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Arthur Khamzin
2144

РБК: власти откажутся от проведения аукционов по распределению частот для сетей 5G Материал редакции

Вместо этого операторам предложат развивать сети в уже выделенных диапазонах частот.

29 комментариев
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Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) отменит аукционы по распределению частот для развития 5G в 2020 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию проекта решения ведомства на ближайшее заседание. Его достоверность подтвердили два участника рынка.

Согласно документу, вместо проведения аукционов, ГКРЧ хочет разрешить операторам использовать уже выделенные частоты для развития сетей 5G. В Минкомсвязи отказались от комментариев.

Новый предполагаемый план Госкомиссии по радиочастотам:

  • Частоты 24,25—24,65 ГГц выделят «неопределённому кругу лиц», в том числе «для создания технологических сетей связи». Это позволит претендентам получить доступ к ним по заявкам, без торгов. Для чего ещё планируется использовать эти частоты, не уточняется;
  • Частоты 24,65—29,5 ГГц планируется выделить компании «Новые цифровые решения» (совместное предприятие «Ростелекома» и «МегаФона») для тестирования. Главная задача — уточнить характеристики оборудования операторов для 5G, чтобы они не создавали помех передатчикам «Роскосмоса»;
  • Операторы смогут использовать для развития 5G текущие частоты, выделенные для 2G, 3G и 4G;
  • Ведомство не планирует выделять частоты 3,4—3,8 ГГц (используются для 5G во всём мире) для развития 5G. В России этот диапазон используют силовики.

Издание отмечает, что большинство участников рынка восприняли негативно изменения в порядке распределения частот. Один из источников РБК из операторов «большой четвёрки» заявил, что компании разочарованы нежеланием ведомства решать вопрос о выделении частот 3,4—3,8 ГГц. Это мнение поддержали в пресс-службе «Ростелекома».

Представитель «МегаФона» заявил, что оператор поддерживает отмену предыдущего решения Госкомиссии. Он заявил, что предлагавшегося диапазона в предыдущем решении ведомства было недостаточно для развития связи 5G. В компании также выразили надежду, что власти решат вопрос о выделении частот 3,4—3,8 ГГц для сетей пятого поколения.

#новости #связь #5g

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29 комментариев
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Sancobot

10

Зашибись, с таким частотным диапазоном мы тупо ещё лет 7 не увидим нормалый 5G, зато силовики, которые спокойно могут уйти на низкие частоты, будут продолжать наглеть/

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Незаконный бас

Sancobot
12

Он нам и нахуй не нужон ваш 5жи

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Dear Moscow,

Незаконный
0

https://www.revape.ru/images/misc/shoigu-internet-on-nam-nahui-ne-nuzhon-5g-minoborony.jpg

Ответить

Финский супер_стар

10

чтобы они не создавали помех передатчикам «Роскосмоса»

Что у них за передатчики такие в трамваях?

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Невозможный глобус

Финский
10
Ответить

Паша Красников

4

Операторы смогут использовать для развития 5G текущие частоты, выделенные для 2G, 3G и 4G

Чего, блять?

Ответить

Sancobot

Паша
0

А что не так?

Ответить

Паша Красников

Sancobot
0

Частота

Ответить

Sancobot

Паша
0

Технологии взаимозаменяемые, это ещё с 3G реализовано/ 

Ответить

Паша Красников

Sancobot
0

https://www.youtube.com/watch?v=lTmgLVhRyz0

Ответить

Sancobot

Паша
0

Вообщем, с частотами нет проблем/

Ответить

Паша Красников

Sancobot
0

Дорогой друг, вы - гуманитарий?

Ответить

Sancobot

Паша
0

Хех, я связист/

Ответить

Паша Красников

Sancobot
0

Как 5G будет работать на частотах 2G?

Ответить

Sancobot

Паша
0

Так же как и LTE сейчас работает, другой вопрос, что скорости будут не те/

Ответить

Паша Красников

Sancobot
0

Тогда какой смысл?

Ответить

Sancobot

Паша
0

Вот именно, что его нет, поэтому 5G и нужны частоты 3-5 ГГц, а частоты 20 ГГц, пока слишком сложны и дороги для потребительского сегмента, хотя конечно мы на них тоже перейдём/

Ответить

Паша Красников

Паша
0

Это как на FM-приёмник пытаться поймать ДВ

Ответить

Sancobot

Паша
0

Просто погугли про частотные диапазоны и станет понятнее/

Ответить

Sergey Shiganov

Sancobot
0

дык а енто
оборудование-то кто будет переделывать (то что на 3.4-3.8) под наш условный 5g-over-2g?
или там несущая отдельно, интернет на модулятор, только скорость загрубить? чет вроде врятли....

wiki:
 Беспроводной интерфейс LTE является несовместимым с 2G и 3G, поэтому он должен работать на отдельной частоте.

Ответить

Sancobot

Sergey
0

Так никто и не будет, нам придётся выкручиваться, а LTE может прекрасно работать на частотах GSM, потому что он и сейчас на них работает. Всё отличие между поколениями лишь в переходе на протокол IP/

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Алексей Куликов

2

Для чебурнета и 2g хватит.

Ответить

azbr

1

Не будет в России 5G, кароче. А будет 5G почти неотличимая от 4G.

Ответить

Кот Мурзик

0

сказочные

Ответить

Ruslan Milevskiy

0

С одной стороны да, местами 4ж работает через Ж... С другой стороны, я хочу, чтобы у меня 5ж работал через Ж

Ответить

Egor Herby

0

А вообще человеку, которому интернет в телефоне нужен только, чтобы статьи открыть, тж почитать, твиттер полистать, в телеграме сообщения послать, от перехода на 5G будет какая-то разница?

Ответить

Владимир Дыркин

Egor
0

давно у нас лте справляется с нагрузкой на БС?

Ответить

Dear Moscow,

Egor
0

от перехода на 5G будет какая-то разница?

У меня есть сильное подозрение, что никакой. По-моему, в значительном количестве локаций у нас даже 3G реализован, скажем мягко, неидеально.

По-хорошему, от 5G должны выиграть некие перспективные девайсы и системы, требующие онлайна 24/7 и минимального пинга, а также интернет вещей.

Однако, мне, как более-менее простому пользователю, хотелось бы сначала приближенной к идеальной реализации HSPA+ (3G), которой бы хватило для подавляющего большинства реальных задач.

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kostya karpenko

0

Неопределённому кругу лиц)))

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