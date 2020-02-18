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Запрет начнёт действовать с 20 февраля.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о введении временного запрета на въезд граждан Китая в Россию. Об этом «Интерфаксу» рассказали в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.
Запрет начнёт действовать с 20 февраля. В сообщении утверждается, что это связано с «ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР». По данным издания, он распространяется на частные, туристические и учебные поездки. Также это коснётся трудовой деятельности граждан Китая в России.
В связи с этим с 19 февраля власти также приостановят оформление документов и выдачу приглашений на въезд в Россиию студентов из КНР.
18 февраля агентство Associated Press сообщило о 1868 погибших от коронавируса Covid-19. Предположительно, около 80% заражённых переносят заболевание в лёгкой форме. Всего в Китае зарегистрировано более 72,4 тысяч больных коронавирусом.
Проверю через недельку на Байкале. По идее, должно быть совсем пусто там тогда
Почему ты нас игнорируешь(((
Где?
Все, прости) иногда стоит проверять перед тем как спрашивать)
Прошло 130 секунд с моей жалобы, а твинк меглина до сих пор не забанен
Причиной стало «ухудшение эпидемиологической обстановки в КНР».
А вот и нiт
Причиной стала вспышка расизма
А с двойным гражданством?