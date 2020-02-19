Вместо этого операторам предложат развивать сети в уже выделенных диапазонах частот.

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Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) отменит аукционы по распределению частот для развития 5G в 2020 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию проекта решения ведомства на ближайшее заседание. Его достоверность подтвердили два участника рынка.

Согласно документу, вместо проведения аукционов, ГКРЧ хочет разрешить операторам использовать уже выделенные частоты для развития сетей 5G. В Минкомсвязи отказались от комментариев.

Новый предполагаемый план Госкомиссии по радиочастотам:

Частоты 24,25—24,65 ГГц выделят «неопределённому кругу лиц», в том числе «для создания технологических сетей связи». Это позволит претендентам получить доступ к ним по заявкам, без торгов. Для чего ещё планируется использовать эти частоты, не уточняется;

Частоты 24,65—29,5 ГГц планируется выделить компании «Новые цифровые решения» (совместное предприятие «Ростелекома» и «МегаФона») для тестирования. Главная задача — уточнить характеристики оборудования операторов для 5G, чтобы они не создавали помех передатчикам «Роскосмоса»;

Операторы смогут использовать для развития 5G текущие частоты, выделенные для 2G, 3G и 4G;

Ведомство не планирует выделять частоты 3,4—3,8 ГГц (используются для 5G во всём мире) для развития 5G. В России этот диапазон используют силовики.

Издание отмечает, что большинство участников рынка восприняли негативно изменения в порядке распределения частот. Один из источников РБК из операторов «большой четвёрки» заявил, что компании разочарованы нежеланием ведомства решать вопрос о выделении частот 3,4—3,8 ГГц. Это мнение поддержали в пресс-службе «Ростелекома».