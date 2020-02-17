Местные власти призывают людей не паниковать.

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Часть похищенных упаковок туалетной бумаги​ Фото Apple Daily

В Гонконге трое вооруженных людей похитили 600 рулонов туалетной бумаги, сообщает CNN со ссылкой на представителя полиции. Двое грабителей задержаны, третьего разыскивают.

По данным BBC, нападавшие угрожали ножами курьеру, который вёз 50 упаковок туалетной бумаги в супермаркет. Их общая стоимость около 130 долларов США (около 8200 российских рублей). Часть упаковок нашли при задержании грабителей.

Ограбление произошло на фоне распространяющихся слухов о нехватке товаров из-за вспышки коронавируса Covid-2019. Местные власти сократили поставки продуктов из Китая, из-за чего в Гонконге началась паника. Помимо туалетной бумаги, жители также скупают упаковки риса и макарон. При этом городское правительство пыталось убедить население не паниковать и заверяло, что запасов продовольствия и хозяйственных товаров достаточно.

CNN взял комментарии о ситуации у крупных супермаркетов в Гонконге и компаний, занимающихся доставкой продуктов. Они утверждают, что проблем с поставками не было. Некоторые сети, среди которых Wellcome, ввели ограничение на количество единиц товара, которые может приобрести один человек.