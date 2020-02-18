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Одиннадцатиклассник вступил с депутатом в дискуссию, что не понравилось педагогу.
Судебный участок города Шахты Ростовской области оштрафовал на 10 тысяч рублей учителя Алексея Желтова, который назвал ученика «клиническим дегенератом» после встречи с депутатом «Единой России». Об этом пишет «МБХ медиа».
Педагог получил штраф по статье 5.61 КоАП («Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме»).
13 декабря 2019 года стало известно, что Желтов оскорбил одиннадцатиклассника после того, как тот на открытом уроке вступил в дискуссию с депутатом заксобрания области от «Единой России». Как рассказали свидетели, педагог также ударил ученика свёрнутыми листами бумаги.
После этого учителя отстранили от уроков, полицейские отказались заводить уголовное дело, но прокуратура составила административное дело об оскорблении.
Он должен быть уволен, в принципе. Какой штраф?
Человек в ВУЗе учился, где ему рассказывали об инструментах, которые помогают организовывать детей, а он ими не пользуется от слова "совсем".
Вот было бы классно, если бы родители не оставили эту историю.
Человек в ВУЗе учился
Не факт.
Хватает училища или колледжа
К людям, преподающим в началке, требования должны быть не меньше. Это же возраст формирования мировоззрения.
Жаль, что большенство родителей не бьются за честь и психическое здоровье своих детей со школами и вот такими учителями.
Мой брат двоюродный во втором классе, училка орет на детей и бьет их, а из всего класса не довольна лишь моя тетя и ещё одна мадам, которая отказывается объединяться и добиваться отстранения потому что «я не конфликтная».
В этой стране почему-то у людей наглухо отбита потребность отстаивать свои права без скандалов. У нас или ругаться можно, или в дёсны целоваться. А просто разговаривать почему-то нельзя.
Чет звучит как-то фантастически. Тут родители на каждый чих прибегают "почему у моего деточки стоит Н вместо УП? Почему вы спрашивали у него ДЗ и поставили 2, ведь он болел? и т.д. и т.д." А тут у тебя учительница бьет детей.
Я не знаю, что там за класс собрался, но родители считают, что незнакомая тетка имеет полное право давать их ребёнку по заднице, если «он заслужил».
Например, дети бегали и кричали. О ужас какой!
*родители считают, что незнакомая тетка имеет полное право давать их ребёнку по заднице, если «он заслужил».*
А где об этом рассказывается? 🤔
Ну а так, согласен с Вами, конечно. Здоровые дети всенепременно должны бегать и кричать. Иначе нужно незамедлительно вызывать скорую детскую психиатрическую помощь. 🤷🏼♂️
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Вот, что мне удивительно. Я пошел в школу в 98 году. У нас учительница была совдеповской закалки, таскала нас за волосы, могла стукнуть головой (слегка) об доску.
Но сейчас среди родителей царит культ детоцентризма. Они детей хоть контролируют, но при этом выполняют все их просьбы и готовы порвать за них любого кто на них покусится.
*В этой стране*
Дорогой камрад, в «этой стране», в моих местах, на частичке моей любимой Родины России, родители собрались и не допустили, например, принудительный агитпроп РО «РПЦ МП» в школах.
Предлагаю Вам избегать необоснованной абсолютизации. Абсолютные обобщения редко бывают верными.
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В общем-то, да. Однако, справедливости ради, образовательный ценз не гарантирует педагогические способности. История знает гениальных педагогов, которые и читать/писать-то не умели. 🤷🏼♂️
Одно из моих крайне немногих добрых школьных воспоминаний — учитель природоведения в 4-м классе. У него не было высшего образования, но его коллегам после вуза до него было «как пешком до Луны». Сильно жалею, что вёл себя плохо на его уроках. 🤦🏼♂️
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Хуйню порешь ты. Я учился в педколледже - мои одногрупники и в старшей школе учили и в ВУЗе учат до сих пор.
Пфф, кафедра сварки наверное, или что-то подобное типа обработка давлением. Можно много вспомнить дисциплин, где могли бы взять из колледжа.
Мой преподаватель по обработке давлением всегда утверждал ахинею, что "СИ это плохо так как она подразумевает измерение массы в Ньютонах". После подобных фраз я сомневаюсь, что у него было высшее.
Не, Паша, после четвёртого класса только и исключительно вуз — так и в СССР было.
Виталий Иванович, при всём моём к Вам уважении, я пока в психушке на учёте не состою, со зрением и слухом у меня нормально, и мои знакомые с колледжевским образованием преподают в ВУЗах, а до этого в школах. Врать мне не интересно уже много лет.
>полицейские отказались заводить уловное дело
Убъют - приходите.
Если что - как такового состава преступления здесь нет. Но наверное было бы правильно такого педагога попугать хоть какой-нибудь ответственностью, помимо 10к за оскорбление.
Хоть бы чтоли 136 УК ему пригрозили
При чем тут уголовка? Штраф и отстранение самое адекватное наказание.
Училка сделала фото в купальнике
Уволить нахуй
Неадекватный социопат и серийный лизатель накинулся на школьника
Малорик
Т.е. я не понимаю. Молодой человек, голова не должна быть заср*на Первым каналом, наверняка активно пользуется инетом, пожалуйста, смотри в Ютюбе ролики про жуликов, всякие там расследования или хотя бы читай смешные комментарии на TJ, просвещайся. Но нет!
Хотя... Откуда он? Шахты Ростовская область? Аномальная зона, родина маньяков. Тогда понятно.
На паблик РашаТудей в VK 1.2 миллиона подписано.
Наличие инета еще не признак того, что человек будет что-то искать, сопоставлять и анализировать. В регионах тем более, там большинство дальше той же ВК и не ходит, особо.
Меня очень часто удивляет, как люди с таким ущербным мышлением и явно быдловатыми замашками в принципе работают в школе и называются педагогами? Вроде в образование должны идти люди с вышкой и наличием какого-никакого критического мышления.
Судя по записанному фрагменту, этот ученик не такой уж и святой - курить возле кабинета и, скорее всего, это не единственная его выходка. Учитель сорвался, нервы не железные, за что справедливо получил штраф, в следующий раз будет выбирать выражения. Зачем его увольнять?
Затем. Что его срыв — это профнепригодность!
Не важно, что делает ученик. Что бы он не творил — это не повод срываться на оскорбление личности. Он учитель, которого учили, как с такими справляться не прибегая к низости.
учили
Не учили. Этому можно только научиться в ходе практики.
Ващет в педвузах этому учат.
Тебе бы лишь расстреливать. А работать кто будет?
Он очевидно работать не хочет. Иначе нашёл бы другой способ решить проблему с учеником.
"Нервы не железные". Так про любое преступление можно сказать.
Ограбил человек банк, жить в голоде немоготу, нервы не железные, вот и сорвался.
Потому не считаю, что фраза имеет хоть сколь оправдательный смысл.
Ты из тех, кто терпит, когда ему на лицо ссут?
Я из тех, кто считает, что "нервы не железные" не имеет оправдательного смысла.
Так, падажжи, если тебе будут ссать на лицо - ты стерпишь?
у вас срач не получится, он все списывает на манипуляции не железными нервами, ты защищаешь позицию, что могут довести и нервы действительно не железные (последние крутые истории про избиение учителей тому свидетельство), но он все будет выкручивать на то, что бездоказуемо довели или нет, "нервы не железные" в любом случае манипуляция)
ну это до первого школьника, который ему зубы выбьет или его ребенку голову проломит))
Анна, поясню. "Не стерпеть" можно по-разному. Можно обдуманно, а можно "с психу", когда методы приводят к тяжелым травмам провокатора или иным несоразмерным последствиям.
Именно во втором случае обычно и говорят про нервы и я не считаю это оправданием.
Вырубить вора - соразмерно.
Орать на ученика - несоразмерно.
а можно "с психу", когда методы приводят к тяжелым травмам провокатора
Вспоминаем случай со стаканчиком
Да, и в случае со стаканчиком нервы не являются оправданием и полную вину (в моральном смысле, в юридическом не сложилось) за нападение на безоружных людей несут полицейские
Орать на ученика - несоразмерно.
Ты просто наверное не в курсе какими правами ученики последнее время обладают, на них не то что орать нельзя, им слова кривого сказать нельзя. Я против насильственных методов, но в определенном возрасте у определенной категории детей, особенно из проблемных семей это создает такую свободу для творчества, что может закончится весьма серьезно.
А они очень не тупые, гораздо более развитые чем сверстники, а также зачастую гораздо более неуправляемые и пользоваться гешефтами таких прав умеют хорошо.
И преподаватель что-то изменит, наорав на ученика? Сомневаюсь. Мне кажется это проигрышной стратегией поведения.
Нет, вряд ли изменит, но это к вопросу о не железных нервах. Ты считаешь, что педагогами должны быть высококвалифицированные специалисты, которые еще и должны уметь владеть практиками сублимации гнева и желательно иметь вскользь представление о психиатрии, психологии и неплохо бы с практикой)
Однако я что-то не понимаю, в какой это момент им стали так платить в обычных школах, чтобы специалисты такого уровня там оказались.
Не стерплю.
А потом ещё и заяву напишу.
Вот видишь: пиздюк просто первый пожаловался, а препод терпел.
Кто плохой? Препод.
Г - лоГика.
Не понял, а на что мог пожаловаться преподаватель? На то, что ученик с кем-то вступил в диалог?
Не понял, а на что мог пожаловаться преподаватель?
На то что он курил возле класса, как минимум, несмотря на замечания. Его как по мне за это вообще из школы должны были выкинуть.
Следовало жаловаться. Школа - общественное место, курение запрещено.
Но какое отношение это имеет именно к истории не понимаю. Его так курение (и возможно иные проступки) выбесило, хотите сказать, что "нервы сдали"?
Ну так решение есть: докладная. Сохраняет и психику, и время, и освобождает бюджетное место ученика, если она повторная. Если первая, то ставит ученика в новое положения риска отчисления.
Ну так решение есть: докладная.
Понятно, ты из категории "если вас пытаются избить, так пишите заявление, будет дело, как минимум административка!", ну то есть из категории, которая в теории збс знает что бывает, а на практике дела не имела и вообще откроет много нового для себя, когда заимеет.
Не так. Я считаю, что написание документа - первая инстанция, которая, если не даёт помощи, возможно, открывает моральное право на иные поступки. Но попытаться урегулировать по уставу в таких никчемных делах как курение в школе стоит именно сначала "по бумажке". Если преподаватель предпочитает личную беседу, значит берет на себя ответственность за своё решение в виде необходимости дольше иметь ученика в своём классе.
Может поинтересуемся (я только не знаю как), а писал он и остальные учителя докладные? Уверена, что да. И не одну) И что ничего, традиционно, никому не было.
А историю помнишь с тем как батя чей-то навалял ненормальному мелкому, который детей избивал в классе? Считаешь, что его выкинуть не пытались?
Докажите мне, что да-писал, и я замолчу. На аудио создаётся впечатление, что матери удалось переубедить преподавателя.
Ученика законно удалить из школы можно только при условии если ему 18 лет. До 18 лет его обязаны держать либо в школе или же в колледжах, технарях.
Полагаю, возможен насильственный перевод в другой класс, а в случае с объединенными учебными заведениями - в другую школу (хотя на бумажках будет тот же номер школы).
Вроде в образование должны
Умные люди идут деньги зарабатывать, а не вот это вот всё за гроши.
Умные люди идут деньги зарабатывать
Донатами
Такие люди даже директорами молочных комбинатов работают.
Удивляется он!
Вроде в образование должны идти люди с вышкой и наличием какого-никакого критического мышления.
как хорошо что для комментирования на тж наличие этого самого мышления необязательно
Пропутинский попущ порвался? И что?
вся прелесть этих подслушанных записей, что можно записать только нужный тебе эпизод или обрезать ненужное, а потом уже выложить на всеобщий суд
Ну да, это та самая охуенная новость, в которой дегенерат курил рядом с классом, был гоняем за то, а потом еще случился конфликт из-за единоросса, дегенеративное поведение еще в прошлый раз упомянули вскользь, а сейчас как не выгодное и вовсе опустили. Удобно.
Да, учитель, конечно, не должен себя так вести.
Однако, я уверен, это был не беспочвенный срыв: этот ученик не отличался сообразительностью, раз курил возле кабинета, поэтому, наверняка, он задавал депутату тупые вопросы и кидал дешёвые предъявы. Разве вам было бы интересно наблюдать спор глупого школьника с политиком?
Хейтить единоросов тоже надо с умом.
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Спасибо тж, теперь я знаю что кривыми руками можно заставить андроид одновременно воспроизводить как минимум два аудио-потока в bluetooth.
Я уж думал, я ёбнулся и в моей голове кто-то орёт.
полицейские отказались заводить уловное дело
Ох какие парты он наверное им купил.
педагог также ударил ученика свёрнутыми листами бумаги
Чем оскорбил, наверное, религиозные чувства верующих