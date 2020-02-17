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Arthur Khamzin
1860

Пермяки захотели назвать транспортную карту «Пермской ездой». В соцсетях её название сократили до «П-езда» Материал редакции

Власти заявили, что выберут другое название, которое не допускает двойных трактовок.

8 комментариев
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Жители Перми начали голосование за название транспортной карты, которая призвана стать аналогом петербургского «Подорожника» или московской «Тройки». Безоговорочным лидером стала «Пермская езда».

Голосование проходит на сайте «Управляем вместе», которым управляет правительство Пермского края. По данным на момент написания заметки, вариант «Пермская езда» набрал 103 лайка. Он опережает ближайшего соперника «Зелёную милю» в два раза (51 лайк). Пользователи соцсетей начали подшучивать над названием, сокращая название до «П-езда» и «П-ездОК».

В пятёрку лидеров среди идей также вошли «Клевер», «Apple» и «MOLOTOV». Последние три варианта набрали менее 50 лайков. Судя по всему, власти также удалили часть вариантов с названиями. По данным издания «Звезда» одним из самых популярных названий было «Обираловка», но сейчас его уже нет в голосовании.

Голосование завершится 20 февраля 2020 года. Представитель администрации Перми в разговоре с «Открытыми медиа» заявил, что власти не будут использовать это название для карты. Во второй раунд пройдут только те предложения, которые не допускают двойных трактовок.

#новости #регионы #транспорт

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8 комментариев
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rossoshmap

15

Вариант с колесом и логотипом Перми

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Brown Zweig

2

«Клевер», «Apple», «MOLOTOV»

Спасибо хоть не падонкавски

Ответить

Иван Семёныч

2

Генерал идет по воинской части, увидел валяющуюся кучу кирпича.Спрашивает у мимо проходящего лейтенанта:
- Лейтенант о чем вы думаете глядя на эту кучу кирпича?
-Если бы все эти кучи собрать по стране можно было построить детские сады спортивные площадки и много всего.
Молодец подумал генерал.Тут смотрит идет рядовой солдат.Подзывает его и задает тот же самый вопрос.Солдат отвечает:
- О пизде думаю,товарищ генерал.
- А при чем здесь пизда-то?
- А я всегда об ней думаю.

Ответить

Stan Majors

1

Ахаххаах типичный П-ездок) беспечный П-ездок

Ответить

Папуша

1

Обираловка норм вариант был, зачем убрали

Ответить

Приятный Денис

0

П - значит Путин. Чего гадать-то?

Ответить

Максим Шпилёв

0

Смешно, но вся новость про то, что в городе миллионнике какой-то пост набрал 100 лайков

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Приличный Гоша

0

Пермушки Акимбо

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