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Arthur Khamzin
870

В Крыму задержали двух подростков. ФСБ считает, что они готовили теракты в Керчи Материал редакции

Силовики утверждают, что это последователи Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в керченском колледже.

15 комментариев
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ФСБ задержала в Крыму двух подростков по подозрению в терроризме. Об этом сообщается на сайте ведомства. Силовики считают, что задержанные готовили теракты в образовательных учреждениях в Керчи.

Ведомство изъяло у подростков (фигуранты 2003 и 2004 года рождения) самодельные бомбы и другие компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Представители спецслужбы заявили, что задержанные проводили испытания пробных взрывных устройств на домашних животных. Кроме этого, они якобы администрировали в соцсетях и мессенджерах «группы смерти», в которых склоняли пользователей к совершению аналогичных преступлений.

Сейчас ведомство решает вопрос о возбуждении уголовных дел за подготовку и покушение на совершение преступления (статья 30 УК РФ) и за подготовку теракта (статья 205 УК РФ).

ФСБ утверждает, что задержанные являются последователями Владислава Рослякова, который устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года. По данным Центра общественных связей (ЦОС), один из участников в подготовке терактов одобрил действия Рослякова в соцсетях. После этого с ним проводились профилактические беседы, но несмотря на это он вступил в сообщество неонацистов.

17 октября 2018 года студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил теракт в учебном заведении. Из-за его действий погиб 21 человек и более 50 получили ранения. После атаки Росляков застрелился.

Студент колледжа устроил в Керчи массовую…
Власти не могут определиться, считать ли произошедшее терактом. В Крыму объявили трёхдневный траур.
tjournal.ru

#новости #регионы

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15 комментариев
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Эдуард Гладышев

18

Пресс-служба МВД опубликовала фото изъятой взрывчатки

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the.nightmarez

–6

Вы не представляете, как доставляет читать всю эту поеботу, находясь за пределами РФ.

Ответить

Кредитный волк

the.nightmarez
6

Типо в укр лучше. Серьезно, хуйню написал)

Ответить

the.nightmarez

Кредитный
0

Серьёзно. Гораздо лучше. И спокойнее.

Ответить

Кредитный волк

the.nightmarez
1

Ты же понимаешь что не у всех есть возможность уехать из рашки или ее изменить хоть на каком-то уровне?

Ответить

Dmitry Shiryaev

Кредитный
0

Большинство не уезжают потому что лень и ссыкотно. Пусть новости добавляют ссыкотности и с другой стороны. Чтобы всегда было ссыкотно и везде.

Ответить

Иван Семёныч

the.nightmarez
0

Типичный вид из окна спокойного украинского района

Ответить

Призванный клуб

Иван
3

Как же похорошел Киев при Кличко

Ответить

Иван Семёныч

Призван…
0

Бывший боксёр, добавил брутальности столице

Ответить

Эдуард Гладышев

the.nightmarez
0

Ладно нас в РФ заставляют читать поеботу, но ты то, в свободной стране, зачем её читаешь?

Ответить

Ярослав

1

администрировали в соцсетях и мессенджерах «группы смерти»

Шёл 2020

Ответить

Кредитный волк

0

Запретить школьников!
P.s Керч ассоциируется только с этим клипом

Ответить

Леонид Федотов

0

Центра общественных связей (ЦОС)

Ого, у нас даже такое есть?

Ответить

Brown Zweig

0

Скоро у школьников найдут еще ядерные боеголовки

Ответить

Романтический фонарь

Brown
0

Ну а что, военторги в любом районе есть

Ответить
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