Силовики утверждают, что это последователи Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в керченском колледже.

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ФСБ задержала в Крыму двух подростков по подозрению в терроризме. Об этом сообщается на сайте ведомства. Силовики считают, что задержанные готовили теракты в образовательных учреждениях в Керчи.

Ведомство изъяло у подростков (фигуранты 2003 и 2004 года рождения) самодельные бомбы и другие компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Представители спецслужбы заявили, что задержанные проводили испытания пробных взрывных устройств на домашних животных. Кроме этого, они якобы администрировали в соцсетях и мессенджерах «группы смерти», в которых склоняли пользователей к совершению аналогичных преступлений.

Сейчас ведомство решает вопрос о возбуждении уголовных дел за подготовку и покушение на совершение преступления (статья 30 УК РФ) и за подготовку теракта (статья 205 УК РФ).

ФСБ утверждает, что задержанные являются последователями Владислава Рослякова, который устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года. По данным Центра общественных связей (ЦОС), один из участников в подготовке терактов одобрил действия Рослякова в соцсетях. После этого с ним проводились профилактические беседы, но несмотря на это он вступил в сообщество неонацистов.