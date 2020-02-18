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Накануне об этом же заявила и Samsung.
Xiaomi заявила о готовности выполнять требования российского законодательства, предполагающие обязательную предустановку отечественного программного обеспечения (ПО) на свои гаджеты. Об этом пишет RNS.
В компании отметили, что практика предустановки приложений от локальных разработчиков уже «тщательно отработана и активно применяется».
Накануне о готовности предустанавливать российское ПО на смартфоны и другие устройства заявила и Samsung. Компания тоже отметила, что у неё уже есть опыт сотрудничества с разработчиками российского ПО.
2 декабря 2019 года Путин подписал закон о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и другую электронику. В январе ФАС определилась со сроками вступления закона в силу: с 1 июля предустановка будет обязательной для смартфонов, с 1 июля 2021 для планшетов, с 1 июля 2022 для компьютеров, а с 1 июля 2023 года — для Smart TV.
Пополняем список зашквареных.
Xiaomi, как и Samsung, и так предустанавливали Российское ПО
Покупала ми9 ростест, никакого предустановленного российского ПО на нем не было.
Был и остаётся предустановленным Яндекс.
Если его не было, значит аппарат был на европейской прошивке, но это уже не ростест.
Для меня это новость, честно. Ну и хуй с ними тогда, тем более.
Победить их все равно не сможешь, так что возглавь его
Хуавей следующий, а Эппл последним, но все равно сдастся, скриньте.
Huawei с яндексом на борту всегда был
В списке приложений не только яндекс же
Не думаю, что эпл прогнется. Всю историю они только свои приложения ставят независимо от того, работают они вообще в странах продажи или нет. В эпл понимают, что конкуренция - это купить готовый стартап и вкладывать в него, вытесняя конкурентов качеством, а не политическим давлением.
Вообще, жалко, что находятся те, кто легко прогибается, я бы посмотрел на это шоу, откажись вообще все производители техники ставить изначально любое ПО кроме заявленного производителем.
Всё это неслыханная тупость, пользователь сам должен решать нужен ему условный Яндекс [нет] или нет
Ни у кого, кроме особо эмоциональных потребителей, это "прогибом" не считается.
Адаптировали под Японию, ОАЭ, Китай. И под Россию адаптируют, если надо. И необязательно это делать некачественно.
1000 долларов - это 1000 долларов, как-никак. посмотрим - если они и правда не прогнутся - это грозит определенными проблемами и им, и пользователям продукции в России
Все жёны/любовницы/дочери у элитки пользуются айфонами. Ничего они делать не будут. "Поборются" для вида, вот и всё (как с телегой).
В японских айфонах эппле вставляли дополнительный чип для транспортной системы.
Так что вопрос "прогнётся ли эппле" даже не стоит. Делов то.
Мы - беларусы,
Мiрныя людзi
Организую туры в Украину за техникой без анальных зондов.
Мне кажется по факту все телефоны, что в Украину, что в Беларусь попадают через Россию
А вообще мы катаемся в Польшу или Литву, там дешевле
В Беларуси все телефоны, телевизоры и почти вся электронная техника из Польши. Все что продается на онлайнере по хорошей цене.
Все телефоны по факту делаются в Китае, а каким образом они доставляются в страну назначения — абсолютно насрать. Важно, что там не будет дерьма из коробки.
Но в случае с айфонами, так же важно для какой страны они делаются. Например, в айфоне для ОАЭ не будет FaceTime, а в японском или корейском нельзя будет отключить звук затвора камеры.
У нас тут ранее обсуждался закон о регистрации IMEI 😌
Я не в курсе. А что в этом плохого?
У сяоми набор предустановленных приложений зависит от региона прошивки.
На скриншоте mi 9 lite с ru-прошивеой, поэтому можно заметить Яндекс (ещё тикток, облако маил и дзен есть и ещё пара приложух). Они удаляются в один клик.
Так что для сяоми ничего вообще не поменяется.
Чтобы быть не такими, как фсе. А мб это из разряда праворульного движения. Ктож этих азиатов знает?
Кому как привычнее, наверно.
А вообще, кнопки можно отключить и выбрать управление жестами.
Потому что это удобно
Теперь в каждом смартфоне по дефолту будет товарищ майор.
Вместо "привет, Сири" россияне учатся говорить "здравия желаю, товарищ майор".
А в чем проблема? После преобретения всё лишнее поудалять, если сходу не прокатит, то через рут.
Даже рут не нужен.
Это для всякого гугловского говна, вроде гугл-игр, гугл-музыки и т.п.
Повторюсь, сейчас для удаления вообще любых системных приложений рут не требуется. Делается через ADB.
Ссылка http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=837533&view=findpost&p=73374785
Актуально для всех сяоми.
Я что-то не в курсе, этот метод подойдёт всем современным смартфонам?
Мы про сяоми же говорим. Я пишу про них. За других ответить не готов, все слишком сегментировано.
Надо будет попробовать, тем более, что последние годы я только Сяоми и использую.