеру
прямо в штаны насрали
"П-п-п-пррривет ме-ме-меня зовут Денсмн. Мммм... А вот... ну, как бы ч-ч-чем занимаешься? кхм, пук, нууу, я вот люблю в губернатора играть... а, тебе пора? ну ладно...."
реально не понимаю чего доебались до него. Ну оговорка видно же. С кем не бывает.
Тут хуесосы всех мастей в комментах.. ой, то есть прирожденные ораторы
И объяснили её волнением перед ветеранами.
Автор, присмотрись, там все не так однозначно.
Когда кто-то заявляет подобные вещи, то сразу понятно, что человек не знает о чем говорит.
Кстати Паслер такой стесняшка, к нему можно спокойно подойти, поболтать. В инсте написать: "ъуъ, что с ремонтом дорог?" Предвыборные обещания свои не исполнил. Вернее он приказал там кому-то исполнить, но его не стали слушать.
Пресс-служба губернатора Оренубргской области Дениса Паслера объяснила
Ясно. Берёшь на должность непрофессионала, а потом происходит вот это вот всё.
губернатор обязан красиво говорить? Главный критерий?
Я не про губернатора. Он должен говорить заранее подготовленные красивые речи. Кто же их готовит? Та самая пресс-служба.