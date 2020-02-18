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Arthur Khamzin
390

Rambler и «Матч ТВ» отказались от претензий из-за авторских прав. Стороны удалили ролики с отрывками футбольных матчей Материал редакции

Rambler требовала удаления видеороликов с отрывками АПЛ, а «Матч ТВ» — фрагменты РПЛ на «Чемпионате».

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Rambler Group и телеканал «Матч ТВ» подписали отказ от судебных претензий друг к другу. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на совместное заявление компаний.

Стороны заявили, что урегулировали спор во внесудебном порядке. В документе утверждается, что компании удалили спорный контент и организации больше не имеют претензий друг к другу.

Нам важно действовать в рамках правового поля, чтобы формировать прозрачную среду для всех участников, а также следить за соблюдением прав на интеллектуальную собственность. Мы рады, что сегодня нам удалось достигнуть взаимопонимания по данному вопросу.

отрывок из совместного заявления Rambler и «Матч ТВ»

В ноябре 2019 года телеканал «Матч ТВ» подал иск к «Чемпионату» (Championat.com, входит в Rambler Group) из-за трансляций Российской премьер-лиги (РПЛ). Канал потребовал удалить 21 отрывок матчей РПЛ. Мосгорсуд постановил принять обеспечительные меры и удалить противоправный контент.

В декабре 2019 года Rambler подал иск к «Матч ТВ» из-за распространения видеофрагментов Английской премьер-лиги (АПЛ). Незадолго до иска Роскомнадзор заявил, что телеканал удалил противоправный контент и отказался блокировать сайт компании.

#новости #rambler #матчтв

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7 комментариев
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George Weiller

1

История в два акта

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George Weiller

George
1
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Торговый Влад

1

Жаба с гадюкой

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Al K

0

Жаба с гадюкой заключили перемирие 

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Андрей Рядькин

0

Какое то двоякое впечатление от ОККО. качественно особо ничего не поменялось в отличии от Матч ТВ, сайт иногда весит, ЛЧ нет. Только пару программ интересных появилось.

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Кирилл Печорин

Андрей
0

Эммм, хз, как это ничего не поменялось. 
1. Можно легко и просто переключаться между трансляциями, без доп плат поискам по каналам или переживать, что просто не будут показывать. 
2. Просмотр повтора или обзора - без проблем, все своевременно, и главное - не пишут счёт. 
3. Работают лучшие комментаторы - ну это имхо. количество, и качество контента в раза больше, чем у матча. 
4. никто не лижет очко зениту 
5. На примере Хаита видно, что человек работает над собой, старается, а не как чердак мнит что он топчик. 
6. Не видел популистских или идиотских высказываний типа "мозг фелпса меньше, чем у рыбы" 
Да, вы мне скажите, что были перебои с трансляциями - но эти случаи можно пересчитать, над ними работают и извиняются и это вполне было ожидаемо, и покажите сервис, где нет перебоев 

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Андрей Вельц

0

втт

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