Одиннадцатиклассник вступил с депутатом в дискуссию, что не понравилось педагогу.

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Видео Baza​

Судебный участок города Шахты Ростовской области оштрафовал на 10 тысяч рублей учителя Алексея Желтова, который назвал ученика «клиническим дегенератом» после встречи с депутатом «Единой России». Об этом пишет «МБХ медиа».

Педагог получил штраф по статье 5.61 КоАП («Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме»).

13 декабря 2019 года стало известно, что Желтов оскорбил одиннадцатиклассника после того, как тот на открытом уроке вступил в дискуссию с депутатом заксобрания области от «Единой России». Как рассказали свидетели, педагог также ударил ученика свёрнутыми листами бумаги.

Ты, б***ь идиот клинический. Этот человек помогает школе, мебель покупал. Это человек, который реально помогает, ты не забывай.

Алексей Желтов цитата из видео Baza