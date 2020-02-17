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Артём Мазанов
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ОНК: врач поликлиники в Пермском крае отказалась принять экс-осуждённого с ВИЧ. И разгласила его диагноз окружающим Материал редакции

Местный Минздрав начал проверку.

59 комментариев
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В городе Ныробе Пермского края экс-осуждённый с ВИЧ обратился в поликлинику, чтобы получить лекарства. Терапевт отказалась его принять и разгласила диагноз мужчины окружающим. Об этом сообщило 59.ru со ссылкой на члена местной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по правам осужденных Анну Каргапольцеву.

Мужчина недавно освободился из колонии, он принимает антиретровирусную терапию, но его лекарства закончатся через две недели. Поэтому члены ОНК направили его в местную поликлинику. Где терапевт, услышав его диагноз, начала кричать об этом.

Немедленно отойдите от стола... У нас таких нет. Вы тут сейчас всех перезаражаете! [...] Эта Каргапольцева с мужем наверняка сами СПИДом болеют, раз с такими работают... Вот её медкарта, надо посмотреть... А этот пускай быстрее умрёт.

фразы, которые выкрикивала терапевт
со слов Анны Каргапольцевой

После этого члены ОНК обратились в СПИД-центр Пермского края и договорились, что будут получать там лекарства для пациента по доверенности и отправлять их автобусом в Ныроб.

На эту историю отреагировала глава краевого Минздрава Оксана Мелехова. Она рассказала, что «руководство медицинского учреждения совместно с представителями Минздрава Пермского края проводят проверку по изложенным в публикации фактам».

Конечно, оставить без внимания данное сообщение я не могу, ведь гарантию того, что окружающие не узнают о наших заболеваниях, [содержит закон]. По хранению врачебной тайны возложена на лечащего врача и иных работников медучреждения, которым стало известно о диагнозе пациента.

Оксана Мелехова
глава Минздрава Пермского края

#новости #вич #медицина #регионы

Спасибо за наводку Alexandra Bodina
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59 комментариев
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Ilya Grigöryev

71

какая врачебная тайна. они о ней слышали один раз из сериала доктор хаус, в лучшем случае

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theLastLetters

Ilya
76

Какой "Доктор Хаус", какая-нибудь "Любовная любовь" на ОРТ.

Ответить

Mr. LoveJoy

theLastLetters
38

Или это

Ответить

Внимательный бокал

theLastLetters
2

У них телеканал Роман работает круглосуточно. Там полно мыльной оперы.

Ответить

Stan Majors

theLastLetters
1

Доктор Тырса!

Ответить

Внимательный бокал

Ilya
13

Ты в своем уме? 40-60 летние бабки такое не смотрят

Ответить

Олег Ивахнов

Внимательный
11

40-60 летние бабки.

Лол

Ответить

Виктор Ганелес

Олег
0

«Старость - это на 10 лет больше, чем мне сейчас»

Ответить

LC

Ilya
2

какая врачебная тайна. они о ней слышали один раз

Бывают и полностью обратные ситуации. Коллега уехал на операцию, а до этого собирал различные справки, чтобы допустили на эту самую операцию. И ему очень долго не давали на руки результаты анализов - хотя в предписании и было указано "на руки" - боясь нарушить что-либо, связанное с персональными данными (кстати, а "врачебная тайна" - это юридический термин или всё же надо говорить об "персональных данных"?). 

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Настя Шамрина

LC
0

К слову о врачебной тайне и анализах. У нас в детской поликлинике, чтобы забрать анализы ребёнка нужно перелопатить папку с анализами других таких же детей. То есть регистратура не ищет, им некогда. Просто сунут папку,а там хоть всё уноси. Неразглашение данных 80-го уровня

Ответить

Виктор Ганелес

Настя
0

Сейчас (в мск по крайней мере) можно завести электронную медкнижку и результаты анализов получать в этих ваших интернетах

https://www.mos.ru/city/projects/medcarta/

Ответить

Роман Новиков

79

Надо было плюнуть в неё, она бы там на месте и полегла бы от страха

Ответить

Внимательный бокал

Роман
34

Ничего, она бы прописала себе пару рюмок зверобойчика и оциллококцинума. А эти спидозные пидарасы сдохнут и в ад попадут, как Путин завещал.

Ответить

Берг

7

Юрий будет Дудь

Ответить

fox_rus

Берг
27

Ну работающие в поликлинике в регистратуре  Youtube не смотрят

Ответить

theLastLetters

fox_rus
12

Не нужон!

Ответить

Олег Ивахнов

fox_rus
1

Работающие в регистратуре очень неоднородная масса

Ответить

Виктор Ганелес

Олег
0

Ладно, но он явно имел в виду, что роликами на ютубе таких необразованных, скорее всего, не исправить
Хотя - через окружение можно
Типа та шизанутая не посмотрит, но посмотрит её сын, и когда она дома расскажет о опасностях своей работы, он её просветит

Ответить

alex clerick

Олег
0

Плюс обладают собственной гравитацией

Ответить

пепси

2

когда ты тупой и для того, чтобы выяснить для себя всё о ВИЧ, тебе нужно чтобы известный блоггер снял целый док-фильм (который после попал в тренды) и только после этого ты блять задумешься над этим всём сетьезно

а так... это "где-то там, не у меня" 

нет блять, это всё нахуй здесь, прямо за углом

всё нормальные люди ещё в школьное время всё узнали о ВИЧ, что и как там, как не заразиться и т.п., а тупые довны сейчас только вдруг решил открыть глаза

Ответить

Alexandra Bodina

пепси
10

На вершине цепи - те, кто даже после того, как известный блоггер снял целый док-фильм, не задаются вопросом, что не так. И то, что так себя ведут медики, говорит о том, что всё настолько плохо, что, возможно, возможность что-то исправить где-то безвозвратно утеряна.

Ответить

пепси

Alexandra
4

ну так это Россия — давно всё утеряно

Ответить

Бурный калькулятор

Alexandra
4

"И то что так ведут себя медики" - от этого особенно жутковато. Лишнее напоминание насколько некомпетентные люди будут нас лечить (скорее всего) если что-то пойдет не так. Особенно терапевт. Это, сука, специальность подразумевающая знание обо всем понемногу. В том числе и о ВИЧ.

Ответить

Ded Pihto

Alexandra
–1

Было снято фильмов о спиде 100000, после того как блогер снял 100001 фильм о спиде до всех точно должно было дойти. Ты сюда эту новость принесла чтоб его фильм порекламировать?

Ответить

пепси

пепси
1

хотя тут всего-то гуглят про тест

там в фильме была сцена с какой-то дамой, которая ебалась со своим мужчиной без изделия номер 2, который по вене пускал, потому что "ну похуй, это не про нас" — поплатилась за свой долбоебизм

естественный отбор, сука — либидо должно контролироваться мозгом, а не наоборот

Ответить

Миша Маряк

пепси
10

Не путай, естественный отбор это когда слабых и старых волки едят, а молодые и сильные выживают и размножаются. 

А так тут ты и прав и нет. Тоже раньше (1996-2006) в провинциальной школе на этажах и в фойе висели плакаты "СтопСПИД", с инфой о болезни, путях передачи, телефонами и адресами службы доверия. И ещё адреса анонимных и (!) бесплатных лабораторий чтобы сдать тест. Не только в моей школе но и во всех в моем городе, это было норм. Никого не смущало, что детям прямо говорили про секс и внутривенные наркотики. В те же годы вроде ввели статью в УК за заражение партнёра ВИЧ. По ТВ постоянно показывали рекламу " СПИД это проблема каждого". Самый лучший способ защиты - не изменять своему партнеру и не употреблять наркотики. 

В 2017 немного сам поработал в школе. Ничего подобного теперь нет. Тема секса и веществ табуирована, проблемы замалчиваются. Зато есть победобесие и православие головного мозга. Похотливые шуточки и секс в фильмах 24/7 по ТВ, неограниченный доступ к порнухе в нете, но никто блядь не скажет подросткам об преждевременной беременности и ЗПП, за одно упоминание геры и анаши закрывают крупные сайты. 

Я не смотрел фильм Дудя, но он сделал для профилактики спида и здоровья людей большое дело. О таких вещах нельзя молчать.

Ответить

Ded Pihto

Миша
0

  естественный отбор это когда слабых и старых волки едят, а молодые и сильные выживают

Естественный отбор по всем органам работает, и по мышцам и по мозгу

Ответить

Иван Семёныч

пепси
0

пускал по вене

"ну похуй, это не про нас»

Ну вот это точно долбоебизм. «Не про нас» так-то это обычно риторика нормисов, так успокаивают себя, типа ну мы не маргиналы же.

Ответить

Олег Ивахнов

Иван
2

пускает по вене

Ну мы не маргиналы же

Ответить

Пустой Слава

пепси
3

Да ладно, у нас конституцию будут писать люди прочитавшие ее впервые в жизни только потому, что на конфе нужно будет что-то сказать.. об остальном умолчу и так всё ясно

Ответить

LC

Пустой
0

люди прочитавшие ее впервые в жизни

К сожалению, даже если люди вполне компетентны - не только читали её, но и изучали, писали работы по ней и работа постоянно связана с ней - это ещё совсем ничего не гарантирует.

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tjournal.ru
Ответить

ouxen

1

в чем новость то? обычная ашка

Ответить

DESAAD LXI

ouxen
12

Vi che ebanulis

Ответить

Дмитрий Кораблёв

ouxen
5

к чему комментарий-то? И так все понятно сразу.

Ответить

Невинный Даниль

Дмитрий
0

sapienti sat

Ответить

пепси

Невинный
3

nahuy poshli

Ответить

Егор Дятлов

пепси
1

pepsi ti top

Ответить

Виктор Ганелес

пепси
0

Не нахуй а В тему про заимствования :)

Ответить

ouxen

Дмитрий
0

cogito ergo sum

Ответить

Дмитрий Кораблёв

ouxen
0

pedicabo ego vos et irrumabo

Ответить

theLastLetters

Дмитрий
3

Aenis atis animatis!

Ответить

Оксана Головина

2

Что-то мне подсказывает что эта история чуууууточку раздута

Ответить

Бумажный огонь

Оксана
4

вся история еще со времен Большого взрыва чуточку раздута

Ответить

Роман Новиков

Бумажный
14

Хлопка

Ответить

Внимательный бокал

Роман
1

Кек

Ответить

Ded Pihto

Роман
0

Кстати описание "большой хлопок" и то точнее описало бы то о чём эта теория. Большой взрыв это самое идиотское и вводящее в заблуждение название в истории науки, хуже и придумать нельзя.

Ответить

Призванный клуб

Ded
1

Большое раздувание и последующий разрыв

Ответить

Ded Pihto

Призван…
0

Подходящие метафоры:
разделение, прорежение
неподходящие:
взрыв, расширение, раздувание

Всё что както подразумевает ограниченность исходной вселенной и какоето её расширение из точки всё плохо

Ответить

Роман Новиков

Ded
0

Там скорее очень быстрое расширение насколько я понимаю. В любом случае мы никогда этого не узнаем.

Ответить

Mykola Glushchenko

2

На больных раком она, наверное, так же реагирует

Ответить

Ded Pihto

–3

Нахуя блогера рекламировать то. Какое отношение его очередной фильм о спиде имеет к этой новости? До него чтоли о спиде фильмы не снимали? Что за тупая реклама?

Ответить

Призванный клуб

Ded
2

Тебя больше от Дудя бомбит, чем от дремучести врачей. Задумайся, это уже диагноз, а лечить тебя не Дудю придётся.

Ответить

Ded Pihto

Призванный
0

Меня бомбит когда когото форсят. Про врачиху уже всё и без меня написали

Ответить

Олег Ивахнов

Ded
–2

Предлагаю начать форсить деда пихто и его передовую лучшую в мире идеологию.
Дед наш вождь!

Ответить

Ded Pihto

Олег
1

Так я не просто так аноним, мне личной выгоды с этого не будет, а идеологию форсите конечно

Ответить

Олег Ивахнов

Ded
1

@Митя Простомолотов сможешь икону с дедом оформить?

Ответить

Sergey Shiganov

0

Вот так ПездОК
*дабумтсссс

Ответить

Leonid Vedernikov

0

2025 год:
врачи сидят на лекциях с конспектами и учатся по видео Дудя

Ответить

Фёдор Трухин

–1

Они что там Дудя не смотрят?! 😱
Провинция одним словом 🙄

Ответить
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