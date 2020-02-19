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Arthur Khamzin
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Австралийские спасатели поблагодарили за поддержку в борьбе с пожарами с помощью билборда на Таймс-сквер Материал редакции

Американская компания предоставила рекламное место бесплатно.

5 комментариев
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Сельская пожарная служба Нового Южного Уэльса (Rural Fire Service NSW) поблагодарила всех пожарных и волонтёров за поддержку в борьбе с лесными пожарами при помощи объявления на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом пишет The Sydney Morning Herald.

Объявление пожарной службы разместили на огромном экране здания отеля Marriott Marquis. В этом им помогла американская компания Silvercast media, которая бесплатно предоставила рекламное место.

Реклама состоит из двух частей. В первом сообщении организация поблагодарила австралийских и американских пожарных, а также всех, кто оказывал поддержку и помощь в борьбе с лесными пожарами. Во второй части служба предлагает людям вообразить, что они борются со стеной огня, которая выше рекламного щита, чтобы представить себе лесной пожар. Билборд закреплён на высоте более 20 метров.

Объявление разработала Сельская пожарная служба Нового Южного Уэльса совместно с сиднейским рекламным агентством Wunderman Thompson. Представитель пожарной службы Грег Аллан заявил, что они хотели использовать билборд с максимальной пользой, потому что это крупнейший рекламный щит в Северной Америке. Мимо него ежедневно проходят более 300 тысяч человек.

Это отличная возможность поблагодарить пожарных как здесь, так и за рубежом, а также всех участников сообщества в Новом Южном Уэльсе и в остальном мире, которые проявили свою поддержку.

Грег Аллан
представитель Сельской пожарной службы Нового Южного Уэльса

Объявление будут показывать на билборде следующие несколько недель. Сроки не уточняются.

Пожары в Австралии начались в июле 2019 года. От них погибли как минимум 27 человек и сгорело не менее 10 миллионов гектаров лесов. Часть пожаров удалось потушить.

В начале января The Daily Telegraph сообщил об отправлении в Австралию канадских и американских пожарных для помощи австралийским службам. По данным издания, на континент отправились 100 человек из США и 84 из Канады.

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#новости #пожарывавстралии #пожары

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5 комментариев
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Savely Krasovsky

2

Пожары в Австралии, биллборд в Нью-Йорке. У них там что своего таймс-сквера нет в Сиднее?

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Данный Макс

0

На месте Австралийцев я бы оскорбилась

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Arthur Khamzin

Данный
2

Уверен они так и поступят, но бесплатные рекламные места не пахнут

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Данный Макс

Arthur
0

Ну если свои рекламщики не додумались дать, то тут спрос маленький 

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ouxen

Данный
0

вай

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