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Артём Мазанов
1939

Xiaomi согласилась предустанавливать российское ПО на смартфоны и другие устройства Материал редакции

Накануне об этом же заявила и Samsung.

50 комментариев
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Xiaomi заявила о готовности выполнять требования российского законодательства, предполагающие обязательную предустановку отечественного программного обеспечения (ПО) на свои гаджеты. Об этом пишет RNS.

В компании отметили, что практика предустановки приложений от локальных разработчиков уже «тщательно отработана и активно применяется».

Мы привержены соблюдению всех норм российского законодательства, и в случае необходимости установки дополнительного программного обеспечения мы будем устанавливать его в рабочем режиме.

пресс-служба Xiaomi

Накануне о готовности предустанавливать российское ПО на смартфоны и другие устройства заявила и Samsung. Компания тоже отметила, что у неё уже есть опыт сотрудничества с разработчиками российского ПО.

2 декабря 2019 года Путин подписал закон о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и другую электронику. В январе ФАС определилась со сроками вступления закона в силу: с 1 июля предустановка будет обязательной для смартфонов, с 1 июля 2021 для планшетов, с 1 июля 2022 для компьютеров, а с 1 июля 2023 года — для Smart TV.

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50 комментариев
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the.nightmarez

11

Пополняем список зашквареных.

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Alexander Pankov

the.nightmarez
7

Xiaomi, как и Samsung, и так предустанавливали Российское ПО

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Здешний холод

Alexander
0

Покупала ми9 ростест, никакого предустановленного российского ПО на нем не было.

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Владимир Земсков

Здешний
0

Был и остаётся предустановленным Яндекс.
Если его не было, значит аппарат был на европейской прошивке, но это уже не ростест.

Ответить

the.nightmarez

Alexander
–5

Для меня это новость, честно. Ну и хуй с ними тогда, тем более.

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Уверенный велосипед

the.nightmarez
0

Победить их все равно не сможешь, так что возглавь его

Ответить

Органический ящик

7

Хуавей следующий, а Эппл последним, но все равно сдастся, скриньте.

Ответить

Пожарный кофе

Органический
1

Huawei с яндексом на борту всегда был 

Ответить

Органический ящик

Пожарный
0

В списке приложений не только яндекс же

Ответить

Пожарный кофе

Органический
1

Так не только яндекс на борту

Ответить

Пустой Слава

Органический
0

Не думаю, что эпл прогнется. Всю историю они только свои приложения ставят независимо от того, работают они вообще в странах продажи или нет. В эпл понимают, что конкуренция - это купить готовый стартап и вкладывать в него, вытесняя конкурентов качеством, а не политическим давлением.

Вообще, жалко, что находятся те, кто легко прогибается, я бы посмотрел на это шоу, откажись вообще все производители техники ставить изначально любое ПО кроме заявленного производителем.

Всё это неслыханная тупость, пользователь сам должен решать нужен ему условный Яндекс [нет] или нет

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Уверенный велосипед

Пустой
1

Ни у кого, кроме особо эмоциональных потребителей, это "прогибом" не считается.

Адаптировали под Японию, ОАЭ, Китай. И под Россию адаптируют, если надо. И необязательно это делать некачественно.

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Органический ящик

Пустой
0

1000 долларов - это 1000 долларов, как-никак. посмотрим - если они и правда не прогнутся - это грозит определенными проблемами и им, и пользователям продукции в России

Ответить

Организованный коктейль

Органический
0

Все жёны/любовницы/дочери у элитки пользуются айфонами. Ничего они делать не будут. "Поборются" для вида, вот и всё (как с телегой).

Ответить

Владимир Земсков

Пустой
0

В японских айфонах эппле вставляли дополнительный чип для транспортной системы.
Так что вопрос "прогнётся ли эппле" даже не стоит. Делов то.

Ответить

Evgeniy Smirnov

Органический
0

А Эппл собирался сопротивляться? 

Ответить

Усталый Женя

4

Мы - беларусы,
Мiрныя людзi

Ответить

Беларусь

Усталый
6

Тебе плохо?

Ответить

FF

4

Действительно топ за свои деньги.

Ответить

the.nightmarez

2

Организую туры в Украину за техникой без анальных зондов.

Ответить

Средневековый Илья

the.nightmarez
0

Мне кажется по факту все телефоны, что в Украину, что в Беларусь попадают через Россию 

Ответить

Средневековый Илья

Средневековый
–1

А вообще мы катаемся в Польшу или Литву, там дешевле 

Ответить

Александр Великий

Средневековый
1

В Беларуси все телефоны, телевизоры и почти вся электронная техника из Польши.  Все что продается на онлайнере по хорошей цене.

Ответить

Eugene

Александр
1

которая потом может заблочиться в любой момент, потому что "не предназначена для данного региона", ага

Ответить

Александр

Eugene
0

Пользователи уже сами разблочели 

Ответить

the.nightmarez

Средневековый
0

Все телефоны по факту делаются в Китае, а каким образом они доставляются в страну назначения — абсолютно насрать. Важно, что там не будет дерьма из коробки.

Ответить

Талантливый кофе

the.nightmarez
0

Но в случае с айфонами, так же важно для какой страны они делаются. Например, в айфоне для ОАЭ не будет FaceTime, а в японском или корейском нельзя будет отключить звук затвора камеры.

Ответить

fox_rus

the.nightmarez
0

У нас тут ранее обсуждался закон о регистрации IMEI 😌

Ответить

the.nightmarez

fox_rus
0

Я не в курсе. А что в этом плохого?

Ответить

fox_rus

the.nightmarez
0

Если закон примут, серые (ввезенные) телефоны будут заблокированы

Ответить

Разумный жар

the.nightmarez
0

Алиэкспресс против Тарасэкспресс

Ответить

Максим Пидоренко

the.nightmarez
0

android

без зондов

Ответить

Владимир Земсков

2

У сяоми набор предустановленных приложений зависит от региона прошивки.
На скриншоте mi 9 lite с ru-прошивеой, поэтому можно заметить Яндекс (ещё тикток, облако маил и дзен есть и ещё пара приложух). Они удаляются в один клик.

Так что для сяоми ничего вообще не поменяется.

Ответить

That cat

Владимир
0

Нахуя китайцы кнопки назад и запущенных приложений местами меняют

Ответить

Вячеслав Парамонов

That
0

Чтобы быть не такими, как фсе. А мб это из разряда праворульного движения. Ктож этих азиатов знает?

Ответить

Владимир Земсков

That
0

Кому как привычнее, наверно.
А вообще, кнопки можно отключить и выбрать управление жестами.

Ответить

Максим Пидоренко

That
0

Потому что это удобно

Ответить

That cat

Максим
0

Вообще ни разу

Ответить

Максим Пидоренко

That
0

Ты левша что ли?

Ответить

Andrey Voronin

0

Теперь в каждом смартфоне по дефолту будет товарищ майор.

Ответить

the.nightmarez

Andrey
3

Вместо "привет, Сири" россияне учатся говорить "здравия желаю, товарищ майор".

Ответить

Пенсионный завод

0

А в чем проблема? После преобретения всё лишнее поудалять, если сходу не прокатит, то через рут.

Ответить

Владимир Земсков

Пенсионный
0

Даже рут не нужен.

Ответить

Пенсионный завод

Владимир
0

Это для всякого гугловского говна, вроде гугл-игр, гугл-музыки и т.п.

Ответить

Владимир Земсков

Пенсионный
1

Повторюсь, сейчас для удаления вообще любых системных приложений рут не требуется. Делается через ADB.

Ссылка http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=837533&view=findpost&p=73374785

Актуально для всех сяоми.

Ответить

Пенсионный завод

Владимир
0

Я что-то не в курсе, этот метод подойдёт всем современным смартфонам?

Ответить

Владимир Земсков

Пенсион…
1

Мы про сяоми же говорим. Я пишу про них. За других ответить не готов, все слишком сегментировано.

Ответить

Пенсионный завод

Владимир
1

Надо будет попробовать, тем более, что последние годы я только Сяоми и использую.

Ответить

Пенсионный завод

Владимир
0

Благодарю, почитал в кратце, крутая штука!

Ответить

Mikhail Pukas

0

А потом в одно российское ПО они встроят кейлогер или что похуже. 

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