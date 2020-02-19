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Arthur Khamzin
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«Ъ»: Госдума обяжет бизнес принимать безналичную оплату, включая быстрые платежи по QR-коду Материал редакции

Использование системы быстрых платежей позволит сэкономить бизнесу средства на обработке транзакций.

2 комментария
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Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «О защите прав потребителей», согласно которым предпринимателей обяжут принимать безналичную оплату, включая системы быстрых платежей (СБП — платежи по QR-коду). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Глава Роспотребнадзора Анна Потапова заявила, что «карта должна получить большее распространение и приниматься в большем количестве объектов торговли или предоставления услуг». Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что речь идёт не только о пластиковых картах, но и СБП.

Руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек считает, что СБП это серьёзная альтернатива традиционным видам оплаты. По его мнению, это поможет предпринимателям сэкономить средства на комиссии за обработку платежей (эквайринг).

  • Юридические лица в среднем платят банкам около 2% от суммы покупки за возможность приёма безналичных платежей. В СБП для большинства торгово-сервисных предприятий эта комиссия составит 0,4%;
  • Ниже расходы на установку оборудования. Для оплаты по СБП достаточно распечатаного QR-кода на листе бумаги;

Руководитель отдела «Малого бизнеса» Альфа-банка Денис Осин заявил, что снижение станет особенно значимым для индивидуальных предпринимателей. По его данным, в сегменте микробизнеса около 3,3 миллионов человек, которые платят 6% в виде налога и 2% за эквайринг.

#новости #бизнес #деньги

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2 комментария
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Георгий Турманидзе

0

Заставит, заметили? Не обсудит с бизнесом, не предложит бизнесу, а именно заставит. В России все учреждения являются инструментом для принуждения к чему бы то ни было, начиная с детского сада и заканчивая столовкой, где грузная женщина велит тебе брать именно гречку с сосиской, когда ты хочешь пюрешку с котлетками. 

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Arthur Khamzin

Георгий
0

немного внёс коррективы

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