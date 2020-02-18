И предлагая установить вредоносное приложение.

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Фото из фейкового аккаунта ​ Армия обороны Израиля, твиттер

Армия обороны Израиля рассказала, что палестинское движение ХАМАС пыталось взломать телефоны израильских военных, рассылая им вредоносное ПО с фейковых аккаунтов девушек в соцсетях.

Хакеры писали солдатам с фейковых аккаунтов и представлялись молодыми девушками, которые хотят с ними познакомиться. Для убедительности они называли себя иммигрантками, объясняя этим плохое знание иврита. Также они утверждали, что плохо слышат, поэтому предпочитали переписку, а не звонки.

После того как хакеры устанавливали доверительные отношения с солдатами, они предлагали израильским военным скачать приложение для обмена фотографиями. Тогда хакеры отправляли ссылки на приложения с вредоносным ПО, которое позволяло получать доступ к смартфонам: фотографиям, контактам и местоположению. Также хакеры могли удалённо включать фотосъёмку и аудиозапись.