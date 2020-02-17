Поставщик оборудования будет проводить тесты и принимать решение о его улучшении или отказе оператору.

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Российские операторы связи смогут потребовать замены оборудования для автономного рунета в случае замедления скорости передачи данных. Об этом сообщается в постановлении правительства.

Согласно документу, оборудование должно соответствовать скорости сети оператора или быть выше. Не допускается негативное влияние устройства на качество сети.

За установку и качество оборудования будет отвечать Главный радиочастотный центр («ГРЧЦ»), подведомственный Роскомнадзору. В случае недостаточной скорости оборудования, оператор сможет обратиться в «ГРЧЦ» с требованием об улучшении или перенастройке устройств. У компании будет пять дней на диагностику и вынесение решения о модернизации или отказе оператору.

Если оператор получит отказ и будет несогласен с этим, то он будет вправе обратиться в Роскомнадзор с претензией к работе оборудования.