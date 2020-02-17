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Местный Минздрав начал проверку.
В городе Ныробе Пермского края экс-осуждённый с ВИЧ обратился в поликлинику, чтобы получить лекарства. Терапевт отказалась его принять и разгласила диагноз мужчины окружающим. Об этом сообщило 59.ru со ссылкой на члена местной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по правам осужденных Анну Каргапольцеву.
Мужчина недавно освободился из колонии, он принимает антиретровирусную терапию, но его лекарства закончатся через две недели. Поэтому члены ОНК направили его в местную поликлинику. Где терапевт, услышав его диагноз, начала кричать об этом.
После этого члены ОНК обратились в СПИД-центр Пермского края и договорились, что будут получать там лекарства для пациента по доверенности и отправлять их автобусом в Ныроб.
На эту историю отреагировала глава краевого Минздрава Оксана Мелехова. Она рассказала, что «руководство медицинского учреждения совместно с представителями Минздрава Пермского края проводят проверку по изложенным в публикации фактам».
какая врачебная тайна. они о ней слышали один раз из сериала доктор хаус, в лучшем случае
Какой "Доктор Хаус", какая-нибудь "Любовная любовь" на ОРТ.
У них телеканал Роман работает круглосуточно. Там полно мыльной оперы.
Ты в своем уме? 40-60 летние бабки такое не смотрят
40-60 летние бабки.
Лол
какая врачебная тайна. они о ней слышали один раз
Бывают и полностью обратные ситуации. Коллега уехал на операцию, а до этого собирал различные справки, чтобы допустили на эту самую операцию. И ему очень долго не давали на руки результаты анализов - хотя в предписании и было указано "на руки" - боясь нарушить что-либо, связанное с персональными данными (кстати, а "врачебная тайна" - это юридический термин или всё же надо говорить об "персональных данных"?).
К слову о врачебной тайне и анализах. У нас в детской поликлинике, чтобы забрать анализы ребёнка нужно перелопатить папку с анализами других таких же детей. То есть регистратура не ищет, им некогда. Просто сунут папку,а там хоть всё уноси. Неразглашение данных 80-го уровня
Сейчас (в мск по крайней мере) можно завести электронную медкнижку и результаты анализов получать в этих ваших интернетах
Надо было плюнуть в неё, она бы там на месте и полегла бы от страха
Ничего, она бы прописала себе пару рюмок зверобойчика и оциллококцинума. А эти спидозные пидарасы сдохнут и в ад попадут, как Путин завещал.
Юрий будет Дудь
Работающие в регистратуре очень неоднородная масса
Ладно, но он явно имел в виду, что роликами на ютубе таких необразованных, скорее всего, не исправить
Хотя - через окружение можно
Типа та шизанутая не посмотрит, но посмотрит её сын, и когда она дома расскажет о опасностях своей работы, он её просветит
когда ты тупой и для того, чтобы выяснить для себя всё о ВИЧ, тебе нужно чтобы известный блоггер снял целый док-фильм (который после попал в тренды) и только после этого ты блять задумешься над этим всём сетьезно
а так... это "где-то там, не у меня"
нет блять, это всё нахуй здесь, прямо за углом
всё нормальные люди ещё в школьное время всё узнали о ВИЧ, что и как там, как не заразиться и т.п., а тупые довны сейчас только вдруг решил открыть глаза
"И то что так ведут себя медики" - от этого особенно жутковато. Лишнее напоминание насколько некомпетентные люди будут нас лечить (скорее всего) если что-то пойдет не так. Особенно терапевт. Это, сука, специальность подразумевающая знание обо всем понемногу. В том числе и о ВИЧ.
хотя тут всего-то гуглят про тест
там в фильме была сцена с какой-то дамой, которая ебалась со своим мужчиной без изделия номер 2, который по вене пускал, потому что "ну похуй, это не про нас" — поплатилась за свой долбоебизм
естественный отбор, сука — либидо должно контролироваться мозгом, а не наоборот
Не путай, естественный отбор это когда слабых и старых волки едят, а молодые и сильные выживают и размножаются.
А так тут ты и прав и нет. Тоже раньше (1996-2006) в провинциальной школе на этажах и в фойе висели плакаты "СтопСПИД", с инфой о болезни, путях передачи, телефонами и адресами службы доверия. И ещё адреса анонимных и (!) бесплатных лабораторий чтобы сдать тест. Не только в моей школе но и во всех в моем городе, это было норм. Никого не смущало, что детям прямо говорили про секс и внутривенные наркотики. В те же годы вроде ввели статью в УК за заражение партнёра ВИЧ. По ТВ постоянно показывали рекламу " СПИД это проблема каждого". Самый лучший способ защиты - не изменять своему партнеру и не употреблять наркотики.
В 2017 немного сам поработал в школе. Ничего подобного теперь нет. Тема секса и веществ табуирована, проблемы замалчиваются. Зато есть победобесие и православие головного мозга. Похотливые шуточки и секс в фильмах 24/7 по ТВ, неограниченный доступ к порнухе в нете, но никто блядь не скажет подросткам об преждевременной беременности и ЗПП, за одно упоминание геры и анаши закрывают крупные сайты.
Я не смотрел фильм Дудя, но он сделал для профилактики спида и здоровья людей большое дело. О таких вещах нельзя молчать.
пускал по вене
"ну похуй, это не про нас»
Ну вот это точно долбоебизм. «Не про нас» так-то это обычно риторика нормисов, так успокаивают себя, типа ну мы не маргиналы же.
Да ладно, у нас конституцию будут писать люди прочитавшие ее впервые в жизни только потому, что на конфе нужно будет что-то сказать.. об остальном умолчу и так всё ясно
люди прочитавшие ее впервые в жизни
К сожалению, даже если люди вполне компетентны - не только читали её, но и изучали, писали работы по ней и работа постоянно связана с ней - это ещё совсем ничего не гарантирует.
в чем новость то? обычная ашка
к чему комментарий-то? И так все понятно сразу.
sapienti sat
pedicabo ego vos et irrumabo
Что-то мне подсказывает что эта история чуууууточку раздута
вся история еще со времен Большого взрыва чуточку раздута
Хлопка
Большое раздувание и последующий разрыв
Там скорее очень быстрое расширение насколько я понимаю. В любом случае мы никогда этого не узнаем.
Нахуя блогера рекламировать то. Какое отношение его очередной фильм о спиде имеет к этой новости? До него чтоли о спиде фильмы не снимали? Что за тупая реклама?
Тебя больше от Дудя бомбит, чем от дремучести врачей. Задумайся, это уже диагноз, а лечить тебя не Дудю придётся.
Меня бомбит когда когото форсят. Про врачиху уже всё и без меня написали
Предлагаю начать форсить деда пихто и его передовую лучшую в мире идеологию.
Дед наш вождь!