Организация скрывала «чёрный список» обвинённых в сексуальном насилии. И некоторые сотрудники затем работали в других штатах.

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​«Бойскауты Америки» Снимок пользователя Flicrk thomashawk

Организация «Бойскауты Америки» подала заявление о защите от банкротства из-за роста судебных разбирательств по делу о сексуальных домогательствах. Об этом пишут Би-би-си, Los Angeles Times и New York Times.

В «Бойскаутах» признали, что «ничто не может отменить трагическое насилие, которому подверглись жертвы». Но в организации пообещали выдать всем потерпевшим справедливую компенсацию.

Мы возмущены случаями, когда люди использовали наши программы, чтобы причинить вред невинным детям. Роджер Мосби президент «Бойскаутов Америки»

«Бойскауты Америки» — одна из крупнейших молодёжных организаций в США

Скаутское движение основали в 1907 году. Там детей обучают широкому спектру жизненных навыков: первой помощи, кемпингу и гражданским правам. В скаутинге существует чёткое распределение ролей и система с наградами. Сначала в движение принимали только мальчиков, но потом начали и девочек.

​Раз в четыре года в США проходит национальный сбор бойскаутов

Организация «Бойскауты Америки» появилась в 1910 году: с тех пор участие в её программах приняли более 110 миллионов человек. Сейчас в ней состоят около 2,4 миллиона человек, тогда как, например, в 1970-е годы показатель равнялся шести миллионам.

В 2018 году организация объявила о допуске девочек ко всем уровням своей программы, до этого они допускались только до части. В этом же году «Бойскауты» разрешили вступать в свои ряды трансгендерам.

Против «Бойскаутов Америки» подали уже 300 коллективных исков. Организация повторяет тактику католической церкви

Против «Бойскаутов Америки» уже подали примерно 300 исков о сексуальном насилии. Минимум 12 тысяч бойскаутов заявили, что оказались жертвами насилия.

Как отмечают журналисты, с исками о сексуальном насилии организация сталкивалась на протяжении десятилетий. Но их число выросло после того, как в 2012 году Los Angeles Times опубликовало «чёрный список» организации, где подробно описало обвинения в сексуальном насилии в отношении членов движения.

Опубликованная Los Angeles Times база содержала данные о 5 тысячах мужчин и женщин, изгнанных из «Бойскаутов» в период с 1947 по январь 2005 года по подозрению в сексуальном насилии

Публикация таких данных вызвала общественный резонанс. Одна из причин возмущения заключалась в том, что «Бойскауты» владели обширной информацией о сексуальном насилии, но скрывали её. В той или иной форме список «неподходящих добровольцев» организация вела с 1919 года. Его оцифровали в 1975 году.

«Чёрный список» организация якобы использовала, чтобы предотвратить возвращение в свои ряды мужчин, которых изгнали за предполагаемое сексуальное насилие. В ряде случаев руководители организации документировали случаи домогательств, но позволяли лидеру отряда работать на «испытательном сроке».

Опубликованная Los Angeles Times база обвинённых в сексуальном насилии членов «Бойскаутов»

Но как выяснила Los Angeles Times, часть таких мужчин всё же смогла вернуться в ряды организации, предоставив фейковые данные или обойдя процесс регистрации. Другие обвинённые могли перемещаться из отряда в отряд по всей стране благодаря канцелярским ошибкам или неспособности организации проверить «чёрный список».

Журналисты привели пример: одного из лидеров отряда исключили из организации в 1970 году за сексуальное насилие над 14-летним мальчиком в Индиане. Мужчину осудили за это преступление, но это не помешало ему работать в отрядах «Бойскаутов» в Иллинойсе между 1971 и 1988 годами. Позже он признался в насилии ещё над 100 мальчиками: его приговорили к 100 годам тюрьмы.

Фотографии участников «Бойскаутов», которых обвинили в насильственных действиях, но они продолжали работу в организации. Всех их впоследствии осудили

В одном деле рассказывается, что помощник скаутмейстера (должность в отряде, — прим TJ) 34-летий Майкл Келси исполнил в раздевалке «Бойскаутов» песню «Акуна матата» с «вращающимися бедрами» и обнажённым пенисом. Позже этого же мужчину обвинили в том, что он «ласкал» гениталии одного мальчика в течение 10-20 минут, пока тот спал.

Процедура, предусмотренная Кодексом о банкротстве США, приостановит текущие иски на время обсуждения урегулирований. Организация намерена выплатить компенсации всем, кто «в прежние годы» пострадал от домогательств, и не планирует прекращать свою работу. Журналисты считают, что обращение в суд по поводу банкротства центральной организации позволит ей сохранить активы местных отделений. Процедура также также позволит приостановить финансовые выплаты и начать реорганизацию, контролируя счета.