Накануне об этом же заявила и Samsung.

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Xiaomi заявила о готовности выполнять требования российского законодательства, предполагающие обязательную предустановку отечественного программного обеспечения (ПО) на свои гаджеты. Об этом пишет RNS.

В компании отметили, что практика предустановки приложений от локальных разработчиков уже «тщательно отработана и активно применяется».

Мы привержены соблюдению всех норм российского законодательства, и в случае необходимости установки дополнительного программного обеспечения мы будем устанавливать его в рабочем режиме. пресс-служба Xiaomi

Накануне о готовности предустанавливать российское ПО на смартфоны и другие устройства заявила и Samsung. Компания тоже отметила, что у неё уже есть опыт сотрудничества с разработчиками российского ПО.