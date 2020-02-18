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Он стал последним фигурантом «московского дела».
Мещанский суд Москвы приговорил фигуранта «московского дела» и студента Московского авиационного института (МАИ) Андрея Баршая к трём годам условно за толчок росгвардейца в спину. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Студента МАИ арестовали в октябре 2019 года. По версии следствия, на несогласованной акции 27 июля Баршай с разбега толкнул в спину сотрудника Росгвардии. Его обвинили в применении насилия к представителю власти (статья 318 УК РФ). Силовик заявил, что испытал боль от действий обвиняемого, но не обращался за медицинской помощью.
На одном из заседаний Баршай рассказал о суицидальных мыслях, после чего его отправили на психиатрическую экспертизу. Студента признали вменяемым.
Прокурор потребовал для студента 3,5 года колонии. На суде Баршай не признал вину, но он извинился перед росгвардейцем и заявил, что «был неправ».
Об этом сообщает «Коммерсантъ».
404 сообщает Коммерсантъ