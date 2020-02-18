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Артём Мазанов
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Джефф Безос пообещал выделить 10 миллиардов долларов на борьбу с изменением климата Материал редакции

Богатейший человек мира создаст фонд, через который будет финансировать деятельность учёных, активистов и общественных организаций.

18 комментариев
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​Джефф Безос Снимок AP

Глава и основатель Amazon Джефф Безоc объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, который будет заниматься борьбой с изменением климата. Об этом богатейший человек мира по данным Forbes рассказал в Инстаграме.

На эти цели Безос пообещал выделить 10 миллиардов долларов. Он назвал изменение климата «самой большой угрозой для нашей планеты».

Я выделяю 10 миллиардов долларов для начала и начну выдавать гранты этим летом. Земля — это то, что нас всех объединяет — давайте защищать её вместе.

Джефф Безоc
глава и основатель Amazon

Гранты фонда будут направлены на финансирование поиска «новых способов борьбы с разрушительным воздействием изменения климата на эту планету». Их будут выдавать учёным, активистам и неправительственным организациям.

На 18 февраля Forbes оценивает состояние Безоса почти в 130 миллиардов долларов. Основатель Amazon занимает первую строчку рейтинга самых богатых людей в мире.

#новости #климат

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18 комментариев
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Кредитный волк

6

активистов и общественных организаций.

Лучше бы бомжам отдал

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the.nightmarez

Кредитный
0

Отправил тебе за щёку.

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Кредитный волк

the.nightmarez
6

Боюсь представить что ты почувствуешь, увидев бомжа с макбуком

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the.nightmarez

Кредитный
3

Приму от него за щёку.

Ответить

Убитый единорожек88

the.nightmarez
1

Причем макбук все равно не получишь

Ответить

the.nightmarez

Убитый
1

Хоть прикоснусь к прекрасному через вторые руки, если можно так выразиться.

Ответить

Убитый

the.nig…
3

У тебя даже юмор попущеский

Ответить

the.nightmarez

Убитый
0

Хочу на следующей неделе первое место сорвать.

Ответить

Убитый

the.nig…
0

Зачем тебе первое место, если ты и так попущ всея TJ)

Ответить

Призванный клуб

the.nig…
0

В рейтинге попущей не имеющих нормального ноута?

Ответить

Ровный Мика

6
Ответить

Stan Majors

2

Развелся и аж задышал) деньги на нужное выделил)
Жду ответ наших миллиардеров, утрем нос западу)

Ответить

the.nightmarez

Stan
1

Ну теперь не нужно покупать стопятисотую шубу бабе.

Ответить

Призванный клуб

Stan
0

Михаил Мишустин пообещал выделить из бюджета 100 миллиардов рублей на государственную информационную систему по мониторингу изменения климата

Ответить

Андрей Рядькин

1

Очистные сооружения построит на заводах в Китае, товар которых продаёт?

Ответить

Daniil Minashkin

0

Мужик снова пытается спасти свои деньги от налогов)

Ответить

rossoshmap

0

К сожалению на русском только тут 15:45 (https://2myshows.me/shows/kremnievaya-dolina/3-sezon/8-seriya-15761543#t=955)

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That cat

0

Лучше бы условия для своих работников улучшил.

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