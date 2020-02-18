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И предлагая установить вредоносное приложение.
Армия обороны Израиля рассказала, что палестинское движение ХАМАС пыталось взломать телефоны израильских военных, рассылая им вредоносное ПО с фейковых аккаунтов девушек в соцсетях.
Хакеры писали солдатам с фейковых аккаунтов и представлялись молодыми девушками, которые хотят с ними познакомиться. Для убедительности они называли себя иммигрантками, объясняя этим плохое знание иврита. Также они утверждали, что плохо слышат, поэтому предпочитали переписку, а не звонки.
После того как хакеры устанавливали доверительные отношения с солдатами, они предлагали израильским военным скачать приложение для обмена фотографиями. Тогда хакеры отправляли ссылки на приложения с вредоносным ПО, которое позволяло получать доступ к смартфонам: фотографиям, контактам и местоположению. Также хакеры могли удалённо включать фотосъёмку и аудиозапись.
ХАМАС использовал Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram для переписки с израильскими военными. По словам подполковника израильской армии Джонатана Конрикуса, взломанными оказались десятки телефонов, но Армия обороны Израиля на раннем этапе раскрыла деятельность хакеров и не допустила утечек информации.
Также они утверждали, что плохо слышат, поэтому предпочитали переписку, а не звонки.
А как же классика: "у меня в телефоне микрофон сломался"? Это же проще.
Хакеры ХАМАС пытались взломать жопы израильских военных, выдавая себя за парней в соцсетях
Десятки взломанных телефонов. То есть кого-то не смутило, что сами мессенджеры имеют возможность передачи фото.