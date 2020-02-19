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Компания заключила договор со Space Adventures.
SpaceX и Space Adventures заключили соглашение об организации туристических полётов на орбиту Земли. Компании отправят на орбиту четырёх космических туристов на корабле Crew Dragon.
Первый полёт запланировали на период с конца 2021 года по середину 2022 года, сообщает CNBC со ссылкой на Space Adventures. Ожидается, что миссия продлится около пяти дней. Корабль планируют запустить с мыса Канаверал во Флориде. Во время полёта Crew Dragon не будет стыковаться с Международной космической станцией.
Детали сделки и стоимость путешествия не раскрываются.
Space Adventures уже занималась организацией туристических полётов в космос. Как сообщается на сайте компании, она организовала восемь путешествий для семи клиентов. В общей сложности они провели в космосе 80 дней.
По данным Space.com, полёты Space Adventures стоили десятки миллионов долларов. Один из них — полёт основателя Cirque du Soleil Ги Лалиберте в 2009 году — обошёлся в 35 миллионов долларов.
Один из них — полёт основателя Cirque du Soleil Ги Лалиберте в 2009 году — обошёлся в 35 миллионов долларов.
Я лучше куплю подписку на TJ Plus на 2 333 333 лет.
Ещё бы подкопил 1 лет, и купил бы сам TJ. Не спеши с такими решениями.
Все вместе скинемся на билет Деду
Кому сдавать?
Ракета чтоит 35, ещё 10 на корабль итого 10 на человека, чо так дёшево?
С другой стороны blue origin даёт тоже самое на 5 минут вместо 5 дней, но за 200к 🤔