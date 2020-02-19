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Использование системы быстрых платежей позволит сэкономить бизнесу средства на обработке транзакций.
Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «О защите прав потребителей», согласно которым предпринимателей обяжут принимать безналичную оплату, включая системы быстрых платежей (СБП — платежи по QR-коду). Об этом пишет «Коммерсантъ».
Глава Роспотребнадзора Анна Потапова заявила, что «карта должна получить большее распространение и приниматься в большем количестве объектов торговли или предоставления услуг». Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что речь идёт не только о пластиковых картах, но и СБП.
Руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек считает, что СБП это серьёзная альтернатива традиционным видам оплаты. По его мнению, это поможет предпринимателям сэкономить средства на комиссии за обработку платежей (эквайринг).
Руководитель отдела «Малого бизнеса» Альфа-банка Денис Осин заявил, что снижение станет особенно значимым для индивидуальных предпринимателей. По его данным, в сегменте микробизнеса около 3,3 миллионов человек, которые платят 6% в виде налога и 2% за эквайринг.
Заставит, заметили? Не обсудит с бизнесом, не предложит бизнесу, а именно заставит. В России все учреждения являются инструментом для принуждения к чему бы то ни было, начиная с детского сада и заканчивая столовкой, где грузная женщина велит тебе брать именно гречку с сосиской, когда ты хочешь пюрешку с котлетками.