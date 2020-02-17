Прямой эфир
Поставщик оборудования будет проводить тесты и принимать решение о его улучшении или отказе оператору.
Российские операторы связи смогут потребовать замены оборудования для автономного рунета в случае замедления скорости передачи данных. Об этом сообщается в постановлении правительства.
Согласно документу, оборудование должно соответствовать скорости сети оператора или быть выше. Не допускается негативное влияние устройства на качество сети.
За установку и качество оборудования будет отвечать Главный радиочастотный центр («ГРЧЦ»), подведомственный Роскомнадзору. В случае недостаточной скорости оборудования, оператор сможет обратиться в «ГРЧЦ» с требованием об улучшении или перенастройке устройств. У компании будет пять дней на диагностику и вынесение решения о модернизации или отказе оператору.
Если оператор получит отказ и будет несогласен с этим, то он будет вправе обратиться в Роскомнадзор с претензией к работе оборудования.
10 февраля уральские операторы отчитались Минкомсвязи о результатах тестирования оборудования для автономного рунета. Из восьми участников только трое сообщили об успешном эксперименте — «МегаФон», Tele2 и «Мотив» («Екатеринбург-2000»). У остальных участников возникали перебои.
Время меняется, схемы остаются.
Старая схема профсоюзов на "вечную стройку", где три поколения строителей строят одноэтажный дом.
Ну сейчас и обычные граждане могут требовать исполнения законов, и даже исполнения конституции требовать, да и вообще требовать можно что угодно, дело то не в этом...
Заработок на дому!
Подойдет даже мамочкам в декрете👩👧👦
1. Подружитесь с Поставщиком;
2. Закупите оборудование;
3. Сообщите, что оборудование не соответствует пропускным мощностям;
4. Повторяйте пункт 2 и 3
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