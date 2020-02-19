Компания заключила договор со Space Adventures.

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​Crew Dragon Изображение: SpaceX

SpaceX и Space Adventures заключили соглашение об организации туристических полётов на орбиту Земли. Компании отправят на орбиту четырёх космических туристов на корабле Crew Dragon.

Первый полёт запланировали на период с конца 2021 года по середину 2022 года, сообщает CNBC со ссылкой на Space Adventures. Ожидается, что миссия продлится около пяти дней. Корабль планируют запустить с мыса Канаверал во Флориде. Во время полёта Crew Dragon не будет стыковаться с Международной космической станцией.

Детали сделки и стоимость путешествия не раскрываются.

Space Adventures уже занималась организацией туристических полётов в космос. Как сообщается на сайте компании, она организовала восемь путешествий для семи клиентов. В общей сложности они провели в космосе 80 дней.