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Arthur Khamzin
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Путин освободил Суркова от должности помощника президента. Его называли куратором работы с Украиной Материал редакции

Продолжит ли он работать в администрации, не уточняется.

19 комментариев
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Фото Михаил Климентьев, пресс-служба президента РФ

Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента. Об этом сообщается на сайте Кремля. Причина решения неизвестна. Продолжит ли он работать в администрации президента, не уточняется.

В конце января об уходе Суркова сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков и главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. По данным Чеснакова, Сурков решил уйти из правительства из-за смены политического курса в отношении Украины. Венедиктов подчеркнул, что этой работой теперь займётся Дмитрий Козак.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг утверждения о смене политического курса в отношении Украины, но подтвердил, что теперь этими вопросами будет заниматься Козак.

Сурков работает в правительстве с 1999 года, когда он стал помощником главы администрации президента Александра Волошина. С 2011 по 2013 год он был помощником двух премьер-министров — Владимира Путина и Дмитрия Медведева. С 2013 он вернулся в администрацию президента в должности помощника главы государства.

#новости #правительство #политика

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19 комментариев
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Taktischer Corgi

10

Ждём возвращения на тж 👍☝️

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Владислав Сурков

Taktischer
17

miss me?)

Ответить

Taktischer Corgi

Владислав
3

Не тот конечно, но на первое время сойдёт

Ответить

Пожарный кофе

Taktischer
2

Ebtb ты олд

Ответить

Taktischer Corgi

Пожарный
0

Это не я

Ответить

Андрей Заварзин

5

т.е больше не будет сурковской пропаганды? ушла эпоха

Ответить

Современный Женя

Андрей
1

А у него была пропаганда? 

Ответить

Katerina Dunaeva

Современный
1
Ответить

Современный Женя

Katerina
0

-Вы сурковская пропаганда, вы сурковская пропаганда 😂

Ответить

Андрей Заварзин

Современный
1

Сразу видно ньюфага

Ответить

Усталый Женя

1

Ждём Путина на TJ. Мне нравится как эта схема работает🤭

Ответить

Владимир Путин

Усталый
7

не дождешься, я и тебя переживу 

Ответить

Усталый Женя

Владимир
2

Как вы себя чувствуете в интернете, когда все думают что это очередная фэйковая страница и не воспринимают вас в серьёз?

Ответить

Владимир Путин

Усталый
1

Всему свое время 

Ответить

Разумный жар

Владимир
1

Здравствуйте. Когда окончательное решение украинского вопроса?

Ответить

Владимир Путин

Разумный
1

Работаем над этой проблемой 

Ответить

Озорной Лис

3

Интересно связано ли это как-то с тем, что следственная группа 
по Боингу официально публиковала прослушки с голосом Суркова
в ноябре, или это просто банальная перетасовка ?

Ответить

Тактический мангал

2

Это всё сурковская пропаганда

Ответить

Заур Зауров

1

А чо бывший шеф 50 лярдов отсудил у нынешнего так что есть куда вернуться

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