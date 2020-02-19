Использование системы быстрых платежей позволит сэкономить бизнесу средства на обработке транзакций.

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Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «О защите прав потребителей», согласно которым предпринимателей обяжут принимать безналичную оплату, включая системы быстрых платежей (СБП — платежи по QR-коду). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Глава Роспотребнадзора Анна Потапова заявила, что «карта должна получить большее распространение и приниматься в большем количестве объектов торговли или предоставления услуг». Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что речь идёт не только о пластиковых картах, но и СБП.

Руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек считает, что СБП это серьёзная альтернатива традиционным видам оплаты. По его мнению, это поможет предпринимателям сэкономить средства на комиссии за обработку платежей (эквайринг).

Юридические лица в среднем платят банкам около 2% от суммы покупки за возможность приёма безналичных платежей. В СБП для большинства торгово-сервисных предприятий эта комиссия составит 0,4%;

Ниже расходы на установку оборудования. Для оплаты по СБП достаточно распечатаного QR-кода на листе бумаги;