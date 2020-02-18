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Богатейший человек мира создаст фонд, через который будет финансировать деятельность учёных, активистов и общественных организаций.
Глава и основатель Amazon Джефф Безоc объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, который будет заниматься борьбой с изменением климата. Об этом богатейший человек мира по данным Forbes рассказал в Инстаграме.
На эти цели Безос пообещал выделить 10 миллиардов долларов. Он назвал изменение климата «самой большой угрозой для нашей планеты».
Гранты фонда будут направлены на финансирование поиска «новых способов борьбы с разрушительным воздействием изменения климата на эту планету». Их будут выдавать учёным, активистам и неправительственным организациям.
На 18 февраля Forbes оценивает состояние Безоса почти в 130 миллиардов долларов. Основатель Amazon занимает первую строчку рейтинга самых богатых людей в мире.
активистов и общественных организаций.
Лучше бы бомжам отдал
Отправил тебе за щёку.
Боюсь представить что ты почувствуешь, увидев бомжа с макбуком
Приму от него за щёку.
Причем макбук все равно не получишь
Хоть прикоснусь к прекрасному через вторые руки, если можно так выразиться.
Хочу на следующей неделе первое место сорвать.
Развелся и аж задышал) деньги на нужное выделил)
Жду ответ наших миллиардеров, утрем нос западу)
Михаил Мишустин пообещал выделить из бюджета 100 миллиардов рублей на государственную информационную систему по мониторингу изменения климата
К сожалению на русском только тут 15:45 (https://2myshows.me/shows/kremnievaya-dolina/3-sezon/8-seriya-15761543#t=955)