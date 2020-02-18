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Arthur Khamzin
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Гражданам Китая временно запретят въезд в Россию из-за «ухудшения эпидемиологической обстановки в КНР» Материал редакции

Запрет начнёт действовать с 20 февраля.

13 комментариев
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о введении временного запрета на въезд граждан Китая в Россию. Об этом «Интерфаксу» рассказали в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Запрет начнёт действовать с 20 февраля. В сообщении утверждается, что это связано с «ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР». По данным издания, он распространяется на частные, туристические и учебные поездки. Также это коснётся трудовой деятельности граждан Китая в России.

В связи с этим с 19 февраля власти также приостановят оформление документов и выдачу приглашений на въезд в Россиию студентов из КНР.

18 февраля агентство Associated Press сообщило о 1868 погибших от коронавируса Covid-19. Предположительно, около 80% заражённых переносят заболевание в лёгкой форме. Всего в Китае зарегистрировано более 72,4 тысяч больных коронавирусом.

#новости #коронавирус #вирусизкитая

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13 комментариев
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po_leen0m

21
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Danya Rubik

po_leen0m
12
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Растительный Гоша

13
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Александр Хнычков

3

Проверю через недельку на Байкале. По идее, должно быть совсем пусто там тогда

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Кредитный волк

Александр
1

Почему ты нас игнорируешь(((

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Александр Хнычков

Кредитный
0

Где?

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Кредитный волк

Александр
0

Все, прости) иногда стоит проверять перед тем как спрашивать)

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Кто этим занимается? Как их делать или кого просить?
tjournal.ru
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Жаркий спрей

Александр
–1

Прошло 130 секунд с моей жалобы, а твинк меглина до сих пор не забанен

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rossoshmap

2
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Taktischer Corgi

1

 Причиной стало «ухудшение эпидемиологической обстановки в КНР».

А вот и нiт
Причиной стала вспышка расизма

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Исполнительный Илья

0

А с двойным гражданством?

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Жаркий спрей

Исполнительный
1

В Китае нет двойного гражданства

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Нормальный завод

0

Крайне сложный уровень явно.

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