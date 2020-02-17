Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Arthur Khamzin
790

Операторы смогут требовать улучшения работы оборудования автономного рунета в случае снижения скорости передачи данных Материал редакции

Поставщик оборудования будет проводить тесты и принимать решение о его улучшении или отказе оператору.

5 комментариев
В закладки

Российские операторы связи смогут потребовать замены оборудования для автономного рунета в случае замедления скорости передачи данных. Об этом сообщается в постановлении правительства.

Согласно документу, оборудование должно соответствовать скорости сети оператора или быть выше. Не допускается негативное влияние устройства на качество сети.

За установку и качество оборудования будет отвечать Главный радиочастотный центр («ГРЧЦ»), подведомственный Роскомнадзору. В случае недостаточной скорости оборудования, оператор сможет обратиться в «ГРЧЦ» с требованием об улучшении или перенастройке устройств. У компании будет пять дней на диагностику и вынесение решения о модернизации или отказе оператору.

Если оператор получит отказ и будет несогласен с этим, то он будет вправе обратиться в Роскомнадзор с претензией к работе оборудования.

10 февраля уральские операторы отчитались Минкомсвязи о результатах тестирования оборудования для автономного рунета. Из восьми участников только трое сообщили об успешном эксперименте — «МегаФон», Tele2 и «Мотив» («Екатеринбург-2000»). У остальных участников возникали перебои.

#новости #автономныйрунет #интернет

Новости
Подписан
Отписаться
Губернатор Оренбургской области пожелал, «чтобы каждую семью затронула война». Власти назвали это оговоркой
И объяснили её волнением перед ветеранами.
1
0
Реклама на TJ
{ "author_name": "Arthur Khamzin", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442","\u0430\u0432\u0442\u043e\u043d\u043e\u043c\u043d\u044b\u0439\u0440\u0443\u043d\u0435\u0442"], "comments": 5, "likes": 0, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 144060, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 17 Feb 2020 15:36:35 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа для ИТ-специалистов
от российских и зарубежных компаний
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 144060, "author_id": 252535, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/144060\/get","add":"\/comments\/144060\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/144060"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
5 комментариев
Популярные
По порядку

George Weiller

7

Плохому танцору и коммутатор говёный подсунули

Ответить

DESAAD LXI

2

Время меняется, схемы остаются.
Старая схема профсоюзов на "вечную стройку", где три поколения строителей строят одноэтажный дом. 

Ответить

Людмила

0

Похоже у ГРЧЦ будет много работы.

Ответить

Сильный микроскоп

0

Ну сейчас и обычные граждане могут требовать исполнения законов, и даже исполнения конституции требовать, да и вообще требовать можно что угодно, дело то не в этом...

Ответить

Vitaly Yudintsev

0

Заработок на дому!
Подойдет даже мамочкам в декрете👩‍👧‍👦

1. Подружитесь с Поставщиком;
2. Закупите оборудование;
3. Сообщите, что оборудование не соответствует пропускным мощностям;
4. Повторяйте пункт 2 и 3
...
PROFIT 🇷🇺

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Павленского и его подругу задержали во Франции из-за публикации интимного видео с кандидатом в мэры Парижа
Художник находится в стране в статусе политического беженца.
201
Новости
Первая россиянка заразилась коронавирусом. Девушка находится на круизном лайнере в Японии
Её госпитализируют.
73
Новости
В украинском учебнике по биологии нашли задание по игре Plague Inc
В шестом классе изучают географию по Skyrim, в десятом — смотрят на грустного Киану Ривза, а в одиннадцатом — моделируют инфекции.
134
Популярное за три дня
Новости
Книготорговцы на день закрыли магазины в поддержку фигурантов дела «Сети»
Сотрудники магазинов выйдут на одиночные пикеты.
62
Новости
После фильма Дудя Google-запросы о тесте на ВИЧ выросли на 5500%. А число сдающих тест в части лабораторий — вдвое
За три дня видео набрало 9,5 миллионов просмотров.
237
Новости
В РПЦ сравнили женщин в гражданском браке с «бесплатными проститутками»
В церкви отметили, российские женщины «сами не понимают, что такое брак».
141

Прямой эфир

Годов Юрий

Судья Конституционного суда…

Иван Семёныч

Губернатор Оренбургской области…

badkid

Levi's опубликовала во…

Виолетта Макаревич

История борьбы с проституцией в…

Morgan

История борьбы с проституцией в…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]