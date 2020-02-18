Запрет начнёт действовать с 20 февраля.

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о введении временного запрета на въезд граждан Китая в Россию. Об этом «Интерфаксу» рассказали в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Запрет начнёт действовать с 20 февраля. В сообщении утверждается, что это связано с «ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР». По данным издания, он распространяется на частные, туристические и учебные поездки. Также это коснётся трудовой деятельности граждан Китая в России.

В связи с этим с 19 февраля власти также приостановят оформление документов и выдачу приглашений на въезд в Россиию студентов из КНР.