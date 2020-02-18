Богатейший человек мира создаст фонд, через который будет финансировать деятельность учёных, активистов и общественных организаций.

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​Джефф Безос Снимок AP

Глава и основатель Amazon Джефф Безоc объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, который будет заниматься борьбой с изменением климата. Об этом богатейший человек мира по данным Forbes рассказал в Инстаграме.

На эти цели Безос пообещал выделить 10 миллиардов долларов. Он назвал изменение климата «самой большой угрозой для нашей планеты».

Я выделяю 10 миллиардов долларов для начала и начну выдавать гранты этим летом. Земля — это то, что нас всех объединяет — давайте защищать её вместе. Джефф Безоc глава и основатель Amazon

Гранты фонда будут направлены на финансирование поиска «новых способов борьбы с разрушительным воздействием изменения климата на эту планету». Их будут выдавать учёным, активистам и неправительственным организациям.