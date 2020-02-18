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Силовики утверждают, что это последователи Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в керченском колледже.
ФСБ задержала в Крыму двух подростков по подозрению в терроризме. Об этом сообщается на сайте ведомства. Силовики считают, что задержанные готовили теракты в образовательных учреждениях в Керчи.
Ведомство изъяло у подростков (фигуранты 2003 и 2004 года рождения) самодельные бомбы и другие компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Представители спецслужбы заявили, что задержанные проводили испытания пробных взрывных устройств на домашних животных. Кроме этого, они якобы администрировали в соцсетях и мессенджерах «группы смерти», в которых склоняли пользователей к совершению аналогичных преступлений.
Сейчас ведомство решает вопрос о возбуждении уголовных дел за подготовку и покушение на совершение преступления (статья 30 УК РФ) и за подготовку теракта (статья 205 УК РФ).
ФСБ утверждает, что задержанные являются последователями Владислава Рослякова, который устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года. По данным Центра общественных связей (ЦОС), один из участников в подготовке терактов одобрил действия Рослякова в соцсетях. После этого с ним проводились профилактические беседы, но несмотря на это он вступил в сообщество неонацистов.
17 октября 2018 года студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил теракт в учебном заведении. Из-за его действий погиб 21 человек и более 50 получили ранения. После атаки Росляков застрелился.
Вы не представляете, как доставляет читать всю эту поеботу, находясь за пределами РФ.
Типо в укр лучше. Серьезно, хуйню написал)
Серьёзно. Гораздо лучше. И спокойнее.
Ты же понимаешь что не у всех есть возможность уехать из рашки или ее изменить хоть на каком-то уровне?
Большинство не уезжают потому что лень и ссыкотно. Пусть новости добавляют ссыкотности и с другой стороны. Чтобы всегда было ссыкотно и везде.
Типичный вид из окна спокойного украинского района
Как же похорошел Киев при Кличко
Ладно нас в РФ заставляют читать поеботу, но ты то, в свободной стране, зачем её читаешь?
Скоро у школьников найдут еще ядерные боеголовки