Предположительно, по указанию российских властей он арендовал недвижимость и занимался поиском правительственного автомобиля США.

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В США арестовали гражданина Мексики Алехандро Кабрера Фуэнтеса, который проживал в Сингапуре. Об этом сообщается на сайте Минюста. Ведомство утверждает, что он работал на российское правительство.

Расследованием занимались ФБР и пограничная служба США. Минюст утверждает, что российские власти завербовали Фуэнтеса в 2019 году. По требованию правительства России он арендовал недвижимость в округе Майами-Дейд штата Флорида. Цель аренды не раскрывается. После этого Фуэнтес ездил в Россию, чтобы доложить о выполнении задания.

В феврале 2020 года Фуэнтес получил новое задание от российских властей. Ему предоставили физическое описание автомобиля «источника правительства США». Он был обязан найти транспортное средство, выяснить его регистрационный номер и сообщить о местонахождении авто. Предположительно, задержанный должен был доложить о результатах в апреле или мае 2020 года.

14 февраля Фуэнтес со своей женой арендовал автомобиль для выполнения задания. Один из охранников здания, где была припаркована машина, обратил внимание на него и подошёл, чтобы задать несколько вопросов. В это время супруга сфотографировала номер автомобиля. При разговоре с охранником Фуэнтес заявил, что приехал к одному из местных жителей. Оказалось, что этот человек не проживал в указанном месте.

16 февраля Фуэнтес со своей женой попытались вылететь в Мексику, но их остановила служба таможенного контроля. Сотрудники пограничной службы нашли в смартфоне супруги снимок номера машины (в папке с удалёнными снимками) и выяснили, что он принадлежал правительству США. После этого, Фуэнтес признался в работе на российское правительство. Также Минюст США утверждает, что в деле есть доказательства, подтверждающие связь Фуэнтеса с российскими властями.