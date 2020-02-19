Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Arthur Khamzin
1951

В США арестовали гражданина Мексики. Он признался в работе на российское правительство Материал редакции

Предположительно, по указанию российских властей он арендовал недвижимость и занимался поиском правительственного автомобиля США.

15 комментариев
В закладки

В США арестовали гражданина Мексики Алехандро Кабрера Фуэнтеса, который проживал в Сингапуре. Об этом сообщается на сайте Минюста. Ведомство утверждает, что он работал на российское правительство.

Расследованием занимались ФБР и пограничная служба США. Минюст утверждает, что российские власти завербовали Фуэнтеса в 2019 году. По требованию правительства России он арендовал недвижимость в округе Майами-Дейд штата Флорида. Цель аренды не раскрывается. После этого Фуэнтес ездил в Россию, чтобы доложить о выполнении задания.

В феврале 2020 года Фуэнтес получил новое задание от российских властей. Ему предоставили физическое описание автомобиля «источника правительства США». Он был обязан найти транспортное средство, выяснить его регистрационный номер и сообщить о местонахождении авто. Предположительно, задержанный должен был доложить о результатах в апреле или мае 2020 года.

14 февраля Фуэнтес со своей женой арендовал автомобиль для выполнения задания. Один из охранников здания, где была припаркована машина, обратил внимание на него и подошёл, чтобы задать несколько вопросов. В это время супруга сфотографировала номер автомобиля. При разговоре с охранником Фуэнтес заявил, что приехал к одному из местных жителей. Оказалось, что этот человек не проживал в указанном месте.

16 февраля Фуэнтес со своей женой попытались вылететь в Мексику, но их остановила служба таможенного контроля. Сотрудники пограничной службы нашли в смартфоне супруги снимок номера машины (в папке с удалёнными снимками) и выяснили, что он принадлежал правительству США. После этого, Фуэнтес признался в работе на российское правительство. Также Минюст США утверждает, что в деле есть доказательства, подтверждающие связь Фуэнтеса с российскими властями.

Судебное разбирательство по делу назначили на март.

#новости #сша #шпионаж #россия

Новости
Подписан
Отписаться
РБК: власти откажутся от проведения аукционов по распределению частот для сетей 5G
Вместо этого операторам предложат развивать сети в уже выделенных диапазонах частот.
2
10
Реклама на TJ
{ "author_name": "Arthur Khamzin", "author_type": "editor", "tags": ["\u0448\u043f\u0438\u043e\u043d\u0430\u0436","\u0441\u0448\u0430","\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 15, "likes": 10, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 144440, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 19 Feb 2020 11:19:07 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Марафон: «SMM и чаты-автоворонки»
Бесплатный двухдневный интенсив для маркетологов — 19 и 20 февраля в 19:00
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 144440, "author_id": 252535, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/144440\/get","add":"\/comments\/144440\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/144440"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

rossoshmap

10

Легче понять смысл через гугл-переводчик на сайте Минюста США, чем в этой статье.

Ответить

Petr Petrov

rossoshmap
2

так и не понял причем тут Сингапур, если он был в США, а потом пытался в Мексику улететь

Ответить

rossoshmap

Petr
0

Я понял, что его арестовали в США, в Сингапуре он живет являясь гражданином Мексики. Летел наверное из Сингапура в Мексику через США.

Ответить

Petr Petrov

rossoshmap
0

но написано, что арестовали в Сингапуре....

Ответить

Arthur Khamzin

Petr
1

Да, резонно. Я ошибся. Он был резидентом Сингапура

Ответить

rossoshmap

Petr
1

это тут на написано, на сайте Минюста США Сингапур упоминается 1 раз в контексте, что там проживает гражданин Мексики.

Ответить

Роман Трусов

3

нашли в смартфоне супруги снимок номера машины (в папке с удалёнными снимками)

Сказочный шпион

Ответить

Виталий Иванович Иванов

0

Может ли кто из уважаемых камрадов объяснить мне вот что?: 👇

• Смысл фразы «он работал на российское правительство без уведомления генпрокурора».

• Почему подозреваемого арестовали в Сингапуре, если весь экшн происходил в СевАмерике.

🤔

Ответить

Arthur Khamzin

Виталий
1

Пофиксил все элементы

Ответить

Непривычный кубок

0

Не смог перелезть через одну стену - теперь посидит в четырёх

Ответить

Yussup Nogoyev

0

Фуэнтес назвал имя человека, которого они якобы посещали. Оказалось, что этот человек не проживал в указанном месте.

Good job, mate!

Ответить

Комментарий удален

allah213

0

осталось только комбашенку прихуярить

Ответить

Административный космос

0

Троцкий жив?

Ответить

Yuriy Sergienko

0

Автор просто в правительстве работает. Там точно так информацию преподносят. 

Ответить

Первая

0

Фуэнтеса - Чепига, жена его - Петров. Под прикрытием. Инфа сотка. 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Первая россиянка заразилась коронавирусом. Девушка находится на круизном лайнере в Японии
Её госпитализируют.
88
Интернет и мемы
Виртуальная вебкам-модель Мелоди обходит реальных по популярности. Те недовольны 3D-конкуренткой
Куда зашёл тренд на цифровых моделей: Мелоди за пару недель стала звездой в соцсетях и на Chaturbate с тысячами фанатов, мемами и артами.
86
Гость TJ
Гость TJ: Роман Романов — директор Музея истории ГУЛАГа
Трансляция в 16:00 по Москве.
563
Популярное за три дня
Разборы
«Пыткам нет оправдания»: кто и почему потребовал отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Открытые письма пишут учёные, журналисты, преподаватели, студенты, деятели искусства и не только.
53
Истории
История борьбы с проституцией в России: прядильные дворы, легальные бордели и трудовые профилактории
Противостояние (а иногда нейтралитет) власти и проституции: запрет, легализация и победа коммунизма.
150
Новости
В РПЦ сравнили женщин в гражданском браке с «бесплатными проститутками»
В церкви отметили, российские женщины «сами не понимают, что такое брак».
148

Прямой эфир

Galyaska

Мало годного контента для…

rossoshmap

Индийский политик сделал…

Амир Аль-Мопеди

В США девушки протестуют против…

Пётр Дерябин

Запись в подсайте Twitter

Давид Гобронидзе

«Ъ»: Госдума обяжет бизнес…

Александр Великий

В США девушки протестуют против…

Виталий Иванович…

РБК: власти откажутся от…

Иван Касаткин

«Порно без контекста»: в…

Мошиндейр Омаев

Запись в подсайте Twitter

Mikhail Lukup

Россия напечатает 300 миллионов…

Виталий Иванович…

РБК: власти откажутся от…

Боярин

Запись в подсайте Twitter

Александр Маничев

В США девушки протестуют против…

Yaroslav Maltsev

В США девушки протестуют против…

Атлант поправил…

Россия напечатает 300 миллионов…

Кирилл Половинкин

Россия напечатает 300 миллионов…

Александр Великий

Мало годного контента для…

Goodsanta

Россия напечатает 300 миллионов…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]