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Arthur Khamzin
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Фигуранту «московского дела» Андрею Баршаю дали три года условно за толчок в спину росгвардейца Материал редакции

Он стал последним фигурантом «московского дела».

3 комментария
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Мещанский суд Москвы приговорил фигуранта «московского дела» и студента Московского авиационного института (МАИ) Андрея Баршая к трём годам условно за толчок росгвардейца в спину. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Студента МАИ арестовали в октябре 2019 года. По версии следствия, на несогласованной акции 27 июля Баршай с разбега толкнул в спину сотрудника Росгвардии. Его обвинили в применении насилия к представителю власти (статья 318 УК РФ). Силовик заявил, что испытал боль от действий обвиняемого, но не обращался за медицинской помощью.

На одном из заседаний Баршай рассказал о суицидальных мыслях, после чего его отправили на психиатрическую экспертизу. Студента признали вменяемым.

Прокурор потребовал для студента 3,5 года колонии. На суде Баршай не признал вину, но он извинился перед росгвардейцем и заявил, что «был неправ».

#новости #московскоедело

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3 комментария
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rossoshmap

1

 Об этом сообщает «Коммерсантъ».

404 сообщает Коммерсантъ

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Dmitry Shiryaev

rossoshmap
1

https://www.kommersant.ru/doc/4260000 же

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Dmitry Shiryaev

0

"с щедрой барской руки"

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