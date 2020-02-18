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До этого граждан могли оштрафовать за это на сумму от одной до четырёх тысяч рублей.
Госдума приняла законопроект об отмене административного наказания за демонстрацию нацистской символики, если она используется для формирования негативного отношения к идеологии нацизма. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Депутаты внесли изменения в статью 20.3 КоАП РФ. Согласно этому закону, ранее за демонстрация свастики и другой нацистской символики граждан могли наказать штрафом от одной до четырёх тысяч рублей или арестом на 15 суток. Юридических лиц могли оштрафовать на сумму от 10 до 50 тысяч рублей.
Новая редакция закона разрешает использовать нацистскую символику для осуждения нацизма. В этом случае гражданам не грозит административное наказание.
31 января против калининградского блогера возбудили дело за демонстрацию нацистской символики в переделанном отрывке мультфильма «Тома и Джерри». Он выложил видеоролик в соцсети.
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