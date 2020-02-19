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Вместо этого операторам предложат развивать сети в уже выделенных диапазонах частот.
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) отменит аукционы по распределению частот для развития 5G в 2020 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию проекта решения ведомства на ближайшее заседание. Его достоверность подтвердили два участника рынка.
Согласно документу, вместо проведения аукционов, ГКРЧ хочет разрешить операторам использовать уже выделенные частоты для развития сетей 5G. В Минкомсвязи отказались от комментариев.
Новый предполагаемый план Госкомиссии по радиочастотам:
Издание отмечает, что большинство участников рынка восприняли негативно изменения в порядке распределения частот. Один из источников РБК из операторов «большой четвёрки» заявил, что компании разочарованы нежеланием ведомства решать вопрос о выделении частот 3,4—3,8 ГГц. Это мнение поддержали в пресс-службе «Ростелекома».
Представитель «МегаФона» заявил, что оператор поддерживает отмену предыдущего решения Госкомиссии. Он заявил, что предлагавшегося диапазона в предыдущем решении ведомства было недостаточно для развития связи 5G. В компании также выразили надежду, что власти решат вопрос о выделении частот 3,4—3,8 ГГц для сетей пятого поколения.
Зашибись, с таким частотным диапазоном мы тупо ещё лет 7 не увидим нормалый 5G, зато силовики, которые спокойно могут уйти на низкие частоты, будут продолжать наглеть/
Он нам и нахуй не нужон ваш 5жи
чтобы они не создавали помех передатчикам «Роскосмоса»
Что у них за передатчики такие в трамваях?
Операторы смогут использовать для развития 5G текущие частоты, выделенные для 2G, 3G и 4G
Чего, блять?
Частота
Дорогой друг, вы - гуманитарий?
Как 5G будет работать на частотах 2G?
Тогда какой смысл?
Это как на FM-приёмник пытаться поймать ДВ
дык а енто
оборудование-то кто будет переделывать (то что на 3.4-3.8) под наш условный 5g-over-2g?
или там несущая отдельно, интернет на модулятор, только скорость загрубить? чет вроде врятли....
wiki:
Беспроводной интерфейс LTE является несовместимым с 2G и 3G, поэтому он должен работать на отдельной частоте.
С одной стороны да, местами 4ж работает через Ж... С другой стороны, я хочу, чтобы у меня 5ж работал через Ж
А вообще человеку, которому интернет в телефоне нужен только, чтобы статьи открыть, тж почитать, твиттер полистать, в телеграме сообщения послать, от перехода на 5G будет какая-то разница?
от перехода на 5G будет какая-то разница?
У меня есть сильное подозрение, что никакой. По-моему, в значительном количестве локаций у нас даже 3G реализован, скажем мягко, неидеально.
По-хорошему, от 5G должны выиграть некие перспективные девайсы и системы, требующие онлайна 24/7 и минимального пинга, а также интернет вещей.
Однако, мне, как более-менее простому пользователю, хотелось бы сначала приближенной к идеальной реализации HSPA+ (3G), которой бы хватило для подавляющего большинства реальных задач.