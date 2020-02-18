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Rambler требовала удаления видеороликов с отрывками АПЛ, а «Матч ТВ» — фрагменты РПЛ на «Чемпионате».
Rambler Group и телеканал «Матч ТВ» подписали отказ от судебных претензий друг к другу. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на совместное заявление компаний.
Стороны заявили, что урегулировали спор во внесудебном порядке. В документе утверждается, что компании удалили спорный контент и организации больше не имеют претензий друг к другу.
В ноябре 2019 года телеканал «Матч ТВ» подал иск к «Чемпионату» (Championat.com, входит в Rambler Group) из-за трансляций Российской премьер-лиги (РПЛ). Канал потребовал удалить 21 отрывок матчей РПЛ. Мосгорсуд постановил принять обеспечительные меры и удалить противоправный контент.
В декабре 2019 года Rambler подал иск к «Матч ТВ» из-за распространения видеофрагментов Английской премьер-лиги (АПЛ). Незадолго до иска Роскомнадзор заявил, что телеканал удалил противоправный контент и отказался блокировать сайт компании.
История в два акта
Какое то двоякое впечатление от ОККО. качественно особо ничего не поменялось в отличии от Матч ТВ, сайт иногда весит, ЛЧ нет. Только пару программ интересных появилось.
Эммм, хз, как это ничего не поменялось.
1. Можно легко и просто переключаться между трансляциями, без доп плат поискам по каналам или переживать, что просто не будут показывать.
2. Просмотр повтора или обзора - без проблем, все своевременно, и главное - не пишут счёт.
3. Работают лучшие комментаторы - ну это имхо. количество, и качество контента в раза больше, чем у матча.
4. никто не лижет очко зениту
5. На примере Хаита видно, что человек работает над собой, старается, а не как чердак мнит что он топчик.
6. Не видел популистских или идиотских высказываний типа "мозг фелпса меньше, чем у рыбы"
Да, вы мне скажите, что были перебои с трансляциями - но эти случаи можно пересчитать, над ними работают и извиняются и это вполне было ожидаемо, и покажите сервис, где нет перебоев