Затраты покроют федеральные и региональные власти.

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Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли закон о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов школы. Об этом сообщается на сайте думы.

Благодаря закону, дети из начальных классов смогут бесплатно получать горячее питание не менее раза в день. Обеспечение будет осуществляться за счёт федерального бюджета и региональных средств.

Это важная социальная инициатива, принятие которой позволит каждому школьнику младших классов независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе. Законопроект направлен на укрепление здоровья наших детей. Вячеслав Володин председатель Госдумы

Законопроект об обеспечении детей начальных классов бесплатным питанием поступил в Госдуму 20 сентября 2019 года. Его авторами выступили Володин и Валентина Матвиенко.