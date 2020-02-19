За шесть лет в России стало на 260 тысяч силовиков больше.
«Проект» провёл исследование численности российских силовиков и их зарплаты. По данным издания, с 2012 года количество сотрудников силовых структур растёт, как и их доходы.
Около 2,6 миллионов человек работают в силовых ведомствах — это примерно каждый 57 житель России;
Самым многочисленным ведомством является армия — 793,5 тысячи человек по данным 2018 года. Россия занимает второе место в мире по её численности на долю населения, уступая только Северной Корее. Число служащих Министерства внутренних дел и Росгвардии превышает размеры армии на 30%;
В Федеральной службе безопасности работают 200 тысяч человек. Чуть больше в службе исполнения наказаний — 211 тысяч человек, а сотрудников МЧС почти в два раза меньше — 118 тысяч;
Схожа численность работников Федеральной службы охраны, службы судебных приставов и таможенной службы — около 50 тысяч человек в каждом ведомстве. В Генеральной прокуратуре и Следственном комитете сотрудников меньше — 33 и 19 тысяч соответственно;
С 2014 года общее число силовиков выросло на 10%. Самый быстрый рост числа служащих наблюдается в Генпрокуратуре и Следственном комитете — с 2012 года 25% и 23% соответственно. На эффективность работы ведомств это не повлияло: показатель раскрываемости преступлений с 2014 по 2018 год вырос всего на 1%. Сотрудников Министерства обороны стало больше на 19% с 2012 года, зато на 32% сократилось число служащих в МЧС;
Треть российского бюджета уходит на силовиков. Дороже всего обходятся вооружённые силы — 2,1 триллиона рублей. На органы внутренних дел и нацгвардию в 2018 году выделили 900 миллиардов, на Минобороны — 1,7 триллионов, а на МВД и Росгвардию — 1,2 триллиона рублей;
Финансирование ФСБ с 2012 года выросло с 0,1% от общей суммы бюджета до 7%. На Генпрокуратуру и Следственный комитет теперь тратят на 68%, а на службу внешней разведки на 54% больше;
Зарплата среднего сотрудника МВД на федеральном уровне составляет примерно 70 тысяч, а на региональном — 40 тысяч рублей. С 2012 года зарплаты россиян выросли в среднем на 20-40%, тогда как у сотрудников МВД на 40-363%;
Выгоднее всего работать силовиком на Севером Кавказе: в зависимости от ведомства его сотрудники зарабатывают в 2-4 раза больше местных жителей;
Самые низкие зарплаты силовиков, в сравнении с местными жителями — в Москве. В МВД получают на 21% меньше, прокуроры — на 24%, а приставы — на 58%.
Виталий Лановой
Так, нас тут несколько сотен..
Генетический теркин30смВиталий
С одной стороны шутка про Карину, с другой стороны исследования ТЖ - военные\силовые 1%
George WeillerГенетический
Пора переводить основу на опенсорс, может так обновления будут чаще)
Иван Гессе
какой пиздец
а из трудоспособного населения это у нас какой процент?
а если ещё и только мужское население учитывать?
kexittИван
Полицейское государство, было же понятно
Цифры конечно вносят большую ясность, но открытия тут нет
Ну и да... какой пиздец
Иван Гессеkexitt
ну я не удивлён армии, росгвардии и прочему, но
В Федеральной службе безопасности работают 200 тысяч человек.
???? куда им столько?
Атлант поправил плечиИван
Комментики твои читать
Иван ГессеАтлант
и добавлять в закладки
Атлант поправилИван
и лайкать
НепривычныйАтлант
И отвечать на них...
kexittИван
Что бы все сейчас работало так, как работает
Безопасный якорьИван
Думали, как в любой игре, увеличить количество юнитов - и проблемы решатся. Ан нет.
N/aИван
а если ещё и только мужское население учитывать?
Зачем?
Евгений БарашковN/a
Кстати, да. Туда же, по идее, кадровики, бухгалтера и уборщицы должны входить.
Ilya GrigöryevИван
миллионов 70 где-то трудоспособных
Иван СемёнычИван
А этих ребят тоже в силовики записывать ?
ouxenИван
Пол страны сидит, пол страны стережёт
Тони Новостник
Если уволить половину, повысится уровень преступности, потому что они больше делать ничего не умеют, кроме как охранять и нападать. Что же делать.
George WeillerТони
мне кажется если уволить половину, наоборот понизится, потому что перестанут заводить левые дела)
Паша КрасниковТони
Отвечать будет товарищ Сталин
Безопасный якорь
Сколько много безработных и беженцев среди них появится после смены власти, красота.
Резкий НикитаБезопасный
Я бы не обольщался.
Боюсь только больше станет, ибо любой новой власти (я не только про РФ, если что) на кого-то опираться придется первое время. Ну и при дерибане "достижений" власти предыдущей кто-то за спиной должен быть.
Так что кто-то может и "вон с работы" и в бега. А кто-то на их место придет. Просто вектор угнетения сменится.
Сергей ТогатовБезопасный
Если даже это каким-то образом и произойдет, то большая часть из них уже давно будет на пенсии.
Олег Карнаухов
Нужно больше интовиков и агильщиков.
Bad Bear
2% дерьма
Тони НовостникBad
либерального
Самарский шмель
Как теперь жить с этим знанием? Пластиковый стаканчик больше спокойно не выбросишь, не боясь попасть в какого-нибудь силовика.
Михаил Углов
Людей все меньше, оборотней все больше.
Pavel Zamyatin
Я/Мы Силовик
Андрей Прохоров
Зато когда тебя убивают, то только через 3 часа приедут
Паша КрасниковАндрей
Хотелось бы чтобы это была шутка, но я ровно с этим и столкнулся однажды.
Паша Красников
Когда страна станет на 100% состоять из надзирателей и надзираемых?
the.nightmarezПаша
Уже.
Ярослав -
Пол страны сидит, пол страны стережет.
Дмитрий Алексеевич
Охранники тоже относятся с »силовикам»? Что-то слишком большие цифры
Екатерина КузнецоваДмитрий
«Если к этому добавить сотрудников охраны госкомпаний, частных охранных предприятий (ЧОПов) и корпоративных служб безопасности, доля будет еще выше». Это из исследования. Там подробно расписано, как они считали.
Непривычный кубокЕкатерина
Ну ЧОПы вряд ли можно считать - они не на попечении у государства, мы их не кормим, как налогоплательщики
Всероссийский Петя
Около 2,6 миллионов человек работают в силовых ведомствах — это примерно каждый 57 житель России;
Пфф, в Беларуси на 9.5 млн человек почти 100к ментов, считай каждый десятый силовик. Вам есть куда рости
Всероссийский ПетяВсероссийский
моя ошибка, почти каждый сотый, значит вы нас переплюнули
Паша КрасниковВсероссийский
Хоть где-то мы выигрываем
Никита Бабич
Из предположения о равномерности распределения мест жительства служащих силовых структур, согласно плотности населения, в радиусе 50 метров рядом со мной в среднем 5.05 представителей силовых структур.
Паша КрасниковНикита
Из четырёх пятиэтажек каждой на примерно 100 квартир в моём дворе знаю только об одном ДПС-нике (он на служебной машине приезжает домой обедать)
Паша КрасниковПаша
@WhyEm ты считаешь, что я вру?
Ilya Grigöryev
Больше чем ВИЧовых.
Так, навскидку из головы: 2,5 силовкиов
2 чиновников
1 проституток
1 охранников
5 безработных и прочих нищих
5 водителей
5 чернорабочие
Руслан Турченко
"Самый быстрый рост числа служащих наблюдается в Генпрокуратуре и Следственном комитете — с 2012 года 25% и 23% соответственно. На эффективность работы ведомств это не повлияло: показатель раскрываемости преступлений с 2014 по 2018 год вырос всего на 1%."
Ибо не следаки пришли, а коммерсы за корочкой и золотопогонным лобби.))
That cat
Каловики и военные это чуть ли не единственный социальный лифт в регионах.
Bradstreet Smith
Какой пиздец. Откуда взять столько пластиковых стаканчиков? Гретта бы охуела.
Нижний интернет
Все еще недостаточно высокий показатель. Настоящее благоденствие и скрепность будут достингнуты, когда каждый второй будет силовиком и еще каждый второй заключенным.