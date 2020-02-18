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Алексей Боржонов
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Хакеры ХАМАС пытались взломать телефоны израильских военных, выдавая себя за девушек в соцсетях Материал редакции

И предлагая установить вредоносное приложение.

12 комментариев
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Фото из фейкового аккаунта ​ Армия обороны Израиля, твиттер 

Армия обороны Израиля рассказала, что палестинское движение ХАМАС пыталось взломать телефоны израильских военных, рассылая им вредоносное ПО с фейковых аккаунтов девушек в соцсетях.

Хакеры писали солдатам с фейковых аккаунтов и представлялись молодыми девушками, которые хотят с ними познакомиться. Для убедительности они называли себя иммигрантками, объясняя этим плохое знание иврита. Также они утверждали, что плохо слышат, поэтому предпочитали переписку, а не звонки.

После того как хакеры устанавливали доверительные отношения с солдатами, они предлагали израильским военным скачать приложение для обмена фотографиями. Тогда хакеры отправляли ссылки на приложения с вредоносным ПО, которое позволяло получать доступ к смартфонам: фотографиям, контактам и местоположению. Также хакеры могли удалённо включать фотосъёмку и аудиозапись.

ХАМАС использовал Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram для переписки с израильскими военными. По словам подполковника израильской армии Джонатана Конрикуса, взломанными оказались десятки телефонов, но Армия обороны Израиля на раннем этапе раскрыла деятельность хакеров и не допустила утечек информации.

#новости #соцсети

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12 комментариев
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Дурацкий корабль

4

Красивая, жаль подмышки бритые

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Неправильный велосипед

1

Какой харам!

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Илья Тимофеев

1

 Также они утверждали, что плохо слышат, поэтому предпочитали переписку, а не звонки.

А как же классика: "у меня в телефоне микрофон сломался"? Это же проще.

Ответить

Санат Алиев

Илья
0

ALLO YOBA ETO TI? TEBYA NE SLISHNO

Ответить

Обширный мангал

0

Так! Они взломали

Хакеры ХАМАС взламывали телефоны израильских…
Хакеры ХАМАС взламывали телефоны израильских солдат, выдавая себя за девушек — Ссылки на TJ
tjournal.ru
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Алексей Боржонов

Обширный
1

Израильские военные говорят, что всё было под контролем и они контролировали эти взломы  

Ответить

Кредитный волк

Алексей
0

А что еще они могут сказать?)

Ответить

Алексей Боржонов

Кредитный
0

Наверное, ничего) Но это скорее к вопросу о формулировке 

Ответить

Владимир Опушко

0

Хуй в сумцi, пизда на думцi

Ответить

Призванный клуб

0

Хакеры ХАМАС пытались взломать жопы израильских военных, выдавая себя за парней в соцсетях

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ouxen

0

возмездие неизбежно

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Никита Бабич

0

Десятки взломанных телефонов. То есть кого-то не смутило, что сами мессенджеры имеют возможность передачи фото.

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