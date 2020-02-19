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Новости
Екатерина Кузнецова
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Каждый 57 россиянин — силовик: главное из исследования «Проекта» Материал редакции

За шесть лет в России стало на 260 тысяч силовиков больше.

Фото TJ

«Проект» провёл исследование численности российских силовиков и их зарплаты. По данным издания, с 2012 года количество сотрудников силовых структур растёт, как и их доходы.

  • Около 2,6 миллионов человек работают в силовых ведомствах — это примерно каждый 57 житель России;
  • Самым многочисленным ведомством является армия — 793,5 тысячи человек по данным 2018 года. Россия занимает второе место в мире по её численности на долю населения, уступая только Северной Корее. Число служащих Министерства внутренних дел и Росгвардии превышает размеры армии на 30%;
  • В Федеральной службе безопасности работают 200 тысяч человек. Чуть больше в службе исполнения наказаний — 211 тысяч человек, а сотрудников МЧС почти в два раза меньше — 118 тысяч;
  • Схожа численность работников Федеральной службы охраны, службы судебных приставов и таможенной службы — около 50 тысяч человек в каждом ведомстве. В Генеральной прокуратуре и Следственном комитете сотрудников меньше — 33 и 19 тысяч соответственно;
  • С 2014 года общее число силовиков выросло на 10%. Самый быстрый рост числа служащих наблюдается в Генпрокуратуре и Следственном комитете — с 2012 года 25% и 23% соответственно. На эффективность работы ведомств это не повлияло: показатель раскрываемости преступлений с 2014 по 2018 год вырос всего на 1%. Сотрудников Министерства обороны стало больше на 19% с 2012 года, зато на 32% сократилось число служащих в МЧС;
  • Треть российского бюджета уходит на силовиков. Дороже всего обходятся вооружённые силы — 2,1 триллиона рублей. На органы внутренних дел и нацгвардию в 2018 году выделили 900 миллиардов, на Минобороны — 1,7 триллионов, а на МВД и Росгвардию — 1,2 триллиона рублей;
  • Финансирование ФСБ с 2012 года выросло с 0,1% от общей суммы бюджета до 7%. На Генпрокуратуру и Следственный комитет теперь тратят на 68%, а на службу внешней разведки на 54% больше;
  • Зарплата среднего сотрудника МВД на федеральном уровне составляет примерно 70 тысяч, а на региональном — 40 тысяч рублей. С 2012 года зарплаты россиян выросли в среднем на 20-40%, тогда как у сотрудников МВД на 40-363%;
  • Выгоднее всего работать силовиком на Севером Кавказе: в зависимости от ведомства его сотрудники зарабатывают в 2-4 раза больше местных жителей;
  • Самые низкие зарплаты силовиков, в сравнении с местными жителями — в Москве. В МВД получают на 21% меньше, прокуроры — на 24%, а приставы — на 58%.

#исследования

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48 комментариев
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Виталий Лановой

38

Так, нас тут несколько сотен..

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Генетический теркин30см

Виталий
1

С одной стороны шутка про Карину, с другой стороны исследования ТЖ - военные\силовые 1%

Ответить

George Weiller

Генетический
1

Пора переводить основу на опенсорс, может так обновления будут чаще)

Ответить

Иван Гессе

17

какой пиздец
а из трудоспособного населения это у нас какой процент?
а если ещё и только мужское население учитывать?

Ответить

kexitt

Иван
19

Полицейское государство, было же понятно
Цифры конечно вносят большую ясность, но открытия тут нет
Ну и да... какой пиздец

Ответить

Иван Гессе

kexitt
11

ну я не удивлён армии, росгвардии и прочему, но
В Федеральной службе безопасности работают 200 тысяч человек.

???? куда им столько?

Ответить

Атлант поправил плечи

Иван
11

Комментики твои читать

Ответить

Иван Гессе

Атлант
5

и добавлять в закладки

Ответить

Атлант поправил

Иван
3

и лайкать 

Ответить

Непривычный

Атлант
5

И отвечать на них...

Ответить

kexitt

Иван
1

Что бы все сейчас работало так, как работает

Ответить

Безопасный якорь

Иван
0

Думали, как в любой игре, увеличить количество юнитов - и проблемы решатся. Ан нет.

Ответить

N/a

Иван
0

а если ещё и только мужское население учитывать?

Зачем?

Ответить

Евгений Барашков

N/a
0

Кстати, да. Туда же, по идее, кадровики, бухгалтера и уборщицы должны входить.

Ответить

Ilya Grigöryev

Иван
0

миллионов 70 где-то трудоспособных

Ответить

Иван Семёныч

Иван
0

А этих ребят тоже в силовики записывать ?

Ответить

ouxen

Иван
0

Пол страны сидит, пол страны стережёт

Ответить

Тони Новостник

11

Если уволить половину, повысится уровень преступности, потому что они больше делать ничего не умеют, кроме как охранять и нападать. Что же делать.

Ответить

George Weiller

Тони
2

мне кажется если уволить половину, наоборот понизится, потому что перестанут заводить левые дела)

Ответить

Паша Красников

Тони
0

Отвечать будет товарищ Сталин

Ответить

Безопасный якорь

8

Сколько много безработных и беженцев среди них появится после смены власти, красота.

Ответить

Резкий Никита

Безопасный
1

Я бы не обольщался.

Боюсь только больше станет, ибо любой новой власти (я не только про РФ, если что) на кого-то опираться придется первое время. Ну и при дерибане "достижений" власти предыдущей кто-то за спиной должен быть.

Так что кто-то может и "вон с работы" и в бега. А кто-то на их место придет. Просто вектор угнетения сменится.

Ответить

Сергей Тогатов

Безопасный
0

Если даже это каким-то образом и произойдет, то большая часть из них уже давно будет на пенсии. 

Ответить

Олег Карнаухов

5

Нужно больше интовиков и агильщиков.

Ответить

Bad Bear

4

2% дерьма

Ответить

Тони Новостник

Bad
0

либерального

Ответить

Самарский шмель

3

Как теперь жить с этим знанием? Пластиковый стаканчик больше спокойно не выбросишь, не боясь попасть в какого-нибудь силовика.

Ответить

Михаил Углов

2

Людей все меньше, оборотней все больше.

Ответить

Pavel Zamyatin

2

Я/Мы Силовик

Ответить

Андрей Прохоров

2

Зато когда тебя убивают, то только через 3 часа приедут

Ответить

Паша Красников

Андрей
0

Хотелось бы чтобы это была шутка, но я ровно с этим и столкнулся однажды.

Ответить

Паша Красников

1

Когда страна станет на 100% состоять из надзирателей и надзираемых?

Ответить

the.nightmarez

Паша
1

Уже.

Ответить

Ярослав -

1

Пол страны сидит, пол страны стережет.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

0

Охранники тоже относятся с »силовикам»? Что-то слишком большие цифры

Ответить

Екатерина Кузнецова

Дмитрий
2

«Если к этому добавить сотрудников охраны госкомпаний, частных охранных предприятий (ЧОПов) и корпоративных служб безопасности, доля будет еще выше». Это из исследования. Там подробно расписано, как они считали.

Ответить

Непривычный кубок

Екатерина
3

Ну ЧОПы вряд ли можно считать - они не на попечении у государства, мы их не кормим, как налогоплательщики

Ответить

Всероссийский Петя

0

Около 2,6 миллионов человек работают в силовых ведомствах — это примерно каждый 57 житель России;

Пфф, в Беларуси на 9.5 млн человек почти 100к ментов, считай каждый десятый силовик. Вам есть куда рости

Ответить

Всероссийский Петя

Всероссийский
1

моя ошибка, почти каждый сотый, значит вы нас переплюнули 

Ответить

Паша Красников

Всероссийский
3

Хоть где-то мы выигрываем

Ответить

Никита Бабич

0

Из предположения о равномерности распределения мест жительства служащих силовых структур, согласно плотности населения, в радиусе 50 метров рядом со мной в среднем 5.05 представителей силовых структур.

Ответить

Паша Красников

Никита
0

Из четырёх пятиэтажек каждой на примерно 100 квартир в моём дворе знаю только об одном ДПС-нике (он на служебной машине приезжает домой обедать)

Ответить

Паша Красников

Паша
1

@WhyEm ты считаешь, что я вру?

Ответить

Ilya Grigöryev

0

Больше чем ВИЧовых.

Так, навскидку из головы: 2,5 силовкиов
2 чиновников
1 проституток
1 охранников
5 безработных и прочих нищих
5 водителей
5 чернорабочие

Ответить

Руслан Турченко

0

"Самый быстрый рост числа служащих наблюдается в Генпрокуратуре и Следственном комитете — с 2012 года 25% и 23% соответственно. На эффективность работы ведомств это не повлияло: показатель раскрываемости преступлений с 2014 по 2018 год вырос всего на 1%."

Ибо не следаки пришли, а коммерсы за корочкой и золотопогонным лобби.)) 

Ответить

That cat

0

Каловики и военные это чуть ли не единственный социальный лифт в регионах.

Ответить

Bradstreet Smith

0

Какой пиздец. Откуда взять столько пластиковых стаканчиков? Гретта бы охуела.

Ответить

Нижний интернет

0

Все еще недостаточно высокий показатель. Настоящее благоденствие и скрепность будут достингнуты, когда каждый второй будет силовиком и еще каждый второй заключенным.

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