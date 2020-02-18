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Продолжит ли он работать в администрации, не уточняется.
Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента. Об этом сообщается на сайте Кремля. Причина решения неизвестна. Продолжит ли он работать в администрации президента, не уточняется.
В конце января об уходе Суркова сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков и главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. По данным Чеснакова, Сурков решил уйти из правительства из-за смены политического курса в отношении Украины. Венедиктов подчеркнул, что этой работой теперь займётся Дмитрий Козак.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг утверждения о смене политического курса в отношении Украины, но подтвердил, что теперь этими вопросами будет заниматься Козак.
Сурков работает в правительстве с 1999 года, когда он стал помощником главы администрации президента Александра Волошина. С 2011 по 2013 год он был помощником двух премьер-министров — Владимира Путина и Дмитрия Медведева. С 2013 он вернулся в администрацию президента в должности помощника главы государства.
Ждём возвращения на тж 👍☝️
miss me?)
Ebtb ты олд
т.е больше не будет сурковской пропаганды? ушла эпоха
А у него была пропаганда?
Ждём Путина на TJ. Мне нравится как эта схема работает🤭
не дождешься, я и тебя переживу
Как вы себя чувствуете в интернете, когда все думают что это очередная фэйковая страница и не воспринимают вас в серьёз?
Здравствуйте. Когда окончательное решение украинского вопроса?
Интересно связано ли это как-то с тем, что следственная группа
по Боингу официально публиковала прослушки с голосом Суркова
в ноябре, или это просто банальная перетасовка ?