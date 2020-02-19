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Новости
Алексей Боржонов
929

SpaceX организует туристический полёт на орбиту. Его планируют провести до 2022 года Материал редакции

Компания заключила договор со Space Adventures.

9 комментариев
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​Crew Dragon Изображение: SpaceX

SpaceX и Space Adventures заключили соглашение об организации туристических полётов на орбиту Земли. Компании отправят на орбиту четырёх космических туристов на корабле Crew Dragon.

Первый полёт запланировали на период с конца 2021 года по середину 2022 года, сообщает CNBC со ссылкой на Space Adventures. Ожидается, что миссия продлится около пяти дней. Корабль планируют запустить с мыса Канаверал во Флориде. Во время полёта Crew Dragon не будет стыковаться с Международной космической станцией.

Детали сделки и стоимость путешествия не раскрываются.

Space Adventures уже занималась организацией туристических полётов в космос. Как сообщается на сайте компании, она организовала восемь путешествий для семи клиентов. В общей сложности они провели в космосе 80 дней.

По данным Space.com, полёты Space Adventures стоили десятки миллионов долларов. Один из них — полёт основателя Cirque du Soleil Ги Лалиберте в 2009 году — обошёлся в 35 миллионов долларов.

#новости #космос #spacex

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9 комментариев
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rossoshmap

4
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Илья Тимофеев

2

 Один из них — полёт основателя Cirque du Soleil Ги Лалиберте в 2009 году — обошёлся в 35 миллионов долларов.

Я лучше куплю подписку на TJ Plus на 2 333 333 лет.

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Стройный Макс

Илья
1

Ещё бы подкопил 1 лет, и купил бы сам TJ. Не спеши с такими решениями.

Ответить

Artyom Sidorov

0

Все вместе скинемся на билет Деду

Ответить

Игорь Готовчиц

Artyom
0

Кому сдавать?

Ответить

Artyom Sidorov

Игорь
0

в горсовет конечно же

Ответить

Яркий алмаз

0

Ракета чтоит 35, ещё 10 на корабль итого 10 на человека, чо так дёшево?

Ответить

Яркий алмаз

Яркий
0

С другой стороны blue origin даёт тоже самое на 5 минут вместо 5 дней, но за 200к 🤔

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Яркий алмаз

Яркий
0

Вернись в палату, диванный аналитик!

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