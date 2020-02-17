В забеге поучаствуют только профессионалы и люди с ограниченными возможностями.

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Организаторы Токийского марафона 2020 решили сократить число участников из-за риска распространения коронавируса Covid-19. Об этом сообщается на сайте организации. Соревнования пройдут только для профессионалов и людей с ограниченными возможностями.

Всего в соревнованиях должны были принять участие 38 тысяч спортсменов, включая любителей. По данным DON24.ru, теперь в забеге поучаствуют всего 200 профессиональных спортсменов. Кроме этого, организаторы отказались возвращать средства любителям, которые заплатили вступительный взнос, но пообещали выслать подарочную футболку. Марафонцы заплатили примерно по 10,5 тысяч рублей, а участники 10-километрового забега — по 3,9 тысяч.

Организаторы также подчеркнули, что все зарегистрированные участники смогут принять участие в Токийском марафоне 2021. Они отметили, что для этого бегунам придётся оплатить регистрационный взнос. По их словам, в будущем ситуация может измениться.