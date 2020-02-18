Прямой эфир
Затраты покроют федеральные и региональные власти.
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли закон о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов школы. Об этом сообщается на сайте думы.
Благодаря закону, дети из начальных классов смогут бесплатно получать горячее питание не менее раза в день. Обеспечение будет осуществляться за счёт федерального бюджета и региональных средств.
Законопроект об обеспечении детей начальных классов бесплатным питанием поступил в Госдуму 20 сентября 2019 года. Его авторами выступили Володин и Валентина Матвиенко.
В январе 2020 года во время послания к Федеральному собранию Владимир Путин заявил об обеспечении детей из младшей школы бесплатным горячим питанием. Он заявил, что это необходимо из-за «расслоения в обществе».
Все по Водонаевой. Вместо того, чтобы исправлять социальную катастрофу, когда родителям не хватает честной зарплаты на питание детей, они с барского плеча издают популистский закон, чтобы сказали спасибо государству, которое покормило детишек.