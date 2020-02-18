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Arthur Khamzin
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Госдума отменила штрафы за демонстрацию нацистской символики в случае использования для осуждения нацизма Материал редакции

До этого граждан могли оштрафовать за это на сумму от одной до четырёх тысяч рублей.

9 комментариев
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Госдума приняла законопроект об отмене административного наказания за демонстрацию нацистской символики, если она используется для формирования негативного отношения к идеологии нацизма. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Депутаты внесли изменения в статью 20.3 КоАП РФ. Согласно этому закону, ранее за демонстрация свастики и другой нацистской символики граждан могли наказать штрафом от одной до четырёх тысяч рублей или арестом на 15 суток. Юридических лиц могли оштрафовать на сумму от 10 до 50 тысяч рублей.

Новая редакция закона разрешает использовать нацистскую символику для осуждения нацизма. В этом случае гражданам не грозит административное наказание.

31 января против калининградского блогера возбудили дело за демонстрацию нацистской символики в переделанном отрывке мультфильма «Тома и Джерри». Он выложил видеоролик в соцсети.

#новости #законы

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9 комментариев
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пепси

4

Обсуждаем нацизм, пацаны!

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Антон Сциталов

пепси
5

УУУУУУ клятi нацисти

Ответить

Антон Сциталов

пепси
3

Осуждаем, а не обсуждаем

Ответить

пепси

Антон
2

Глянул 🐰 ДжоДжо
10/10

Ответить

Антон Сциталов

пепси
1

поддерживаю

Ответить

Andre Macareno

Антон
0

И стопудов закон еще не вступил в силу

Ответить

пепси

Антон
0

Я ХУДОЖНИК Я ТАК ВИЖУ
(понял, понял, да?)

Ответить

Andre Macareno

0

Вольфенштейн — говно!
*сюрикен.жпг*

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Виктор Ганелес

0

@Виталий Иванович Иванов
Пампарам!

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