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Arthur Khamzin
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Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов Материал редакции

Затраты покроют федеральные и региональные власти.

1 комментарий
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Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли закон о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов школы. Об этом сообщается на сайте думы.

Благодаря закону, дети из начальных классов смогут бесплатно получать горячее питание не менее раза в день. Обеспечение будет осуществляться за счёт федерального бюджета и региональных средств.

Это важная социальная инициатива, принятие которой позволит каждому школьнику младших классов независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе. Законопроект направлен на укрепление здоровья наших детей.

Вячеслав Володин
председатель Госдумы

Законопроект об обеспечении детей начальных классов бесплатным питанием поступил в Госдуму 20 сентября 2019 года. Его авторами выступили Володин и Валентина Матвиенко.

В январе 2020 года во время послания к Федеральному собранию Владимир Путин заявил об обеспечении детей из младшей школы бесплатным горячим питанием. Он заявил, что это необходимо из-за «расслоения в обществе».

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#новости #законы #дети

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1 комментарий
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Возрастной жар

1

Все по Водонаевой. Вместо того, чтобы исправлять социальную катастрофу, когда родителям не хватает честной зарплаты на питание детей, они с барского плеча издают популистский закон, чтобы сказали спасибо государству, которое покормило детишек.

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